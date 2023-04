Cristina Kirchner contra Javier Milei: “Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo; ¿dónde tenemos miedo? Caraduras”

escuchar

La vicepresidenta Cristina Kirchner, respondió en duros términos los ataques del precandidato a presidente, Javier Milei, a quien tildó de mamarracho y caradura. “Andan diciendo que la casta tiene miedo; ¿dónde tenemos miedo?”, retrucó.

En el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de La Plata, al cumplirse hoy 20 años de la elección que le permitió a Néstor Kirchner acceder a la presidencia, la titular del Senado, dijo: “¿A quién le van a hacer creer los políticos hoy, cualquiera sea el origen, la idea, que van a poder controlar lo que hacer el poder económico concentrado y que van a poder resolver los problemas de los argentinos? ¡Que no me jodan más con esas fantasías!”

“¿Presidenta? ¡No! Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola. Y no quiero ser autorreferencial”, dijo exaltada Cristina y sumó: “Esos mamarrachos [en alusión a Milei] que andan diciendo que la casta tiene miedo, ¡¿de qué tienen miedo, si nunca te pasó nada, hermano?! ¡¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo?! ¡¿De dónde te tenemos miedo?! ¡Caraduras!”.

La vicepresidenta sumó: “Perseguida, mis hijos, me quisieron matar, no quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidentes compromisos con sectores empresarios de la Argentina. ¿Miedo? Miedo tengo porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo. Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar, temo por los jóvenes. Hay demasiada cobardía, demasiada hipocresía y eso es lo que está pasando en la República Argentina”.

“Es necesario que vuelva a haber un programa de Gobierno en donde discutamos estas cosas de las cuales estuvimos hablando hoy; no hay que pelearse y tampoco un programa en base a la fe y anticapitalismo. Hoy el capitalismo ya no es una ideología, es el modo de producción de bienes y servicios más eficiente. Se vienen momentos en el mundo en los que vamos a tener que estar preparados para grandes cambios”, agregó Cristina y cerró: “La gran discusión no va a ser si capitalismo sí o no, sino quien conduce los procesos de producción para no dañar tanto el medio ambiente, para que haya mayor igualdad; si los dejamos a los mercados o el Estado vuelve a tomar la dirección, esto es lo que decía Perón”.

La comparación con Cavallo

Previamente, y sin nombrarlos, había comparado a Domingo Cavallo con Milei al afirmar hoy que “la historia de la convertibilidad es la historia de la dolarización” y marcó que “empezó como terminó: con la captura de todos los depósitos”.

“Estamos todos discutiendo lo que fracasó hace 20 años. La bomba explotó en la cara de 40 millones de argentinos, en las plazas, en la desocupación y en la captación. Nos dijeron que un peso era igual a un dólar, fue la dolarización de la economía. Significa que primero hubo que capturar todos los plazos fijos en los bancos. Y en virtud de eso, con el plan Bonex, se pudo anunciar la convertibilidad que fue sostenida con los dólares de las privatizaciones y el endeudamiento que la Nación tomaba para que la base monetaria estuviera respaldada”, expresó la vicepresidenta.

La jefa del Senado también advirtió que “el pasado aparece otra vez acá en el presente” y afirmó que Argentina atraviesa una “situación en la que figuras, ideas y hechos del pasado parece que quieren venir nuevamente a instalarse en el presente para condicionarnos y condicionar el futuro”.

“La convertibilidad fue una idea que se le ocurrió a un señor de ojitos claros que después tiene un discípulo de ojitos claros en el presente, ahora con más pelo” , dijo Cristina, en alusión al exministro de Economía, Domingo Cavallo y el actual precandidato a presidente, Javier Milei.

Cristina Kirchner también recordó que el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “estaba a cargo del PAMI” durante el Gobierno de la Alianza e “integraba el Grupo Sushi”, y consignó también que el diputado Ricardo López Murphy “había descontado el 13% a estatales y jubilados” durante esa administración, entre otros funcionarios de la oposición que formaron parte de esa gestión.

La vicepresidenta señaló, sin nombrarlo, que López Murphy “duró 10 días” en el cargo y “lo echó la Franja Morada”, y en sus críticas al recorte que la oposición “promueve en la educación pública”, afirmó que incluso “ahora nos proponen vouchers para la educación; es como una historia circular en la Argentina: en los debates y en las propuestas”, en alusión al dirigente libertario Javier Milei.

La vicepresidenta también recordó hoy que con la convertibilidad de los ‘90 “no solamente estallaron los patrimonios de los que tenían” ahorros en los bancos, sino que también “estuvieron a punto de fundirse las principales empresas argentinas”.

Al respecto, se preguntó si es “posible que estemos discutiendo lo que fracasó 20 años antes” y aclaró: “ No digo que tengamos nosotros la razón , pero que no me quieran convencer de que tenemos que volver para atrás para solucionar este presente y el futuro”.

Minutos más tarde, a través de sus redes sociales, Milei le respondió a la vicepresidenta a través de sus redes sociales.

“Cristina Kirchner estuvo un rato largo hablando de Dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien. Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete. VLLC !”, escribió el libertario.

