Solo en Off | La curiosa SIDE de Santiago Caputo, entre balazos virales y comunicados sanitarios

Las imágenes, tan curiosas como inéditas, mostraron días atrás en plena práctica de tiro a uno de los principales funcionarios de la SIDE, la agencia en la que el asesor presidencial Santiago Caputo sostiene su influencia y que esta semana se alejó, como casi nunca en su historia, de su vocación por el secretismo. Diego Kravetz, exlegislador porteño y actual señor 8, aprovechó una invitación para exponer ante un curso de las denominadas fuerzas especiales para probar las armas –cortas y largas-utilizadas en cursos de instrucción. Las imágenes del número 2 de la agencia, editadas y subidas a su cuenta personal de Instagram, hicieron recordar las del propio Caputo, probando su puntería en el club de Tiro Independencia, en San Telmo.

Kravetz, también aficionado a las artes marciales y a quien conocedores de la cocina del edificio de la calle 25 de mayo, ubican cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la siempre agitada interna oficialista, dejó en claro en una entrevista al streaming Boga.ar su postura de “mano dura” con la delincuencia juvenil y la posibilidad de la portación de armas para autodefensa.

Un día después de conocidas las imágenes de Kravetz, la propia Side, que encabeza el contador Cristian Auguadra, cercano a Caputo, se atribuyó en un comunicado oficial haber realizado acciones en favor de la salud pública, más específicamente en contra de la propagación del Ebola. Según el comunicado, “se detectaron embarcaciones provenientes de zonas de riesgo con destino a la Argentina. La identificación de estos movimientos, a partir de información recabada por la SIDE, permitió adoptar de manera oportuna las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud de la población”, afirma el comunicado.

Con la ayuda de fuerzas de seguridad, comentaron desde la central de los espías, se frenó el ingreso de tres buques cargueros procedentes de la República Democrática del Congo, país afectado por un brote de esa enfermedad. “Fue una locura publicar ese comunicado, que parcialmente fue desmentido por el Ministerio de Salud. Es un error”, cuestionaron antiguos conocedores del manejo interno de la SIDE, alineada por estas horas sin medias tintas con Washington.

La baja de impuestos “llena” de empresas a Tres de febrero

El superpoblado conurbano bonaerense nunca defrauda y suele deparar, para propios y extraños, curiosidades novedosas. Por ejemplo, y luego de que, durante sus distintos mandatos como intendente, Diego Valenzuela bajara y eliminara numerosas tasas municipales, en Tres de Febrero por ejemplo, no hay metros cuadrados disponibles para empresas que quieren instalarse e invertir en esa localidad, pegada a la ciudad de Buenos Aires. Cuentan indiscretos conocedores de la negociación que una empresa multinacional le pidió recientemente una reunión al intendente interino, Rodrigo Aybar, delfín de Valenzuela, hombre de la senadora libertaria Patricia Bullrich y hoy senador provincial bonaerense, porque necesitaba 100.000 metros cuadrados para instalarse, y recibió una respuesta tan inusual como insólita.

Diego Valenzuela, ahora senador bonaerense, en el búnker de La Libertad Avanza en 2025 Soledad Aznarez - LA NACION

El territorio, le informaron a los representantes de la empresa, está todo ocupado, salvo terrenos federales donde se trabaja para un parque industrial y logístico. Logros de la reducción impositiva que pregona el gobierno nacional.

Zamora, la “estampilla” de Suárez que ya piensa en las elecciones

Dejó la Casa de Gobierno en diciembre pasado, al cumplirse veinte años de control de las riendas de la provincia, pero Gerardo Zamora sigue siendo, para propios y extraños, el poder real en Santiago del Estero. Hiperactivo, el hoy senador nacional Zamora acompañó a su delfín, el gobernador Elías Suárez, a eventos recientes de alta visibilidad, como el tedeum del 25 de mayo, y la exposición Smart City, a la que asistió el conductor radial y televisivo Mario Pergolini, a quien Zamora llevó a conocer el Centro Cultural del Bicentenario.

Semejante exposición pública tiene una razón electoral: en agosto, el oficialista Frente Cívico santiagueño afrontará el 2 de agosto la renovación de autoridades de la mayoría de las intendencias de la provincia, incluidas la capital, La Banda y Río Hondo, y el caudillo surgido en la UCR y durante años aliado del kirchnerismo no quiere dejar ningún cabo suelto. “Sigue teniendo niveles de aceptación altísimos”, lo elogian desde la provincia norteña conocedores de los números que manejan los encuestadores.

Desarrollo personal y el Concilio Vaticano, nuevas lecturas de Milei

Con el ánimo renovado luego de los recientes y positivos datos que dejó la macroeconomía, el presidente Javier Milei sostuvo este viernes una serie de reuniones en su despacho de la Casa Rosada. En uno de esos encuentros, alguno de sus visitantes descubrió junto a sus efectos personales un libro sugestivo: Vivir en la frontera, escrito por el consultor y coach Martín Shaw, quien a través de experiencias personales describe la tensión entre la vida personal y la profesional, y el territorio (la frontera) que los conecta. “Desde la Frontera, puedo ver claramente uno y otro, puedo unirlos e integrarlos, puedo acceder a ellos con facilidad”, dice el autor a modo de presentación.

No se trata, por cierto, del único libro que recibió Milei esta semana: además de tener presente La teoría del caos, de Robert Murphy, el Presidente recibió después del tedeum, y de manos de uno de sus compiladores, el rabino liberal Ariel Stofenmacher, un libro titulado el Concilio Vaticano segundo y los judíos, que repasa el vínculo judeo-cristiano y contiene un capítulo escrito por el fallecido Papa Francisco.

Los celestiales festejaron una victoria futbolera sobre el karinismo

La interminable interna entre karinistas y caputistas tuvo durante el fin de semana un nuevo capítulo, en un escenario impensado: las elecciones del club San Lorenzo de Almagro. Y se podría decir que el caputismo, a través de uno de sus soldados más fieles, cantó victoria ante el ejército que responde a Karina Milei. Marcelo Culotta, el dirigente elegido por los socios para gestionar el club de Boedo hasta fines del año que viene, cuenta entre sus filas a Ariel Deán, asesor de Guillermo Francos durante su paso por el Ministerio del Interior, quien a su vez contó con la “ayuda” de Nahuel Sotelo, ex secretario de Culto, actual legislador bonaerense y miembro de la primera línea de Las Fuerzas del Cielo.

El secretario de Culto, Nahuel Sotelo en entrevista sobre la coyuntura política. 13/08/2025. Hernan Zenteno - La Nacion

Entre los candidatos derrotados estuvo Manuel Agote, cercano nada menos que al armador bonaerense karinista Sebastián Pareja, parte de la agrupación Movete Boedo Movete. Estuvieron en esa lista otros dirigentes ligados al oficialismo: el experimentado ex funcionario Pro Juan Curuchet, Nicolás Ferro (funcionario del Banco Central), y Walter Weimann, coordinador de medios provinciales en la secretaría de prensa de Presidencia.