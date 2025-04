Silvia Lospennato: “No puedo creer que Adorni haya admitido que perder con el kirchnerismo sería un buen resultado”

Silvia Lospennato carga una mochila pesada desde que aceptó la propuesta de Mauricio Macri para ser la cabeza de lista de Pro. Es que su performance en las elecciones porteñas del 18 de mayo sellará la suerte nacional del macrismo de cara a la enredada negociación con La Libertad Avanza (LLA) para converger en octubre.

Pese a que la compulsa en la Capital se la ha puesto muy difícil a Pro por la proliferación de frentes de las distintas vertientes de la derecha, la diputada nacional confía en que podrá remontar y evitar una derrota del macrismo en su emblemático bastión.

La puja de poder que se desató entre los hermanos Milei y los primos Macri la obliga a un complejo equilibrio. De a ratos asume que la competencia fuerte y real será con Manuel Adorni (LLA), pero elige como oponente al retador que plantó el kirchnerismo, Leandro Santoro (PJ), quien lidera la mayoría de los sondeos.

Si bien toma distancia de la Casa Rosada, Lospennato cuida el tono a la hora de discrepar con el presidente Javier Milei o marcar las diferencias entre Pro y LLA. En la era de la política del like, una herramienta que los libertarios controlan con eficacia, su libreto se mantiene intacto: busca resaltar el perfil institucional y la capacidad de gestión del partido amarillo en la ciudad, donde el macrismo gobierna desde 2007. Apela a la nostalgia de los porteños para generar un efecto revulsivo en el electorado que le permita mejorar de forma decisiva el resultado de su partido. “No puedo creer que Adorni haya admitido que perder con el kirchnerismo sería un buen resultado”, exclama, antes de saltar de su asiento como con un resorte.

-¿Por qué decidió ser candidata a legisladora si le quedaban dos años de mandato en Diputados?

-Porque el presidente Macri me dio una gran oportunidad: encabezar en esta elección una lista que representa a los valores y al equipo de Pro. Tengo una lista de lujo.

-Elisa Carrió dijo que usted no conoce el distrito y la UCR machaca con que ni siquiera figura en el padrón de la ciudad. ¿Cómo justifica su mudanza política ante los bonaerenses que la votaron en 2023?

-Para ser candidata en la ciudad de Buenos Aires se requiere haber nacido en este distrito. Yo soy porteña. Acá me críe, me cacé y bauticé a mis hijos. Fui funcionaria de Macri y, durante muchos años, vine a trabajar a la ciudad. Por lo tanto, decir que yo no conozco a esta ciudad es una chicana.

-¿Pro está obligado a ganar esta elección? Gobiernan la ciudad desde 2007, pero pareciera que el poder del partido se está diluyendo.

-Pro está obligado a mejorar todos los días. Nos eligen hace tantos años porque sienten que esta ciudad les da en obra pública, servicio público o educación pública lo que ellos quieren. Pro es el partido que mejor representa los valores de los porteños. Por eso, vamos a ganar esta elección.

-Jorge Macri está al frente del gobierno. ¿No era su responsabilidad lograr un acuerdo con Karina Milei para evitar una división de la derecha?

-La dispersión de la oferta le facilita la elección al kirchnerismo, que representa los anti-valores de la mayoría de los porteños. Pero nosotros no tomamos esa decisión. Con la situación actual, lo único que podemos hacer es hacer el máximo esfuerzo para seguir representando los valores de los porteños en la Legislatura.

“La elección para apoyar al presidente Milei es la de octubre; esta es una discusión local”, dice Lospennato Pilar Camacho

-¿Por qué un seguidor de Milei tendría incentivos para votar a Pro en la ciudad? ¿No es probable que los votantes porteños de Macri hayan migrado a LLA?

-Esta es una elección local. La elección para apoyar al presidente Milei es la de octubre, donde se eligen diputados y senadores nacionales. Pero en esta elección el porteño decide sobre la ciudad en que quiere vivir.

Por otro lado, nuestros votantes saben que nunca vamos a poner en riesgo el plan económico de Milei, porque compartimos la idea de que la Argentina tiene que salir delante de una vez por todas. Jamás antepusimos un interés político-partidario al bienestar de los argentinos.

