Sofía Clerici pidió ser sobreseída porque el peritaje probó que no recibió dinero de Martín Insaurralde

Sofía Clerici, la modelo que acompañó en su viaje a Marbella al entonces jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, en 2023, pidió ser sobreseída en la causa donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito y supuesto lavado de dinero, ya que el peritaje contable sobre los bienes del exfuncionario determinó que no le entregó nunca dinero.

Argumentó además Clerici que la única razón por la que permanece imputada en la causa es por su “rol profesional” como acompañante de ese viaje y su condición de mujer.

Revelaron que Sofía Clerici y Martín Insaurralde habrían mantenido una conversación tras el escándalo Archivo

“El núcleo de la imputación que pesa sobre mi representada reside únicamente en la realización de su labor profesional” como acompañante, dice el letrado de Clerici en su escrito y señala que “el único motivo para sostener su vinculación resulta ser su calidad de mujer y su profesión confesa en autos, lo que además de infundado, ilegítimo e ilegal, transgrede la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.

Insaurralde y su nueva pareja en un yate por Marbella

En el escrito firmado por el letrado Martín Larralde se apoya en el punto 77 del informe pericial sobre los bienes de Insaurralde que concluyó que no existen constancias de entregas de dinero por 569.911 dólares a Clerici.

Sostuvo el letrado que apareció “prueba nueva y decisiva” que remueve el único obstáculo que impedía desvincular a Clerici del caso, que estalló cuando ella misma publicó la foto del video de Insaurralde en el yate El Bandido, navegando por el Mediterráneo.

Ese obstáculo era la pericia contable que apunta específicamente a la falta de una relación patrimonial entre Insaurralde y Clerici.

Las imágenes que compartió Clerici junto a Insaurralde Archivo

El escándalo político que desató esa imagen forzó la salida de Insaurralde del gabinete de Axel Kicillof. El exintendente de Lomas de Zamora había llegado a ese ministerio por indicación de Cristina Kirchner, luego de la derrota legislativa del peronismo bonaerense en los comicios de 2021.

El relevamiento documental no identificó ningún elemento que dé cuenta de una o varias entregas de dinero de Insaurralde a Clerici por suma alguna, ni en relación con los objetos suntuarios secuestrados, dice el estudio.

Para el abogado de Clerici, la conclusión “aniquila” las hipótesis que originalmente se le atribuyeron a su asistida como haber intervenido en la puesta en circulación de fondos de origen ilícito y supuestos “pagos realizados en nombre de Insaurralde con dinero provisto por él”.

En esta causa, el fiscal Sergio Mola y el fiscal general Diego Velasco, a cargo de la Procelac, pidieron citar a declaración indagatoria a Martín Insaurralde, a sus hijos Martín Luciano y Rodrigo Agustín Insaurralde, y a Gastón Barrachina, Víctor Mariano Donadio y Carolina Ileana Álvarez.

No así a Clerici, que según sus abogados su único rol fue acompañarlo en un “breve viaje” a España en septiembre de 2023, en calidad de acompañante.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici

La defensa sostuvo que el núcleo de la imputación reside exclusivamente en el ejercicio de la profesión de Clerici −acompañante desde hace más de veinte años, según consta en la causa− y en su condición de mujer.

La defensa acusa a la Fiscalía de reconocer su calidad de acompañante sin pedir su desvinculación ni explicar los motivos de su persecución, y sostiene que ello configura una “dinámica estructural de género”, en la que las mujeres quedan involucradas en maniobras sobre las que no tuvieron decisión ni control.

Dijo el abogado que aun de haber existido la recepción de dinero o regalos que la pericia descartó, acompañar a una persona a la que se le reprocha un delito “no constituye, por sí solo, un aporte penalmente relevante al lavado de activos”.