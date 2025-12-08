Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Milei modera las formas para acelerar a fondo
Es otro tiempo. Lo que hasta hace nada era motivo de reconocimiento y parte esencial del protocolo de acción de los dirigentes, funcionarios y legisladores libertarios ahora es objeto de revisión y hasta de reproche.
El fondo es el mismo, pero las formas no. Al menos, por ahora, en esta etapa en la que el Gobierno quiere y está obligado a lograr objetivos fundamentales. En la Casa Rosada saben que tienen para eso un ventanal de oportunidad de no más de cuatro meses y que no pueden desaprovecharla con daños autoinfligidos, como los que se propinó en el primer semestre del año pasado y lo llevaron al borde del colapso hasta poco antes de las elecciones. El susto enseña.
Sebastián Pareja criticó a los socios de LLA que votaron el endeudamiento de Kicillof: “Estuvieron flojos moralmente”
LA PLATA.- “Tuvimos una crisis. No es una ruptura”. El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, ratificó la alianza electoral avalada por el presidente Javier Milei, tras la escandalosa sesión en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, que tuvo como blancos de críticas a los socios de Pro.
El control de la SIDE, eje de una tregua interna entre Karina Milei y Santiago Caputo
“Una SIDE seria y profesionalizada”, respondió Cristian Auguadra, ante un grupo de periodistas que, en los pasillos de la Casa Rosada, habían detectado su presencia. El miércoles por la tarde, el flamante titular de la central de los espías salía apurado del despacho de Santiago Caputo, que a través de su designación “blindó” el área bajo su control, luego de rumores que daban a Karina Milei, la gran ganadora en la interna oficialista, con intenciones de avanzar sobre el organismo que nuclea a los espías nacionales y otros sectores que responden al consejero monotributista.
El blindaje de Caputo en la SIDE −impulsó la llegada de Auguadra en lugar de Sergio Neiffert− forma parte de una tregua más amplia entre Karina Milei y el asesor presidencial, con señales concretas para los referentes de “Las Fuerzas del Cielo”. El mismo día que se conoció el cambio de cúpula en la SIDE, el “celestial” Agustín Romo logró el aval legislativo para continuar como jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense.
En el oficialismo afirman que “no tiene sentido” hablar con Kicillof ni dialogar con el kirchnerismo en el Congreso
La diputada nacional por La Libertad Avanza Sabrina Ajmechet sostuvo que “no tiene sentido” que el Gobierno nacional se siente a hablar con el mandatario bonaerense Axel Kicillof y consideró que “no habrá diálogo” con el kirchnerismo si “van a seguir defendiendo a los delincuentes” en el debate de la reforma de Código Penal.
Ajmechet, alineada con la senadora Patricia Bullrich desde cuando estaban en Pro y ahora en LLA, reivindicó de esa manera que la Casa Rosada no convoque a negociar al gobernador Kicillof, pese a que administra la provincia más importante del país; y se mostró partidaria de buscar aliados en el Congreso, a excepción del kirchnerismo.
