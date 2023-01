Solo en Off: el enviado de Biden perdió las valijas y fue con ropa prestada a ver al Presidente

escuchar

La curiosa anécdota fue la comidilla de la reunión cumbre del miércoles, en el Palacio San Martín, y llegó a tentar de risa al propio presidente Alberto Fernández.

El senador Chris Dodd, enviado especial del presidente Joe Biden a la cumbre de la Celac en Buenos Aires, tuvo la mala fortuna de que su valija se extraviara en algún tramo de su vuelo de ida , con conexión desde Lima, Perú.

Teniendo que pasar tres días en Buenos Aires sin ropa más allá de la que llevaba puesta, y con una reunión con Fernández en el centro de su agenda, el veterano senador demócrata pidió colaboración al embajador norteamericano en el país, Marc Stanley, quien gustoso le prestó un pantalón que es parte de su indumentaria, además de otros colaboradores de la embajada que aportaron otras prendas .

“Se lo contó al Presidente antes de empezar la bilateral, por eso se reían”, contó uno de los testigos de la charla como explicación para las fotos sonrientes del Presidente y el asesor de Biden que se difundieron luego de su reunión, en la Cancillería, de la que también participaron el ministro Santiago Cafiero y el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello.

Alberto Fernández y el senador estadounidense Chris Dodd, en la sede de la Cancillería

No se trató, por cierto, de la única reunión de Dodd durante su agitada visita por el país. Un día antes, el senador y asesor de Biden había participado de la cumbre de la Celac, en la que en nombre del presidente norteamericano abogó por el trabajo conjunto entre su país y el continente americano, y hasta se permitió una autocrítica por alguna influencia “para mal” de Estados Unidos “en la historia de la Américas”.

Luego de ver a Fernández, Dodd se encontró con el ministro de Economía, Sergio Massa, con quien coincidió en que “la Argentina y los Estados Unidos pueden asociarse para alimentar y abastecer al mundo de recursos críticos”.

“Es esencial que los países de nuestro hemisferio aborden juntos los desafíos compartidos de manera coordinada para construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo”, dijo Dodd al término de su visita en un comunicado oficial. Recatado, nada dijo del incidente que lo obligó a agudizar el ingenio y recurrir a los amigos para llegar, presentable, a sus compromisos en el país.

Carrió festejó como empresaria y volvió a cantar a Joaquín Sabina

Entusiasmada con su nuevo rol de “influencer” de la moda, Elisa Carrió festejó con familia y amigos los dos años de su emprendimiento textil, By Lilitas. En una casa alquilada en Capilla del Señor, su lugar en el mundo en los últimos años, la líder de la Coalición Cívica recibió a más de 230 invitados, 13 emprendimientos y artesanos locales, y también las chicas de la cooperativa La Juanita, de Héctor “Toty” Flores, que trabajan para su empresa, modistas y colaboradoras.

Elisa Carrió y su festejo por los dos años de su emprendimiento, By Lilita

Mientras se probaban prendas y accesorios de la marca y también conocían otros emprendimientos, Carrió se dio el gusto de desfilar y hasta volvió a cantar canciones de Joaquín Sabina, uno de sus preferidos de sus épocas de recorridas por el país en sus intentos por llegar a la Presidencia. “Ya no sé lo que soy. Soy influencer, estadista, académica…. No importa, podemos hacer todo y ser todo”, dijo Carrió, emocionada por el emprendimiento, que maneja su hija Victoria. Por las dudas, esta semana dejó en claro que la política la sigue apasionando y no descarta ser, otra vez, candidata.

El desfile de By Lilitas, el emprendimiento textil de Elisa Carrió

El bronceado “a plazo fijo” del ministro Fernández

Animado y muy activo se lo vio al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el lunes en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Llegado a la Casa de Gobierno para participar de la firma de los acuerdos bilaterales entre la Argentina y el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, Fernández lució un llamativo bronceado que fue el comentario obligado entre los cronistas que cubrían la visita del flamante mandatario brasileño.

“Este color que ven es el color que tengo en enero y mitad de febrero. Después, durante el año, vuelvo al color verde musgo”, bromeó el ministro ante la insistente referencia periodística a su bronceado marcado, adquirido en las playas de Cariló, donde veranea hace años.

Aníbal Fernández participó este martes en un acto en Gualeguaychú Marcelo Fiori

Al margen del detalle veraniego, Fernández tuvo esta semana activa participación en la pelea mediática entre el presidente Alberto Fernández y su ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. “Lo de Wado es una chiquilinada; si no está de acuerdo con el Presidente, tiene todo el derecho a irse”, dijo el ministro de Seguridad, convertido en una de las espadas del Presidente en su pelea, cada vez menos sutil, contra el cristinismo.

De Pedro, con Barrionuevo, un intendente Pro y guiños a la UCR

Unos días antes de dejar trascender su enojo por no haber sido invitado a participar de un encuentro en la Casa Rosada con el presidente de Brasil, Lula da Silva, y organismos de derechos humanos, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, disfrutó de una noche cinematográfica .

En la ceremonia de la entrega de los Martín Fierro en Mar del Plata, en el hotel Sasso, De Pedro entregó una distinción a la película Argentina, 1985, que compite para los premios Oscar. Según afirmó el ministro, “acerca a nuevas generaciones un hecho histórico en la búsqueda de memoria, verdad y justicia”.

Eduardo de Pedro, en Mar del Plata, junto a Luis Barrionuevo y Guillermo Montenegro.

Además de ese guiño al gobierno de Raúl Alfonsín y la UCR, De Pedro compartió una mesa “plural” con el intendente local, Guillermo Montenegro (Pro) y el sindicalista gastronómico, Luis Barrionuevo, cuyo sindicato regentea la sede de la fiesta. Cuentan que la cercanía entre De Pedro y Barrionuevo despierta resquemores en Dante Camaño, excuñado del sindicalista, con quien disputa en la Justicia la conducción del gremio en territorio porteño.

Tailhade, entre la conspiración judicial y el Topo Gigio

Se mordió los labios para no responderle durante la reunión, pero el ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade no pudo con su genio y pocas horas después que el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez lo desafiara en plena comisión de Juicio Político (“No te tengo miedo, Tailhade”, le dijo), subió un video a sus redes sociales en el que acusa al legislador de haberlo provocado.

Diputado Rodolfo Tailhade

Tailhade teorizó que todo fue preparado por Clarín, que quería llevar a tapa del diario el escándalo en la reunión de comisión y ligarlo con una foto suya, en un gesto bastante violento. “La mafia monta el circo para hacer coincidir la realidad con el título. Si no lo logra, lo inventa. Como no hablé en toda la reunión, el dueño del circo mandó un monito a que me nombre ”, afirmó el diputado, en alusión al desafío que le lanzó Rodríguez.

Lo llamativo es que, mientras Tailhade hablaba, en el video se pudo ver que el monitor de su computadora de escritorio tenía como fondo de pantalla una imagen de otro topo: ¡El Topo Gigio! El contraste entre la tierna figura del roedor oriundo de Italia quedó claro frente al rostro enojado del diputado, mientras esbozaba su teoría conspirativa.