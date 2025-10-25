Sin sintonía con Macri y Pro, Bullrich apuesta a un triunfo contundente de los libertarios en el territorio porteño

“¡A vos te quiero Patricia, al otro no porque es un loco!”, bramó la señora, mientras abrazaba a Patricia Bullrich. “En este país, un poco de locura es necesaria”, le respondió la ministra y candidata a senadora nacional, en defensa del presidente Javier Milei en medio de una recorrida por la Ciudad, casi al cierre de una campaña complicada, con no pocos obstáculos para los postulantes libertarios.

Satisfecha por el apoyo que recibe en la calle, y con un discurso antikirchnerista que fue subiendo en intensidad a medida que se acercaba la veda, Bullrich siente que estará a la altura y aportará este domingo un triunfo claro en la elección a senadores nacionales porteños, dentro de un contexto en el que, si se cumplen los pronósticos de las encuestas, los libertarios tendrán pocas y puntuales razones para festejar.

De todos modos, la ministra de Seguridad hasta el próximo diciembre no oculta su enojo con el ex presidente Mauricio Macri y su primo, el jefe de gobierno Jorge Macri, quienes según su visión “no hicieron nada” para ayudarla, aún a pesar de haber conformado una trabajosa alianza electoral en la ciudad.

“Lo que saque Patricia va a ser de ella y solo de ella. Mauricio apareció para apoyar a [Fernando] De Andreis y Jorge se fue a Dubai”, disparan desde el comité de campaña libertario, que además de Bullrich integran la legisladora porteña Pilar Ramírez (armadora nacional cercana a Karina Milei), el legislador porteño Juan Pablo Arenaza y el titular de la Agencia de Bienes del Estado (Aabe), Nicolás Pakgojz.

El enojo de Bullrich con el expresidente, quien la impulsara en tiempos no tan lejanos a tomar las riendas de Pro, es claro y conciso. “Lo suyo es mezquino. Apoyar a De Andreis sin mencionarnos no es apoyar. Y después quiere lugares en el gabinete”, dicen allegados a la ministra. La resistencia de Bullrich y su gente al ingreso de macristas al gabinete de Milei es también palpable, aunque no son pocos quienes, desde ambos búnkeres, ven con escepticismo la posibilidad de un acuerdo entre el ex presidente y el actual inquilino de la Casa Rosada.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se toma una fotografía con sus seguidores durante un mitin de campaña en Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

Incomodidad

Con incomodidad manifiesta, los libertarios agregan que tampoco el jefe de gobierno porteño aportó estructura, y sólo contaron con la colaboración de los sectores leales a Cristian Ritondo y Diego Santilli, ya casi vestidos de violeta en la provincia de Buenos Aires. “Lo único que hicimos con Jorge fue una foto que le sirvió más a él que a nosotros”, repiten desde el búnker bullrichista en relación a aquella actividad conjunta en la cárcel de Marcos Paz, un acto “de gestión” cuya autoría nadie se adjudica.

En las oficinas de Mauricio Macri y la sede porteña de la calle Uspallata se defienden y contraatacan. “Mauricio siempre dijo que no iba a participar de la campaña. Y el tuit para que voten a De Andreis es porque no está asegurado el lugar para él y la sexta en la lista [Antonela Giamperi], que son nuestros”, afirman cerca del exmandatario.

Sin intenciones de ahondar diferencias, en el gobierno porteño sí retrucan recordando que fue Milei el que desairó al jefe del gobierno porteño, al negarle el saludo en el Tedeum del 25 de mayo, y que lo acusó de “traición”, por lo que esa serie de “ninguneo” no podría olvidarse tan fácilmente. “ÉEramos lo peor, el pasado ¿Ahora quieren que los ayudemos?“, se preguntó otro miembro de Pro, con tono de ironía.

Desde el comando bullrichista suman, además, los sucesivos escándalos que afectaron no sólo a los postulantes en la ciudad, sino a todos los candidatos libertarios. “Nos la pasamos explicando errores ajenos”, expresaron en la tropa de Bullrich, en relación al entuerto protagonizado por José Luis Espert y su presunto financiamiento desde el narcotráfico, que terminó con su candidatura a diputado bonaerense.

De todos modos, en el comando de campaña ven factible alcanzar unos “42 a 44 puntos” porcentuales, con más de diez de ventaja por sobre la lista a senadores kirchnerista que encabeza el legislador camporista Mariano Recalde, quien intentó vincular a la candidata oficialista con el acusado de narcotráfico Fred Machado, sin respuesta del lado libertario.

Distinta es la situación de la lista de diputados de LLA que lidera el abogado Alejandro Fargosi, que también ganaría con holgada diferencia pero que pierde votos a manos del exlíder de Recrear, Ricardo López Murphy y su boleta de color amarillo, reconocen en el armado libertario porteño.

Si la lista de Bullrich y su segundo, Agustín Monteverde, llegaran a ese porcentaje ideal -más del 40%- acallarán, según evalúan los libertarios, las críticas que ya por anticipado surgen desde reductos macristas. “Están diciendo que si no sacamos lo que sacó María Eugenia Vidal en 2021 es un fracaso. Pero ahora no existe Juntos por el Cambio, la situación es distinta”, se defienden. “Vamos a llegar a meter seis diputados, los mismos que sacaba el Pro”, prometen.

De buena sintonía con los tres vértices del triángulo de hierro, y presente en el cierre de campaña nacional en Rosario, Bullrich confía en que su aporte será recompensado con la incorporación de su secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, como su reemplazante en el gabinete que nacerá luego de las elecciones. Dice que no piensa en 2027, pero un triunfo en el bastión de Pro ante el kirchnerismo la proyectaría como una de las ganadoras de la noche del domingo.