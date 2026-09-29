Sin un paro en carpeta, la CGT marchará el 8 de octubre en “defensa de la industria nacional”

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió movilizarse el próximo miércoles 8 de octubre, a las 15.30, sobre la Diagonal Sur porteña, a la altura del edificio que fue del Ministerio de Industria. La decisión descartó, en una misma jugada, la convocatoria a un paro nacional contra el gobierno de Javier Milei.

La central obrera le sumó tintes malvineros al anuncio con la consigna “las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, que resolvió tras una reunión de “mesa chica ampliada” en la sede de la Uocra, a la que asistió la primera plana de los secretarios generales.

Recibidos por el anfitrión Gerardo Martínez, entre los presentes estuvieron los triunviros Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), así como también Héctor Daer (FATSA), Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitaria), entre otros. La novedad de la jornada fue la participación del líder del sindicato camionero, Hugo Moyano.

La mesa ampliada de la CGT debatió en la sede de la Uocra Prensa CGT

La discusión tuvo lugar en medio de la puja por parte de algunos sectores internos que reclamaban una respuesta más contundente frente al rumbo económico del Gobierno nacional. Finalmente, la conducción cegetista optó por una movilización, en línea con el plan de lucha escalonado, y se descartó por ahora un nuevo paro nacional.

“Hicimos un análisis de la situación económica, productiva y social, y llegamos al diagnóstico de que hay crecimiento del desempleo, de la pobreza y baja del poder adquisitivo. Necesitamos seguir en este plan de lucha que venimos llevando adelante con las otras centrales, así que el próximo jueves haremos una movilización en defensa de la industria nacional”, manifestó Sola a la salida, donde agregó que también se sumarán a la marcha universitaria del 15 de octubre.

Sobre los reclamos, el cosecretario general cegetista enumeró: “Necesitamos un proyecto industrial que piense en un modelo de producción, de desarrollo, de generación de puestos genuinos y formales, con derechos sociales y con salario digno. No estamos de acuerdo con una apertura indiscriminada de la importación, que significa el rompimiento del tejido productivo”.

“Estamos en un plan de acción que va a terminar en una gran marcha federal, que vamos a llevar adelante después de esta marcha”, explicó Sola ante la consulta sobre la posibilidad de que la CGT llame a una nueva huelga general.

Hugo Moyano sorprendió al sumarse a la mesa de la CGT Prensa CGT

La presencia de Hugo Moyano, además, se produjo luego de que su hijo, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, lanzara en las últimas horas duras críticas contra el peronismo y la CGT —“¿Dónde carajo están?”, preguntó— y anticipara el inicio de asambleas en el sector de Recolección y Barrido (que están nucleados en el sindicato) a partir de este miércoles.

La acción se da en medio de la disputa con el gobierno porteño de Jorge Macri por la renovación de las concesiones del servicio en la Ciudad. Los pliegos, que serán analizados el próximo 5 de octubre en una audiencia pública, no contemplan el pago de las indemnizaciones a los trabajadores en caso de cambios en las empresas concesionarias.

La visita del Papa

Durante la cumbre, la CGT abordó la expectativa por la visita a la Argentina del Papa León XIV, que a mitad de septiembre ya recibió a una comitiva sindical en el Vaticano. “Estamos convencidos que su llegada va a ser un enorme hecho y entendemos que también va a dejar políticamente la posibilidad de dar su mensaje, que no es necesariamente partidario, pero va en sentido con la justicia social”, destacó Sola, que señaló que “la mayor tarea va a quedar el día después, cuando el Papa se vaya y deje su mensaje”.