-¿Se siente cómoda con el modo de ejercer el poder de Milei?

-El Presidente lleva adelante una agenda que era impostergable en la Argentina, como controlar la inflación y resolver los enormes desafíos económicos que heredamos del kirchnerismo. En ese aspecto, está haciendo un muy buen trabajo.

-¿Y comparte el estilo confrontativo?

-En materia de política económica y seguridad pública, estamos muy alineados y hemos acompañado todas las propuestas de Milei. En el plano institucional, hemos marcado diferencias. Somos un partido republicano. Por eso, la libertad de expresión o cuidar las instituciones son valores muy importantes para nosotros. Los cambios se sostienen en el tiempo con instituciones sólidas. Además, nuestro estilo es más dialoguista.

-¿Macri pierde influencia cuando quiere diferenciarse de Milei? Por caso, en el Congreso solo 7 diputados se abstuvieron a la hora de votar el pedido de informes por el caso $LIBRA.

-En las decisiones muy importantes en materia institucional, como la que tomaron los senadores de Pro respecto a la Corte Suprema, hubo una postura clara de nuestro partido. Somos previsibles, porque somos un partido coherente.

En el caso de LIBRA, no creemos que le corresponda al Congreso investigar. Lo único tenemos que hacer es exigir que la Justicia avance y haga las investigaciones que corresponde, con seriedad.

-Adorni dice que LLA es la única opción frente al kirchnerismo y apela al voto útil. ¿Pro sufrirá el efecto de esa polarización?

-Nosotros no tenemos que explicar todo lo que hemos hecho para defender a la ciudad del ataque permanente del kirchnerismo. En mi lista hay candidatos que han enfrentado al kirchnerismo, como Laura Alonso o Waldo Wolff. Y Mauricio Macri dio todas las batallas en la ciudad.

El kirchnerismo odia a los porteños. ¿Y quién los defendió? Pro. No tenemos que decir lo que vamos a hacer. Podemos mostrar todo lo que hemos hecho para defender a la ciudad del kirchnerismo.

Lospennato, en la sede partidaria de Pro, en Balcarce 412 Pilar Camacho

-¿Le llama la atención que el Senado haya postergado la sesión por “ficha limpia”?

-No me gustó la postergación de la ficha limpia. No había mejor homenaje al papa Francisco que sancionar una ley anticorrupción. Sin embargo, los senadores decidieron postergar el tema dos semanas e ir recién al recinto el 7 de mayo a sancionar la ley.

-¿Cree que hay pactos subterráneos entre el Gobierno y el kirchnerismo?

-Se tienen que sentar los 37 o 38 senadores que están a favor de la ley y votarla. Ahí se terminan las especulaciones sobre un pacto de impunidad. Vamos a estar esperando que pongan el voto y aprueben la ley todos los que dijeron que estaban a favor.

-¿Sugiere que el oficialismo especuló con el tema debido a la campaña por la elección porteña?

-Varios senadores que participaron en esa reunión dijeron que no se impulsó la pronta puesta en tratamiento de la ley. No miro para atrás, sino para adelante: el 7 de mayo veremos cuál es el compromiso que tiene cada fuerza política y cada senador para defender la impunidad o sancionar esta ley anticorrupción.

-Si Pro queda tercero, ¿Macri no podrá contener a los dirigentes, como Diego Santilli, que quieren acordar a toda costa con Milei en Buenos Aires?

-Primero, creo que vamos a hacer una buena elección, porque somos la mejor opción y tenemos una lista que podemos mostrar.

-¿Y coincide con Macri en que Milei ya “compró” a los dirigentes de Pro que podía comprar?

-El presidente fue muy claro en su mensaje: tenemos vocación de acuerdo entre partidos con LLA. Si eso sucede, se unirán fuerzas en la provincia de Buenos Aires para enfrentar al verdadero adversario del cambio, que es el kirchnerismo.

-¿Qué efecto podría tener que Milei se involucre activamente en la campaña porteña?

-Los porteños son personas muy informadas, participativas y saben que esta es una elección local. Así que van a evaluar a quien consideren que mejor puede cumplir el rol de legislar o representar los valores de esta ciudad.

