Solo en Off | Javier Milei tranquilizó a los ministros en el chat compartido: “No habrá cambios”

Al borde de un ataque de nervios, la mayoría de los ministros del gabinete de Javier Milei vivieron una semana inédita para el gobierno libertario.

Los rumores que arreciaron luego de que explotara el escándalo cripto ponía en duda la continuidad de varios de ellos, más allá de las declaraciones de funcionarios como el portavoz Manuel Adorni, quien antes de partir junto al Presidente hacia los Estados Unidos negó, aunque con cierta ambigüedad, que más cambios fueran a producirse en las próximas horas.

Los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Petri (Defensa) fueron algunos de los apuntados, al igual que el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona DANEL DABOVE

En los casos de Cúneo y de Herrera Bravo se habló incluso de eventuales reemplazos, apadrinados por el asesor presidencial Santiago Caputo, afectado también él luego de su intervención durante la entrevista que el periodista Jony Viale le realizó al Presidente el lunes pasado, a modo de respuesta a las críticas.

Cerca de Caputo desmintieron que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se estuviera preparando para reemplazar a Cúneo Libarona, quien desde hace meses escucha versiones sobre su eventual salida.

“A Amerio no le interesa ser ministro”, afirmaron desde el primer piso de la Casa Rosada, aunque las explicaciones no alcanzaron para tranquilizar los ánimos. Para colmo, y a pesar de las críticas que recibió públicamente del portavoz Adorni y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el joven asesor fue “premiado” por Milei con un lugar en la comitiva presidencial que llegó a Washington, un dato que los ministros apuntados vieron con una mezcla de temor y renovado recelo.

Debió ser, cuentan conocedores de los movimientos internos, el propio Presidente, el que tranquilizó los ánimos y desestimó las versiones de cambios. “Lo desmintió Milei a los ministros en el chat del Gabinete, dijo que no habrá cambios”, cuentan conocedores del intercambio virtual.

Los ministros apuntados, el secretario de Legal y Técnica, y el propio Caputo respiraron aliviados, aunque la “guillotina” presidencial sigue siendo una amenaza latente para todos, dentro y fuera de la convulsionada sede de Balcarce 50.

Un enviado de Lula llegó y se fue sin respuesta oficial

Solidario con sus pares argentinos, el presidente del Parlasur, Arlindo Chinaglia, decidió llegar a Buenos Aires y reclamarle al gobierno de Javier Milei que le restituya los viáticos y pasajes a sus colegas argentinos.

Chinaglia, uno de los fundadores del PT del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no consiguió sin embargo que ningún funcionario del Poder Ejecutivo lo atienda, aunque sí que lo escuche la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que encabeza el macrista Fernando Iglesias.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados recibió una delegación de autoridades e integrantes del Parlasur encabezada por el brasileño Arlindo Chinaglia Diputados

Para reforzar la postura de Chinaglia, interesado en que el Parlasur vuelva a funcionar en su sede de Montevideo, los kirchneristas Gustavo Arrieta, Gabriel Fuks y Fabiana Martín explicaron en esa reunión a los diputados nacionales que sin pasajes ni viáticos muchos legisladores no pueden llegar a las sesiones. “Dejamos en claro que sin la Argentina, el Parlasur no puede funcionar”, se quejó otro legislador. Desde el Gobierno, en tanto, no recuerdan haber recibido una solicitud reciente del legislador Chinaglia.

Insfrán pasea por Formosa con una camioneta top

La imagen no es nueva, pero para la oposición formoseña a Gildo Insfrán no deja de ser insultante. La dirigente Gabriela Neme, opositora al eterno gobernador formoseño, denunció esta semana ante la Justicia al gobernador por la compra de una camioneta de alta gama procedente de Japón, que habría costado nada más y nada menos que US$213.500.

Malversación de fondos públicos, lavado de dinero e incumplimiento de los deberes de funcionario público son las acusaciones que Neme presentó ante el juzgado federal de Julián Ercolini, y que abarcan también a otros funcionarios provinciales como el ministro de Gobierno y Seguridad Jorge Abel González.

La nueva camioneta de Gildo Insfrán X.com

La camioneta todoterreno llama la atención en los pueblos, humildes y con necesidades, que visita el gobernador y dirigente nacional del PJ, aún enojado con la Corte Suprema, que hace tres semanas le puso límites y declaró inconstitucional la reelección indefinida en su provincia. Nada indica que Insfrán se dé por vencido en su lucha contra “la Justicia porteña”.

Capitanich se prepara para la vuelta como candidato

Siempre es duro volver al llano para un dirigente político con larga trayectoria, y el peronista chaqueño Jorge Milton Capitanich no es la excepción. El tres veces gobernador de su provincia, dos veces jefe de gabinete, intendente de Resistencia y senador nacional terminó sus funciones ejecutivas en diciembre de 2023, y casi nada se supo de él, más allá de un rentable empleo como asesor en el directorio del Banco Provincia, bajo el ala del peronismo bonaerense de Axel Kicillof.

El silencio que siguió a su derrota a manos del hoy gobernador radical Leandro Zdero parece haber terminado. A los 60 años, Capitanich parece decidido a empezar casi de cero, y competir: se anotaría, antes del cierre de listas del 22 de marzo, como candidato a diputado provincial para las elecciones del 11 de mayo.

Jorge Capitanich se prepara para el regreso electoral Pablo Caprarulo PDC - Télam

“Se va a presentar, va a ser candidato”, aseguran desde la gobernación, aunque se sabe que a Capitanich le tira más volver a ocupar una banca en el Senado de la Nación, que también renueva sus representes chaqueños este año. ¿Habrá doble candidatura? Todo es posible, dicen cerca del exgobernador.

Bocaditos y paños fríos del embajador de España

Luego de sucesivos, fuertes y poco amables intercambios, y pese a un reciente criptochispazo, la relación entre el presidente Javier Milei y su par de España, Pedro Sánchez, parece haber entrado en una zona de paz fría.

Para agregarle un poco de calidez al histórico vínculo bilateral trabaja el nuevo embajador de España en el país, Joaquín María de Aristegui Laborde, quien, en un cóctel organizado en su honor por el consultor y dirigente Fabián Perechodnik, pudo acercarse a distintos funcionarios nacionales, con quienes abogó por la profundización de las relaciones, al margen de las diferencias ideológicas que separan a ambos gobiernos.

El embajador de España junto a Sotelo, Quirno y Torrendell

Los secretarios Pablo Quirno (Finanzas); Carlos Torrendell (Educación) Nahuel Sotelo Larcher (Culto y Civilización) y Leonado Cifelli (Cultura) conversaron animadamente con el diplomático español, y hasta posaron contentos para la foto.

“La Embajada de España vuelve a estar abierta para seguir fortaleciendo los vínculos históricos con todos los argentinos”, dijo Aristegui entre saludos, brindis y bocaditos mientras lo escuchaban el senador radical Maximiliano Abad, ministros porteños y otros embajadores.

Jaime Rosemberg Por