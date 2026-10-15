Tras la marcha, Yacobitti exigió al Gobierno que “cumpla” con la ley de Financiamiento Universitario
El vicerrector de la UBA respondió a una publicación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por los incidentes frente al Congreso
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El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, reiteró este jueves su pedido para que el Gobierno “cumpla” con la ley de Financiamiento Universitario, después de la quinta Marcha Universitaria Federal en el Congreso que terminó con al menos 31 detenidos, incluidos dos menores de edad.
Al responder a una publicación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, respecto de los incidentes, Yacobitti expresó: “Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario”.
“Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos”, añadió.
Como repudio a los incidentes, Monteoliva había apuntado contra los “mismos violentos de siempre” que, dijo, “quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”.
“El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia”, había expresado la funcionaria.
Los incidentes
Situaciones de violencia se registraron por la tarde entre manifestantes y la policía durante la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso.
En total, se reportaron diez heridos y al menos 31 detenidos, incluido dos menores de edad.
Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que trabajaban en una denuncia penal contra los involucrados en los disturbios por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y el delito de daño agravado, además de recolectar imágenes de prueba.
Las fuerzas de seguridad registraron cuatro oficiales de Gendarmería Nacional, dos de la Policía Federal y dos de Prefectura Naval heridos con elementos contundentes durante los altercados.
Pulseada judicial
Por otro lado, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso este jueves de manera provisoria la suspensión de la aplicación de multas diarias para el Gobierno por el incumplimiento de la cautelar vinculada con la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Así lo dispusieron los jueces Sergio Gustavo Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán al hacer lugar a un recurso de queja que había presentado el Ministerio de Capital Humano.
Los magistrados dispusieron “conceder” la queja “en relación el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada con fecha 24 de septiembre de 2026, contra la providencia de fecha 22 de septiembre de 2026”, según el fallo al que accedió LA NACION.
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, había resuelto el miércoles último, un día antes de la marcha, la aplicación de sanciones económicas diarias al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por un monto de $100.000 por día por no aplicar la norma.
La Cámara hizo lugar al recurso de queja de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y estableció que la causa debe tratarse en el juzgado de primera instancia, por lo que las multas económicas sobre la Jefatura de Gabinete quedan suspendidas mientras continúa el trámite.
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