Sofía Clerici, protagonista del Yategate con Insaurralde, anunció que está embarazada: “Voy a ser mamá soltera”

La mediática Sofía Clerici, recientemente sobreseída en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tiene como principal investigado al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, anunció este jueves que está embarazada: “Voy a ser mamá soltera”.

El anuncio de la modelo de 38 años fue a través de un video publicado en su cuenta de Instagram (@sofiaclericiok), donde acumula más de dos millones de seguidores. “Lo que tanto querían escuchar. ¡Sí! Estoy embarazada", escribió.

El posteo donde Clerici anunció su maternidad

“¿Me ven más linda? ¿Saben por qué, no?“, le pregunta Clerici a sus seguidores y continúa: ”Bueno, se los confirmo: estoy embarazada. Llegué hace unos días de Estados Unidos, así que estoy procesando todo".

“Sé que quieren saber todo y que ahora me van a preguntar un montón de cosas”, admite la Clerici en el video y agrega: “Pero por ahora no les voy a contar nada. Solo les quería confirmar eso. Voy a elegir una fecha muy especial para mí. Para mostrarles fotos y cositas que quieran ver”.

Por último, menciona que fue una decisión “muy fuerte” y que, en principio, afrontará el embarazo como soltera. “Así que bueno. Aguántenme unos días. Ténganme paciencia que ya les voy a contar todo. Lo único que les puedo decir es que sí: voy a ser mamá soltera. Estoy muy feliz porque todavía no caigo. Les mando un beso grande”, cerró su video.

Pese al sobreseimiento otorgado por los jueces Ernesto Kreplak y Luis Armella, quienes se opusieron a la medida que benefició a Clerici fueron los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco: ambos apelaron la decisión, por lo cual la situación judicial de la mediática aún no está definida.

Mola y Velasco sostuvieron que la decisión del juez Armella de sobreseer a Clerici, dictada en su último día a cargo del expediente y a un día de que asumiera el nuevo magistrado Juan Tomás Rodríguez Ponte, es “prematura y arbitraria”, y que se adoptó “sin agotar medidas de prueba dirimentes”.

Para los fiscales, el juez admitió que las inconsistencias patrimoniales de Clérici eventualmente deban ser investigadas y, en el mismo acto, ordenó extraer testimonios sobre esas mismas inconsistencias para remitirlos a la justicia federal de San Isidro, por advertir que podrían configurar otros delitos.

Así, dijeron que esta decisión es contradictoria con la de desvincularla de la causa. Por su parte, Clerici pidió ser sobreseída porque un peritaje determinó que no hay evidencia de que Insaurralde le haya dado los casi US$600.000 encontrados en su casa.