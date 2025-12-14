Solo en Off | Fátima Florez y Yuyito González, dos ex de Milei que no se hablaron en el show de un nuevo “presidenciable”

El martes por la noche, el teatro Gran Rex de la calle Corrrientes lució tan repleto como expectante. El pastor evangélico e influencer internacional Dante Gebel brindaba esa noche la jornada de despedida de su espectáculo PresiDante, y casi nadie de la política se lo quiso perder. Los tres integrantes del trío Midachi –incluidos el ex embajador de Pro, Miguel del Sel, y el militante kirchnerista Dady Brieva- dijeron presente, y en las primeras filas también estuvieron los “desterrados” del universo mileísta Ramiro Marra y Eugenio Casielles; el ex legislador Yamil Santoro; sindicalistas como Juan Pablo Brey, intendentes y concejales de distintos partidos, quienes escucharon con atención los monólogos de Gebel, quien aludió en forma irónica a miembros del gobierno, como el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y la ex ministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, mientras recalcaba su apelación a la “unidad” de los argentinos por encima de las rivalidades vernáculas.

Entre tanta celebridad, Gebel divisó desde el escenario a dos ex parejas del presidente Javier Milei, la humorista y bailarina Fátima Florez y la ex vedette y hoy conductora Amalia Yuyito González, quienes a prudente distancia y por separado fueron parte del público que disfrutó del show de Gebel, quien cada vez con menor énfasis niega que le gustaría meterse en la actividad política, con el sillón de Rivadavia como objetivo central. “Quién iba a decir, dos ex primeras damas aquí con nosotros”, dijo el anfitrión en una parte de su monólogo.

Fátima Florez y Yuyito González Archivo

Estrellas al fin, y atentas a las miradas de los curiosos, Florez –quien días atrás reconoció en un reportaje que sigue en contacto con el Presidente- y González apenas se miraron, y según testigos indiscretos no se saludaron en lo que duró el espectáculo. La primera en llegar había sido Yuyito, mientras que Florez hizo su entrada minutos antes del inicio del espectáculo.

De más está decir que el vínculo entre ambas ex primeras damas no es precisamente fluido, aunque sí atravesado por sus vínculos con Milei. “No la conozco, no sé por qué me odiaría”, dijo Florez esta semana cuando le preguntaron por una supuesta rivalidad con González, quien fuera la pareja de Milei meses después del quiebre sentimental entre el Presidente y Florez.

Bartolomé Abdala, ¿el presidente más breve de la historia?

Feliz se lo vio al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en la noche del lunes pasado, cuando el presidente Javier Milei partía a Oslo para participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Ante la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, de gira oficial en España, Abdala asumía como Presidente. “Es un orgullo inmenso para mí asumir esta responsabilidad histórica”, posteaba el propio Abdala a las 22.13 del lunes, ya con el Presidente en vuelo y la vicepresidenta en Madrid.

Bartolomé Abdala asume como Presidente, junto al escribano general de la Presidencia, Rodríguez.

Sonriente mientras firmaba el libro de actas de manos del escribano Martín Rodríguez Giesso, Abdala desconocía que su presidencia sería, acaso, la más breve de la historia argentina, ya que en la madrugada del martes fue Villarruel la que retornó al país y asumió formalmente el cargo hasta el regreso de Milei, el jueves por la mañana. Conocedores de la historia reciente aseguraban que el mandato de Abdala fue más breve aún que el de Federico Pinedo, a cargo de la primera magistratura entre la medianoche del 9 y el mediodía del 10 de diciembre de 2015.

Santilli, gasolero en sus encuentros con gobernadores

Puede ser cualquier día de la semana, con destinos tan diferentes como Entre Ríos, Corrientes o Santiago del Estero, y con el macrista Rogelio Frigerio, el radical Gustavo Valdés o el ex kirchnerista Gerardo Zamora como ocasional interlocutor. El ministro del Interior, Diego Santilli, culmina por estos días sus primeros encuentros cara a cara con gobernadores, una rutina que lo obligó a hacer un bolso y viajar, en muchos casos, hasta la casa de su anfitrión para intentar conseguir apoyo de cara a la discusión parlamentaria del Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria que pide el presidente Javier Milei.

Diego Santilli abraza a Gustavo Valdés en Corrientes

La conocida máxima libertaria “no hay plata” también se cumple en este caso, ya que Santilli viaja en avión de línea, sin chances ni pedido alguno para utilizar algún avión de la flota oficial o el helicóptero presidencial, que descansa en el hangar de Aeroparque. Cerca del ministro aseguran que la reacción de los pasajeros, pasada la sorpresa inicial, es positiva, a tono con el apoyo que la gestión de Milei sigue cosechando en buena parte de la opinión pública.

Martín Menem 2027, una preocupación para el riojano Quintela

Empoderado por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei luego de las elecciones de octubre, y a cargo de la dura tarea de conducir la nueva Cámara de Diputados con su nueva composición, Martín Menem no se olvida de “su” La Rioja natal. Al menos eso piensa la oposición kirchnerista, que adjudica al presidente de la Cámara baja intenciones de gobernar la provincia en 2027, cuando termine el actual mandato del peronista Ricardo Quintela.

Fuentes del kirchnerismo, opositor sin retaceos al gobierno libertario, aseguran que Menem no compartió por cuestiones políticas una “invitación” de los diputados peronistas para acompañar en la Corte Suprema el reclamo por el punto de coparticipación que La Rioja perdió en 1988, una invitación que la familia Menem consideró “envenenada”.

Martín Menem junto a Patricia Bullrich y Manuel Adorni Fabián Marelli

En conversaciones privadas, y a pesar de la insistencia de libertarios de su provincia, Menem niega tener interés en ser gobernador y aduce cuestiones familiares. “Mis hijos viven en Buenos Aires, ni pienso en mudarme”, dice el ex diputado provincial por La Rioja cada vez que alguien lo consulta sobre sus ambiciones territoriales a futuro.

Macri, resfriado, con casa nueva y ganas de “hacer lío” en su vínculo con el Gobierno

Como ocurre cada vez que participa de una reunión partidaria, el expresidente Mauricio Macri fue la figura saliente del encuentro nacional de la Fundación Pensar del Pro, el viernes pasado. Luego de la exposición de especialistas en el sistema educativo, como el ex ministro porteño Mariano Narodowski, y compartiendo el panel con la presidenta de la fundación, María Eugenia Vidal, Macri se disculpó por anticipado por el fuerte resfriado que lo tenía a maltraer.

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal encabezaron la reunión del Consejo de la Fundación Pensar.

“Me mudé, y me hizo mal el aire acondicionado”, dijo el expresidente, pidiendo perdón por anticipado y con la esperanza de “no haber contagiado a nadie”, un comentario que hizo reír al auditorio.

Una vez finalizado el encuentro multitudinario, Macri se reunió en privado con el Consejo de Administración de Pensar, que además de Vidal integran los funcionarios porteños Fulvio Pompeo, Ezequiel Sabor y Francisco Quintana, más la legisladora porteña Silvia Lospennato. Uno de los presentes lo escuchó repetir una frase: “como decía el Papa, hagan lío”, una sentencia que muchos interpretaron como su postura en relación al gobierno de Javier Milei.