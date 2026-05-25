Solo en Off | El “pacto” entre Patricia Bullrich y Pullaro, detrás de la renuncia de Angelini

El jueves por la noche, la Casa Rosada recibió una sorpresa inesperada y algo amarga. El bullrichista rosarino Federico Angelini, anunciaba la renuncia a su cargo de funcionario del Ministerio de Seguridad, que encabeza la ministra Alejandra Monteoliva. Y más allá de las explicaciones oficiales, el inminente desembarco de Angelini en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe dejó al descubierto, aseguran fuentes bien informadas, los hilos secretos (o no tanto) que unen a Patricia Bullrich con el gobernador radical de esa provincia, Maximiliano Pullaro.

“Se fue porque coincide con Patricia, (Manuel) Adorni no debería seguir en la jefatura de gabinete”, dijeron cerca de Angelini, enojado con la decisión de sostener al jefe de gabinete, y dispuesto a seguir como soldado en el proyecto “nacional” de Bullrich. La jefa de los senadores libertarios sostiene por el momento su pertenencia a La Libertad Avanza, pero en un estado de tensión creciente con el Presidente y su hermana, la poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Y encuestas que la posicionan como una de las dirigentes mejor posicionadas de cara a las presidenciales del año que viene, aunque aún falta para el momento de las definiciones electorales.

La ministra Patricia Bullrich en Rosario para informar sobre avances del Plan Bandera Marcelo Manera

Pullaro y Bullrich tienen un vínculo que muy cerca de uno de ellos califican de “amistad”. Se conocieron durante el gobierno de Cambiemos, cuando Bullrich era ministra de Seguridad de Mauricio Macri y Pullaro ejercía el mismo rol, en la gestión del socialista Miguel Lifschitz como gobernador de Santa Fe. Ambos acordaron la puesta en marcha del Plan Bandera, que disminuyó de manera geométrica las amenazas del narco en Rosario. “Tienen una muy buena relación, son amigos. E hicieron algo que les dio prestigio internacional a los dos”, explican desde el búnker bullrichista en relación a la lucha conjunta contra el narco. “Lo único que no le perdona a Pullaro es que haya apoyado a (Horacio) Rodríguez Larreta en las internas de 2023”, chicanea una espada de la ex ministra de Seguridad. “La llegada de Angelini se venía evaluando hace rato”, contestan desde el gobierno santafesino, desde donde no niegan que hay “buena onda” con Bullrich y dan por seguro que Angelini se ocupará de “alguna secretaría” en esa gestión.

En China, Jalil compartió sonrisas con Dilma

En tiempos de alineamiento pleno del gobierno de Javier Milei con los Estados Unidos de Donald Trump, la foto llamó la atención y generó lecturas políticas. El gobernador peronista de Catamarca, Raúl Jalil, estuvo en China como parte de una misión comercial organizada por el CFI, y allí sostuvo una reunión nada menos que con Dilma Rousseff, ex presidenta de Brasil y actual titular del banco de los Brics, el bloque que integra Brasil pero dónde son fuertes China y la Rusia de Vladimir Putin. En la foto, sonriente, aparece junto a los protagonistas Sabino Vaca Narvaja, ex embajador en China durante el gobierno de Alberto Fernández y actual asesor del CFI, que nuclea a los mandatarios de todo el país.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto a la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. CARLA POLICELLA

Días después de juntarse a solas con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, Jalil –que suele ayudar al Gobierno en las votaciones del Congreso- hizo gala de su flexibilidad política y le dejó a Rousseff el tradicional poncho de vicuña catamarqueño. “Trump se juntó con Xi Jinping”, ironizaron cerca del gobernador, en tren de justificar la curiosa foto.

Buscando “salir del ruido”, Thiel visitó a un ministro

Cuentan testigos indiscretos que el almuerzo se dio allá por mediados de abril. Antes de ver al presidente Javier Milei en Casa Rosada, el empresario Peter Thiel llegó al departamento de Federico Sturzenegger, al que conocía de una cena organizada en Washington por el embajador argentino, Alec Oxenford. En un ambiente tan distendido como discreto, el megaempresario fundador de Palantir se sinceró. Confesó, aseguran conocedores de la charla, que la compra de una casona en Barrio Parque respondía al deseo de “alejarse del ruido” en Estados Unidos.

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno junto al empresario tecnológico Peter Thiel Oficina del Presidente

Según contaron en voz baja conocedores de lo conversado, Thiel manifestó preocupación (y cierto temor) por un eventual triunfo de los demócratas en las próximas elecciones presidenciales, por lo que la compra de su casa aquí (adquirió otra en Punta del Este) podría representar un refugio alejado también de los altos impuestos que –se quejó- lo acechan en su país de origen. Los comensales que lo acompañaron dejaron en claro que Thiel está “fascinado” con el Presidente, quien lo recibió en Balcarce 50 el 23 de abril, el primer día en el que los periodistas acreditados no pudieron ingresar a la casa, por orden presidencial.

Chiarella, con regalitos para los gobernadores radicales

Esta semana el joven presidente del radicalismo e intendente de Venado Tuerto, Leonardo Chiarella, sorprendió al mundo radical con la visita al histórico edificio de la calle Alsina de los gobernadores del partido centenario, que fueron recibidos por la mesa de conducción. Conocedor de las distintas posturas de los gobernadores en relación al Gobierno, Chiarella cuidó todos los detalles para preservar la unidad partidaria. Bien temprano, a las 8, llegó a su oficina y supervisó el salón, dispuso que hubiese medialunas, sandwiches de miga, café y mate para que todos estuviesen cómodos y a las 11 en punto los esperó en la puerta del Comité Nacional. El primero en llegar fue su referente de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y minutos después, arribó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La Mesa Nacional de la UCR reunió a sus gobernadores para discutir una agenda de trabajo para fortalecer el armado territorial del partido rumbo a 2027 Prensa UCR

De allí fueron al cuarto piso, dónde Chiarella les entregó de regalo a cada mandatario provincial una bolsa con productos de su ciudad: una tabla de madera con el escudo, queso artesanal, salamines, dulce de leche casero, chutney de pimientos y de cebollas. “Sólo les pedimos que no se los coman ahora”, dijo el senador de La Pampa, Daniel Kroeneberger, y todos se rieron.

El ex “pampito” García Moritán vuelve a la arena porteña

Poco se supo de Roberto García Moritán en términos políticos luego de su paso por el gobierno porteño, del que fue ministro de Desarrollo Económico, durante la primera etapa del actual gobierno de Jorge Macri. Pues bien: el empresario y ex legislador porteño, conocido para el gran público por su duradero y mediático romance con Carolina “Pampita” Ardohain, volverá al ruedo político con su inminente afiliación al Partido Demócrata Progresista, que supo tener a Lisandro de la Torre como figura central.

Roberto García Moritán. Foto: Marcelo Aguilar Lopez Marcelo Aguilar Lopez

El acto formal se realizará, cuentan fuentes del partido, el miércoles, en un curioso espacio: el auditorio del Instituto de la Visión, en la zona de universidades como Ciencias Sociales y Medicina. García Moritán dará allí una disertación de neto tono porteño, titulada “La Ciudad del Futuro: Pensando juntos nuevos horizontes”, donde-según afirmaron cerca del ex legislador-expondrá sus ideas y propuestas sobre desarrollo urbano, modernización del Estado y el futuro de la Ciudad de Buenos Aires. Cuentan referentes partidarios que detrás del regreso de García Moritán está Oscar Moscariello, exlegislador porteño, embajador en Portugal durante el gobierno de Cambiemos y miembro de la Junta Nacional del PDP.