“Milei tiene formas de expresarse con las que no cuida la investidura presidencial”, dice la diputada de Pro Pilar Camacho

-¿Le resulta llamativo que Adorni haya viajado a Roma para participar del funeral de Francisco? El vocero anunció que iba a suspender la campaña.

-Supongo que Adorni no fue a un acto de campaña, sino a cumplir el rol institucional de vocero en Roma. Es lógico que el Presidente vaya a despedir a un Papa o al argentino más importante de nuestra historia. Y él elige su delegación.

-¿Adorni debería haber renunciado a su cargo para encarar esta campaña?

-Si no utiliza incorrectamente su cargo, no.

-¿Sospecha que Adorni es un candidato testimonial?

-Él dijo que va a asumir y siempre hay que creer en la palabra de las personas.

-Macri machaca con que Milei requiere mayor institucionalidad y mejorar la implementación o capacidad de gestión. ¿En qué lo nota?

-En el acuerdo con el FMI se pactó una serie de compromisos en materia institucional, como la modificación de la ley de coparticipación o la reforma previsional, que van a requerir grandes acuerdos parlamentarios.

Cada vez que defraudamos cuesta más recuperar la confianza del mercado y de instituciones financiares, por lo que el crédito es más caro. Ese es el desafío institucional que va a tener Milei, porque es el compromiso con el FMI.

-¿La “batalla cultural” de Milei provoca un desgaste político y podría afectar la gobernabilidad o la construcción de mayorías para aprobar esas reformas?

-De lo que tengo certeza es que esas reformas van a requerir de mucho consenso. Para que eso se dé, sin duda, debe haber un diálogo respetuoso con sectores de la oposición. Al Gobierno debe interesarle construir este clima.

Una elección no te da mayorías parlamentarias propias. Por más que te vaya bien, vas a tener que construir consensos. Tal vez, lo más inteligente sea respetar a todos y hacer que aquellos que pensamos parecido nos pongamos de acuerdo.

-Ahora se diferencian de Milei, pero Pro ha hecho silencio cuando el Presidente atacó a la prensa, los economistas o la agenda de género. ¿Hay autocrítica o lo hicieron para no irritar a sus votantes?

-El votante de Pro no comparte la utilización del insulto como una forma válida de la discusión política. Es un votante muy respetuoso de las instituciones y de la libertad de expresión. Queremos construir un país que resuelva sus problemas económicos, pero que lo haga en convivencia democrática, en un clima de tolerancia y libertad.

-¿Milei desprecia la república, las instituciones o la democracia? ¿Ve rasgos autoritarios en el Gobierno?

-Milei tiene formas de expresarse que no cuidan la investidura presidencial. Y le hace bien a la Argentina fomentar el diálogo democrático, tolerante y respetuoso.

-¿Es una expresión del populismo de derecha?

-Desde hace rato la definición de populismo perdió la especificidad en la ciencia política.

La Argentina tiene un consenso democrático sólido y eso es una barrera frente a cualquier partido o expresión política que no quiera respetarlo. Es sano que haya periodistas, economistas o politólogos que opinen distinto a quien está en el gobierno. El que gobierna tiene obligación de escuchar. A veces escuchar hace que uno mejore la calidad de la política pública que ofrece.

Lospennato aceptó la propuesta de Macri para encabezar la boleta de Pro en la Capital Pilar Camacho

-A menos de tres semanas para la elección, ¿teme que se rompan los puentes de diálogo con LLA si la campaña se desmadra? Milei sugirió que Macri o Pro quieren defender sus “negocios” en la ciudad.

-Me preocupa la virulencia de la campaña y que se digan cosas de las cuales después será difícil reencontrarse. Hay que cuidar a las personas y las formas. En el fragor de la campaña no se puede perder de vista lo más importante: sacar a la Argentina adelante y enfrentar juntos al pasado que quiere volver.

Esta es una elección local y habrá tiempo para la discusión nacional. Por eso, es importante llevar esta campaña con respeto, para que en octubre veamos si hay más o menos posibilidades de coordinación, según los desafíos de ese momento.

