La exministra de Seguridad Patricia Bullrich opinó sobre la iniciativa legislativa que promueven cinco senadoras kirchneristas para limitar el trabajo periodístico sobre las investigaciones que involucren casos de corrupción y la calificó de " autoritaria".

"Me parece una invento fuera de lugar y con un nivel de autoritarismo total. Al periodista cuando está en una investigación que toma peso mediático, se le dice si puede o no puede publicar, o si tiene que pasar la prisión preventiva o no, de acuerdo a la percepción de si la persona investigada pudo haber sido acusada falsamente", declaró Bullrich sobre el proyecto de ley que adelantó Clarín y que plantea que un acusado con prisión preventiva puede pedir su libertad si el caso por el que se lo investiga tiene carácter mediático, es decir, si fue informado por algún medio de comunicación.

"Si te investigan y se genera un clima mediático la prisión preventiva no corre", explicó la nueva titular del Pro, y señaló: "Además, de ser impracticable, puede generar censura".

"Lo que me preocupa es a quien se le ocurre pensar de esta manera autoritaria, a quien se le ocurre la modelación de una sociedad que va a responder de acuerdo a lo que cinco senadores les ocupa pensar. Es el cercenamiento permanente de la libertad", dijo sobre el proyecto que cuenta con la autoría de las senadoras María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara pero que aún no cuenta con el apoyo del interbloque peronista.

La dirigente de Juntos por el Cambio contextualizó el proyecto en la justificación que hace el kirchnerismo sobre las causas judiciales que pesan sobre alguno de sus miembros. "El lawfare es una construcción previa hecha para que todas las causas que se tramitaron durante el kirchnerismo sean consideradas causas políticas. Es la forma de decir que las personas fueron llevadas a juicio por su ideología y no por sus hechos", comentó.