Solo en Off | El puntano Abdala cumplió el sueño de ser Presidente y “superar” a Rodríguez Saá

Sin decretos firmados ni apariciones públicas desde Balcarce 50, el puntano Bartolomé Abdala completó el sábado por la mañana 84 horas consecutivas como presidente en ejercicio, mientras la fórmula ganadora de 2023 estaba en el Viejo Continente. Contento por esa favorable jugada del destino, el presidente provisional del Senado mantuvo un perfil bajo a nivel nacional, aunque con actividades desde su despacho del Senado. Sin acercarse, siquiera un poco, a la Casa Rosada, con tal de no despertar susceptibilidades en el presidente Javier Milei, protagonista del Argentina Week en París, y con la vicepresidenta Victoria Villarruel de gira por España. “Como dijo el general San Martín, seremos libres o no seremos nada”, dijo Abdala el jueves al recibir a miembros de la Asociación Legislativa Sanmartiniana, una de las actividades comunicadas en sus redes sociales. Allí, se lo vio y escuchó orgulloso de presentarse “hoy como Presidente”.

El presidente provisional, Bartolomé Abdala Fabián Marelli

Desde San Luis hicieron cuentas: los cinco días transcurridos en ejercicio de la Presidencia, contando desde el martes, se suman a los que Abdala tuvo en diciembre del año pasado, cuando el Presidente viajó a Oslo para la entrega de los premios Nobel y Villarruel también estuvo en España, con lo cual Abdala “supera” la caótica semana de fines de 2001 en los que su coterráneo Adolfo Rodrígez Saá fue Presidente. “Sumó siete días, y además fue Presidente dos veces, el Adolfo sólo una. Y no va a cobrar la jubilación”, chicaneaban cerca del presidente provisional del Senado, quien a modo de festejo se animó el sábado a recorrer, con ropa deportiva, los paisajes paradisíacos de Potrero de los Funes. A sus 79 años, pero con espíritu renovado, su “rival” Adolfo Rodríguez Saá se prepara para ser, otra vez, candidato a gobernador. “Si encuentran alguno mejor, me bajo”, dijo esta semana el cinco veces gobernador sin complejos a la vista, y no descartó una “interna” con su hermano Alberto Rodríguez Saá para definir el candidato del PJ. Sus posibles rivales: el gobernador Claudio Poggi, que buscara su reelección, y por supuesto el propio Abdala, que después de “superar” a Rodríguez Saá no oculta sus intenciones de competir, con el aval de la Casa Rosada.

De Narváez, del avión para Massa a los aplausos a Milei en París

La foto impactó y sorprendió, en medidas similares. Durante el Argentina Week, en París, el presidente Javier Milei se saludó de modo afectuoso con Francisco de Narváez, megaempresario multirubro y “amigo” de la familia de Sergio Massa, a quien el ex diputado nacional le prestara semanas atrás su avión privado para un viaje de placer al Caribe. Cuentan desde la organización del evento, a cargo del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, que De Narváez fue uno de los empresarios “top” que concurrieron a la cita, que tuvo como evento culminante un encuentro empresarial el jueves, con Milei y su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

Javier Milei, junto a De Narváez en París Redacción LA NACION

Participante del cóctel inicial en la embajada argentina –a la que finalmente no asistió Milei- De Narváez (que el año pasado estuvo a punto de quedarse con la representación de Carrefour en Argentina) quedó encantado con el evento, que le pareció “muy interesante”, y aunque no hubo menciones a la política local, el saludo dio por tierra con cualquier especulación, al menos según los funcionarios que acompañaron al Presidente.

El tucumano Jaldo, ausente con aviso en la cita parisina

Como modo de confirmar que, por estos días, no está dispuesto a decir que sí a todos los deseos del Poder Ejecutivo, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue un aliado al que el Gobierno extrañó en los salones parisinos. “No fue para no quedar pegado”, comentaron sin medias tintas cerca del mandatario peronista tucumano, que suele (o solía) apoyar las iniciativas del gobierno libertario en el Congreso, antes y después de ser el anfitrión de la firma del Pacto de Mayo, el 9 de julio de 2024. La candidatura de Lisandro Catalán, ex ministro libertario del Interior, a gobernador de la provincia, auspiciado por la Casa Rosada, es uno de los motivos de la discordia, aunque desde la gobernación tucumana dicen que esa postulación “no mueve el amperímetro”.

Javier Milei y Osvaldo Jaldo en la Casa de Tucumán por el acto del Día de la Independencia

Cerca de Jaldo agregaron que recibió con gusto la invitación, pero que “le cuesta hacer ese tipo de viajes”, aunque sí estará-si lo invitan-en el proyectado encuentro de gobernadores con el papa León XIV. Advirtió que sus legisladores no votará ni la suspensión de las PASO ni el presupuesto, los dos objetivos cercanos del Gobierno.

Ravier, con problemas en La Pampa y en la mira de Karina Milei

El portavoz presidencial Adrián Ravier reparte su tiempo entre la Casa Rosada y “su” La Pampa, donde trabaja para ser candidato a gobernador. En ambos lugares, cuentan voces oficialistas autorizadas, genera ruidos. En su provincia, los eventuales aliados radicales y de Pro le cuestionan su alianza con Juan Carlos Tierno, el polémico ex intendente de Santa Rosa y funcionario provincial, famoso por la aplicación de su política de mano dura con el delito. Presidente de La Libertad Avanza en suelo pampeano, Ravier recibió señales de frialdad de la UCR y Pro, que amagan ir en una sola fórmula, mientras esperan hablar con referentes “nacionales” libertarios.

El vocero presidencial Adrián Ravier Presidencia

Los ruidos llegaron a oídos de Karina Milei, quien no tendría una mirada positiva sobre estos conflictos y tampoco sobre la performance cotidiana de Ravier como vocero de Milei. “Genera roces innecesarios y no encontró su lugar, aunque hay que darle tiempo, lo designó el Presidente”, comentaron cerca de la poderosa secretaria general de la Presidencia y responsable del armado nacional libertario. Las huestes de Santiago Caputo lo siguen bancando.

Adolfo Cambiasso, el “Amalita Fortabat” del Presidente

Horas antes de viajar a París para el Argentina Week, el presidente Javier Milei se dio el gusto de premiar al polista Adolfo Cambiasso en el Palacio Libertad. “!Gracias, Centauro!”, gritó el Presidente, al entregarle al polista el título de embajador extraordinario y plenipotenciario, a cargo de “fortalecer la imagen” y el “posicionamiento internacional del país”. Los memoriosos atrasaron el calendario hasta diciembre de 1999, cuando el entonces presidente Carlos Menem designó, utilizó la misma figura legal y designó en ese cargo, en base al artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior N° 20.957, a la empresaria Amalia “Amalita” de Fortabat, histórica dueña de la cementera Loma Negra y de inmejorable relación con el entonces mandatario riojano. Identificada con el menemismo, Fortabat duró en su cargo durante el breve gobierno de Fernando de la Rúa, y fue Néstor Kirchner quien dio por terminada su tarea diplomática, en 2005.

El polista Adolfo Cambiasso EMILIANO LASALVIA

El excanciller Gerardo Werthein creó a principios del año pasado la figura de los embajadores comerciales, pero la iniciativa no avanzó. “Es un golazo el nombramiento, Cambiasso habla con presidentes, es una personalidad a nivel mundial”, lo elogió un libertario destacado.