-En las redes, la militancia digital de LLA la critica por su militancia como “pañuelo verde” y haber apoyado la legalización del aborto o la agenda de género. ¿Cree que Milei quiere eliminar a Pro?

-Si uno se guiara por lo que ponen en las redes algunas personas, que tienen un lenguaje muy violento, uno se asustaría. Podemos denunciar la intoxicación del debate público en las redes. Eso no es bueno para la democracia. No le hace bien a nadie y tengo dudas de que te ayude a ganar una elección.

-¿Karina Milei es la responsable de la estrategia de esmerilar a Pro?

-No sé quién maneja las redes de LLA o si hay una orden de atacar a los contrincantes.

-¿Usted considera que la hermana del Presidente prefirió enfrentar a Pro en la ciudad?

-No nos compete quién tomó la decisión. Hubiéramos preferido que todos los que creemos que el kirchnerismo no representa los valores de los porteños estuviéramos juntos en esta elección. No se dio. Ahora sabemos que Pro es, fue y será la mejor opción para defender a la ciudad del avance del kirchnerismo.

-¿Macri debe hacer una autocrítica por los portazos de Bullrich y Larreta? Los dos excandidatos a presidente de Pro ahora hacen campaña contra el oficialismo porteño en el territorio del macrismo.

-Las decisiones las explican las personas que las toman.

-¿Y Macri, como líder del espacio, no tienen ninguna responsabilidad?

-Ellos deberán decir por qué decidieron abandonar el partido.

-Macri dijo que se fueron los “comprados”. ¿Aplica también a estos casos?

-El partido les dio, con generosidad, muchísimas oportunidades. No voy a aventurar una explicación.

-Los libertarios, como Federico Sturzzeneger, dicen que Jorge Macri podría eliminar ministerios o el Instituto de la Vivienda para reducir a la mitad las patentes. ¿Por qué no bajan más la presión impositiva?

-El Estado porteño es uno de los más eficientes de la Argentina. Tenemos cuatro años de equilibrio fiscal. En 2024, pese a la caída del 11 por ciento de la recaudación producto de la crisis, tuvimos 3,9% de superávit fiscal. Y eso se aplicó a dos cosas: aumentar la inversión de obra pública y bajar impuestos.

-¿La motosierra de Pro está “desafilada”, como dijo Bullrich?

-Hay que revisar cuánto se gastaba antes y ahora en inversión pública. En los gobiernos anteriores a los de Pro, no superaba el 10. En todas las gestiones de Pro nunca bajó del 16%. Y hoy está en el 19%. Por eso, la gente vio que la ciudad se transformó. Y todo lo hicimos reduciendo el gasto público y bajando impuestos. Acá la motosierra se pasó hace años.

-La Legislatura tiene un presupuesto para este año de casi $160.000 millones y un plantel de 1100 empleados. ¿No se podría aplicar la motosierra en esa área o en el Consejo de la Magistratura de la ciudad?

-Por Constitución, la Legislatura tiene un monto fijo del 1,5% del producto para gastar y está en 1,1%, que es más abajo del tope máximo. Siempre se puede reducir. Cuando ingrese, voy a ver cuánto más austero se puede ser también en la Legislatura.

A nivel de poder ejecutivo, Jorge Macri redujo más de 13 mil contratos políticos en la ciudad. Eso es el bisturí que se puede seguir pasando. Siempre se puede ser más eficiente.

-Adorni dijo que perder por un punto contra Santoro sería un “excelente resultado”. ¿Qué opina?

-No puedo creer que alguien haya admitido que perder con el kirchnerismo sería un buen resultado. Eso significa dos cosas. Por un lado, cuál es la prioridad de los porteños. Y, por otro, parecería decir que lo único que les importa es ganarle a Pro, no al kirchnerismo.

Yo quiero que Pro le gane al kirchnerismo. No me conforma perder por uno o dos puntos.

-¿No se conformaría con ganarle a LLA?

-Yo quiero ganarle al kirchnerismo, a todos.

“Nunca vamos a poner en riesgo el plan económico de Milei”, asegura Lospennato Pilar Camacho

Matías Moreno Por