Sin tregua: Karina Milei presiona a Jorge Macri en la Capital y le pide otra prueba de amor

Karina Milei y los Menem ya dejaron en claro que por ahora no contemplan discutir un acuerdo electoral con Pro para confluir en la ciudad de Buenos Aires en 2027. Tampoco están dispuestos a bajar el nivel de belicosidad con la gestión actual del macrismo. Al contrario, reforzarán su despliegue territorial en las comunas más populosas e insistirán con la necesidad de replicar el modelo nacional de Milei en la escala porteña. De hecho, los lugartenientes de La Libertad Avanza (LLA) en la Capital presionan al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, para que apoye la eliminación de las PASO a nivel nacional y también suprima esa herramienta del proceso electoral de la ciudad. Le exigen una demostración de amor. Pero hasta ahora el alcalde ha expresado que no está de acuerdo con prescindir de las internas en una elección para cargos ejecutivos.

Pilar Ramírez, Karina Milei y Fabián Fernández, durante la reunión del jueves en la Casa Rosada Presidencia

Son momentos en que Jorge Macri multiplica sus esfuerzos para demostrar que recuperó el pulso político y su capacidad de acción. Apela al discurso de la mano dura frente al delito que ha implementado Nayib Bukele en El Salvador o enaltece los recortes en el Estado para mostrarse en sintonía con las posturas libertarias o la “motosierra” de Javier Milei. Aferrado a esa receta, se entusiasma con la posibilidad de convertirse en un candidato potable para los estrategas de LLA en los comicios del año próximo, cuando él intentará acceder a un segundo mandato.

Sus gestos tuvieron eco en la Casa Rosada. Primero, el Presidente y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, cerraron un pacto con la Ciudad para cancelar la deuda por la coparticipación porteña. Además, Milei autorizó la firma del traspaso de la Justicia laboral a la órbita de la Ciudad.

Pero para sentarse a discutir un entendimiento electoral le piden al referente de Pro otras pruebas de amor. Urgidos de conseguir apoyos para la reforma política que el Presidente envió al Congreso, los consejeros de Karina Milei quieren que Jorge Macri emule al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, otro mandatario que aún se identifica con el sello de Pro, y respalde la supresión de las primarias. En paralelo, Pilar Ramírez, alter ego de la hermana de Milei, volverá a solicitar que el oficialismo porteño empuje un proyecto para sacar definitivamente las PASO en la ciudad.

Los Milei, junto a Bullrich Fabian Marelli

En la sede gubernamental de Parque Patricios se mantienen firmes en su postura. Ante la consulta de LA NACION, fuentes oficiales aseguraron que no está en evaluación ninguna iniciativa para remover o suspender las primarias en la Capital. Tampoco está definido si Jorge Macri unificará o desdoblará los comicios locales. Es otra decisión que podría convertirlo en aliado o enemigo de los Milei. Por ahora, pareciera que no tiene apuro en despejar esa incógnita. Todo indica que esperará a que se reabra la negociación con los libertarios en torno a un eventual acuerdo de confluencia.

“Hay que ver cuáles son las condiciones que ponen; no va a ser tan fácil llegar a un acuerdo”, pronostica uno de los consejeros de Jorge Macri. En Pro también miran de reojo los movimientos de Horacio Rodríguez Larreta. El exjefe porteño aspira a plantarse como uno de los retadores de Jorge Macri en 2027 y no planea un regreso a Pro. Su objetivo es posicionarse como la principal alternativa opositora a la gestión actual. Hasta ahora ninguno de los primos Macri levantó el teléfono para hacerle una propuesta. Parece difícil que el jefe porteño acepte una interna con su antecesor.

Deshielo con Jorge Macri

Después de la dura derrota que sufrió Pro en los comicios porteños del 18 de mayo de 2025 -salió victorioso Manuel Adorni-, Jorge Macri intentó acercar posiciones con los Milei. Evitó criticar o confrontar con el Gobierno -ni siquiera reclamó la renuncia de Adorni, por el escándalo en torno a sus bienes- y se mostró alineado con las políticas del oficialismo nacional.

