El Presidente recibió a expertos en Educación, pero no se habló de los recortes presupuestarios

Sin menciones a la disputa con las universidades nacionales, en pie de guerra por el incumplimiento de la ley de financiamiento educativo aprobada y ratificada por el Congreso, ni a recientes recortes en el área impulsados por el Ministerio de Economía, el presidente Javier Milei convocó en la mañana del lunes a la cúpula de Argentinos por la Educación, un grupo de exfuncionarios y expertos en la materia que impulsaron, antes de su triunfo electoral de 2023, el denominado compromiso por la alfabetización, firmado por todos los entonces candidatos presidenciales.

“Durante el encuentro, los representantes de la organización reconocieron al Presidente por el cumplimiento del compromiso asumido durante la campaña electoral en materia de alfabetización, que fue implementado y, según destacaron, obtuvo resultados”, afirmó el Gobierno en el comunicado oficial.

El comunicado oficial omitió mencionar que, en mayo pasado, el Gobierno recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial. De acuerdo con la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el principal ajuste impactó, justamente, sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación.

El grupo, que encabeza como director ejecutivo desde hace pocos meses el exfuncionario en el gobierno de Cambiemos, Víctor Volman, presente en la reunión, también tiene entre sus filas como miembro académico a Mariano Narodowski, exministro de Educación porteño en tiempos de Mauricio Macri como jefe de gobierno. Los recibieron, además del Presidente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene a su cargo el área educativa. No estuvo, sin embargo, el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Según agregaron desde la Oficina del Presidente, se conversó sobre “la necesidad de avanzar en la mejora de los aprendizajes en matemática, siguiendo el trabajo realizado en lengua”, a propuesta de Pettovello, quien planteó “la necesidad de modificar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional para permitir la publicación de información sobre los resultados educativos de las escuelas, con el objetivo de que las familias puedan conocer y evaluar su desempeño”. Por último, consensuaron “sostener el Plan de Alfabetización” de cara a 2027.

Participaron del encuentro, además de Volman, el vicepresidente de la entidad, Ricardo Torres; la secretaria, Constanza Gorleri; el tesorero, Roberto Hernán Souviron; y los vocales Karina Alejandra Stocovaz y Alejandro Martín Tamer.

Desde el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación que encabeza Torrendell, valoran los “aportes” del grupo. Y destacan por lo bajo que la gestión de Volman es “menos beligerante” que la de su antecesor, Ignacio Ibarzábal, signada en los últimos tiempos por sus controversias con distintos gobernadores por sus políticas educativas.

Durante el fin de semana, el Presidente reposteó algunos mensajes vinculados a la educación. En especial uno de Pablo Schiaffino, profesor de la Universidad Di Tella y promotor de la charla que el Presidente dio el viernes en esa casa de estudios, en el que establece el vínculo entre la alfabetización y la mejora del salario. “Estuvo con la cabeza puesta en la educación el fin de semana”, comentaron cerca de interlocutores del primer mandatario.

Con un enviado de Trump

Luego de esa reunión, el Presidente recibió al rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de monitoreo y combate contra el antisemitismo del gobierno de Donald Trump, de visita por Buenos Aires. Milei ya había recibido a Kaploun en mayo pasado, junto a los funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jacob Daniel Ashendorf y Haydee Rojas. Esta vez, quien acompañó al religioso y funcionario fue el embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, además del asesor especial, Samuel Rosner; y el viceconsejero de Embajada para Asuntos Políticos, Thomas Whitney.

El presidente Javier Milei se reunió con el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para Monitorear y Combatir el Antisemitismo Presidencia

“Hoy el antisemitismo es un arma más en el arsenal de los enemigos del Estado judío y también de todo Occidente, un arma diseñada para sembrar desconfianza en la población, desconfianza en sus vecinos, en sus conciudadanos, en sus jefes y en sus Estados”, dijo el Presidente hace dos semanas, con Kaploun en primera fila, y como parte de su discurso en el evento “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo” en la embajada argentina en Washington.