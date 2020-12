Daniel Obligado, el juez que sacó de la cárcel a Amado Boudou, debe decidir s regresa a prisión o no. Crédito: Foros Judiciales

Mientras el exvicepresidente Amado Boudou aseguró que cuando estaba en prisión se estaba perdiendo poder pasar con sus hijos cada mañana, la Justicia siguen sin resolver si debe cumplir condena en su casa o en la cárcel. El juez Daniel Obligado, suplente en el Tribunal Oral N° 4 está al frente de esa decisión, pero está a punto de empezar la feria judicial de enero y al magistrado se le vence su mandato a fin de ese mes. Si él no decide, lo hará el juez que ocupe su lugar, Ricardo Basílico.

"El año pasado pasé Navidad detenido en el penal. Ahora estoy detenido pero en casa. Y la pude pasar con Mónica y mis hijos", recordó ayer Boudou por radio y señaló que "poder estar con mis hijos, leerles un cuento, despertarlos cada mañana, es algo que me estaba perdiendo".

Boudou envió para la Navidad "un saludo para todos los presos políticos que hay aún hoy en la Argentina" y señaló que "Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la principal perseguida política de la Argentina. Tenemos un país donde la vicepresidenta es la principal perseguida política".

La Corte dejó firma la condena a 5 años y 10 meses de prisión contra Boudou por quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta Ciccone que fabrica papel moneda el 3 de diciembre pasado. Desde entonces Obligado tiene en sus manos la decisión sobre el futuro del exvicepresidente, que está cumpliendo arresto domiciliario con una pulsera electrónica, donde fue enviado en abril pasado.

Antes estaba alojado en la Cárcel de Ezeiza, pero en plena crisis sanitaria y a pedido de la defensa de Boudou, Obligado le otorgó el arresto domiciliario.

Con la condena firme, los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín pidieron que regrese a prisión. Pero el juez Obligado antes de tomar una decisión decidió correrle vista a Boudou sobre cómo debe ejecutarse su sentencia y al asesor de Menores que interviene en el caso. Esto se debe a que Boudou tiene mellizos de 2 años.

Boudou dijo que debía quedarse en su casa en arresto domiciliario en función del interés superior de sus hijos, que requieren de la presencia del padre para su cuidado y porque es el único sostén económico de la familia. También un defensor de menores que vela por el bienestar de los hijos del exvicepresidente recomendó que siga cumpliendo su pena en arresto domiciliario.

En paralelo el juez Obligado pidió realizar estudios médicos sobre otros dos condenados del caso Ciccone que están en arresto domiciliario. Se tratan de José María Núñez Carmona y de Nicolas Ciccone.

Núñez Carmona está en Mar del Plata y padece una enfermedad coronaria lo que fue ratificado en una junta Médica realizada esta semana, junto con un estudio socioambinetal que da cuenta de las condiciones en las que vive al cuidado de su madre anciana.

El juez Obligado espera ahora los resultados de unos estudios médicos realizados sobre el Núñez Carmona y Ciccone.

En su última resolución el juez escribió que tras las vistas a Boudou "se decidirá respecto de un oportuno traslado a las partes acusadoras". En la jerga jurídica esta expresión deja abierta la posibilidad tanto de que le de vista a los fiscales como que no lo haga. "Este juez es impredecible" dijo una fuente vinculada al proceso.

En caso de que les diera vista a los fiscales la semana próxima, el juez ya no tendría ocasión de decidir sobre el futuro de Boudou, pues no le darían los tiempos para tramitar el asunto, antes de que comience la feria judicial. Su mandato como suplente vence al final de la feria y este no se trataría de un asunto que amerite la habilitación de feria.

Ahora si recibe los informes la semana próxima y decide no dar vista al fiscal podría resolver él mismo antes de fin de año.

Basílico, el otro juez que podría definir

En caso de que se le vencieran los plazos la tarea de decidir dónde deberá cumplir Boudou su condena recaerá en manos del juez que lo reemplace como suplente del tribunal oral federal N° 4. Ya fue sorteado para ocupar ese puesto por un año, prorrogable por otro más, su colega Ricardo Basílico.

Mientras espera una nueva definición de la Justicia, el exvicepresidente Amado Boudou dejó el mono ambiente en que vivía en Barracas y se mudó a una casa alquilada en Avellaneda. Se trata de una casa de tres plantas, con jardín, pileta, rejas y alarma monitoreada, con garaje subterráneo.

La esposa de Boudou trabaja de manera remota como asesora de la Cámara de Diputados, Boudou cursa de manera virtual el Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, una Diplomatura en Desigualdad y Políticas Públicas en FLACSO, y la Licenciatura en Historia en la Universidad de Avellaneda.

Boudou gana 320.000 pesos de jubilación por su cargo de exvicepresidente, su mujer 90.000, percibe 120.000 de un alquiler y con ese dinero paga sus gastos y el alquiler de su casa que le insume unos 50.000 pesos mensuales.

Boudou presentó un largo escrito de 18 carillas en el que pide seguir cumpliendo su condena en su casa con el argumento de que así se vela por el interés superior de sus dos hijos mellizos de dos años, que necesitan de su padre presente. Dijo que el beneficio no es para él, sino para ellos.

El escrito firmado por sus letrados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa destaca que la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores que interviene en su caso así lo recomendó y que en el mismo sentido se expresó -dice el escrito- la fiscal de ejecución Guillermina García Padín, que reclamó junto a su colega Marcelo Colombo, que Boudou vuelva a la cárcel.

Dijo que el verdadero beneficio de permanecer en su casa no es para Boudou sino para sus dos hijos, privilegiando sus derechos y garantías. Y citó el informe de Minoridad, que señala que su residencia en la casa "resultaría beneficiosa para que sus hijos vuelvan a contar con la presencia diaria de su progenitor y recibir el acompañamiento, cuidado, atención y contención emocional necesaria para su adecuado desarrollo y crecimiento".