En los festejos por el 25 de mayo pasado, Milei escenificó un acercamiento con Jorge Macri. Lejos de ignorarlo, como había ocurrido en 2025, el Presidente caminó hasta el lugar donde estaba apostado el jefe de gobierno porteño y le dio un abrazo. En la celebración por el 9 de julio, Milei volvió a dedicarle un gesto afectuoso. Se acercó a Jorge Macri cuando el dirigente de Pro le daba la mamadera a su hijo. “Felicitaciones”, le dijo Milei, mientras acariciaba con su mano la cabeza de Vito. La imagen fue difundida por el jefe de gobierno en su cuenta de la red social “X”. En la sede de Parque Patricios se entusiasmaron con esos gestos del Presidente.

Javier Milei saluda a Jorge Macri, que le da la mamadera a su bebé

Los articuladores políticos de Karina Milei envían señales de que no pretenden bajar las armas en la Capital, donde Pro gobierna desde 2007. Hay provincias clave donde los libertarios están dispuestos a sellar una tregua con gobernadores aliados con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, pero ese no es el caso de la ciudad, aclaran en el karinismo. Al contrario, la hermana de Milei recibió el jueves pasado en la Casa Rosada a los integrantes de la bancada de LLA en la Legislatura porteña. Los instó a robustecer el armado local y a marcar sus diferencias con la gestión de Jorge Macri. Incluso, Karina Milei, Patricia Bullrich y ministros nacionales comenzarán a recorrer comunas de la ciudad para exhibir a LLA como una alternativa de gobierno para 2027 en el pago chico del macrismo. “La idea es competir con un candidato propio en la Capital. Vamos a hacer nuestra propia historia”, advierten en la sala de máquinas de LLA.

En los despachos oficiales también dejan entrever que un acuerdo con Pro en la Capital estará atado a una eventual negociación global. Hasta ahora, Mauricio Macri amaga con plantar un candidato propio en la competencia nacional. Pero los libertarios presumen que el líder del Pro no tiene intenciones reales de postularse. Eso debilita la posición del macrismo para negociar con la Casa Rosada y profundiza su dispersión interna.

Los colaboradores de los Milei también están al tanto de la tensión que atraviesa el vínculo entre los primos Macri -que se agravó cuando el jefe porteño anticipó su deseo de pelear por la reelección- y machacan con que no tienen apuro en sentarse a discutir un entendimiento con sus aliados de Pro. Asumen que un repunte de la actividad económica podría mejorar las perspectivas electorales del sello libertario en la Capital. Reconocen que aún no tienen un candidato para disputar la jefatura de gobierno después de que Manuel Adorni quedara fuera de competencia por el escándalo en torno a su patrimonio y sus desaventuras judiciales. Actualmente, se menciona como una eventual alternativa a Pilar Ramírez, dirigente de confianza de Karina Milei. La carta más taquillera de LLA, Patricia Bullrich, que exhibió rebeldía frente al caso Adorni y se desmarcó en la discusión sobre el pliego de Verónica Michelli -la maniobra que más molestó a los Milei-, ya avisó que no tiene interés en competir por la Capital. Otra alternativa para los libertarios sería ofrecerle a Diego Santilli, jefe de Gabinete, la postulación porteña. Santilli insiste en que su deseo es disputar la sucesión de Axel Kicillof en Buenos Aires. Por lo pronto, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, mano derecha de Jorge Macri, reclamó que Pro busque una alternativa a Santilli para competir en la provincia más poblada. No es lo que planea hacer Cristian Ritondo, jefe de la filial bonaerense de Pro, pero en el núcleo duro del macrismo asumen que tarde o temprano el exdiputado se afiliará a LLA, como hizo Bullrich.