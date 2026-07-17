La propuesta que toma forma para la recepción de los jugadores y las dos opciones posibles

La recepción de los jugadores de la selección argentina es el tema predominante que ocupa la cabeza de funcionarios nacionales, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, y también del resto de los entes involucrados en el operativo. La estrategia comenzará a desarrollarse una vez terminada la final contra España en Nueva Jersey.

A última hora del viernes, una propuesta aparece como la que toma más fuerza en la Argentina para ofrecer al plantel, a la espera de la definición que tome la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Seguramente, el desenlace se conocerá cuando culmine el Mundial 2026.

Según distintas fuentes consultadas por LA NACION, la idea es así: que el vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas que traslada a la selección -que ya fue solicitado por la AFA- parta a la 1 de la mañana de Nueva York y descienda en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en torno a las 12 y las 14 del lunes.

(261022) -- EZEIZA, 22 mayo, 2026 (Xinhua) -- Un avión Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas que trasladará a jugadores y cuerpo técnico de la selección nacional argentina de fútbol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 es visto en un hangar en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en la ciudad de Ezeiza, Argentina, el 22 de mayo de 2026. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (rtg) (ra) (vf) [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Para el aterrizaje, en la terminal aérea ya se dejó reservado el Hangar 5, donde podría instalarse un corralito de prensa.

Desde entonces, el plan es trasladar a los jugadores al centro de la Ciudad en helicópteros que desciendan en el helipuerto de la Casa Rosada.

Esto no quiere decir que la salida del plantel vaya a hacerse en la sede de Gobierno, sino que es el único lugar disponible en el microcentro para que bajen los helicópteros.

Una vez en tierra porteña, hay dos opciones: que la selección acepte la propuesta del presidente Javier Milei de salir al balcón de una Casa Rosada, que estará vacía de personal político y que tendrá la custodia de la Casa Militar; o que sean trasladados desde el helipuerto en micro por la calle Rivadavia y la Diagonal Norte hacia el Obelisco, donde debería montarse un escenario.

A este programa le quedan incógnitas.

La primera y la más importante, claro, si el plantel y la AFA de “Chiqui” Tapia la aceptarán.

y la más importante, claro, La segunda : si quieren el Obelisco o la Casa Rosada como lugar de reunión.

: si quieren el Obelisco o la Casa Rosada como lugar de reunión. La tercera : si deciden hacerlo ese mismo lunes (que está pronosticado lluvia) o prefieren pasarlo para otra jornada.

: si deciden hacerlo ese mismo lunes (que está pronosticado lluvia) o prefieren pasarlo para otra jornada. La cuarta: si prefieren algo completamente distinto.

Las autoridades consideran que la opción de que los jugadores vayan a Casa Rosada es la más segura porque podrían saludar desde ahí el tiempo que quieran y, cuando lo deseen, retirarse a través del helipuerto.

Esto implicaría una foto que -más allá de que el Gobierno intente despolitizarla- contrastaría con la de 2022.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es quien coordina la organización del operativo desde la gestión de gobierno.

En tanto, la parte técnica la lleva adelante la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en tándem con su par de la Ciudad, Horacio Giménez.

El despliegue del domingo

El gobierno porteño confirmó este viernes que solo para el domingo de la final desplegará mil efectivos de la Policía de la Ciudad -de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), la Policía Motorizada, brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las comisarías Vecinales 1B y 1D-.

Asimismo, dispondrá vallados y cortes de calle al finalizar el partido. En el centro porteño se montará un puesto médico con personal de Defensa Civil, al estilo hospital móvil, para atender emergencias; y habrá ambulancias del SAME.

La gestión de Jorge Macri hará el seguimiento en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y con drones de la Policía de la Ciudad. Además, dispondrá helicópteros del Escuadrón Aéreo para sobrevolar la zona.