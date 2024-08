Solo en off: los Milei brasileños entraron a la Casa Rosada y apuntaron contra Lula

Escuchar

No se esforzaron, por cierto, en disimular demasiado. Vestidos de riguroso traje y corbata, aunque con un look algo desprolijo, un inédito grupo de visitantes con acento portugués llamó la atención de propios y extraños, el jueves en la Casa Rosada.

Luego de la habitual conferencia de prensa de Manuel Adorni, quien incluso los mencionó al pasar en una de sus respuestas, el grupo autodefinido como parte del partido del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro comenzó con un verdadero “show” que incluyó no solo dar una verborrágica “batalla cultural” con la prensa acreditada, sino además un improvisado stand-up con pelucas “a lo Milei” y banda presidencial incluidos.

“¿Quién los dejó pasar?”, se preguntaba un veterano habitué de la Casa Rosada, mientras Paulo Kogos –excandidato a diputado– y Ademar Meireles –diputado federal suplente según sus tarjetas personales– posaban, una y otra vez, frente a los celulares.

Mientras los hombres y mujeres de prensa rogaban que esas imágenes no salieran publicadas, Kogos comentaba que no había podido asumir “por orden de la Corte Suprema” de Brasil, y coincidía con los demás en sentirse parte de una “persecución” por parte del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva justo cuando el presidente brasileño colaboraba para encontrarles salida a los asilados venezolanos.

A coro, los visitantes denunciaban que hay “unos 400 bolsonaristas en la Argentina refugiados” luego del intento de toma de edificios públicos en enero de 2022, un número mucho más elevado que el que dejaron trascender fuentes oficiales argentinas y brasileñas.

Sin dar pistas sobre su agenda y sus interlocutores en la Casa Rosada, los enviados de Bolsonaro también estuvieron, megáfono en mano, en la peatonal Florida, contra el “socialismo empobrecedor” y a favor del presidente Milei. También se hicieron ver en las protestas que la oposición venezolana llevó adelante luego de las elecciones del domingo 28, en las que Nicolás Maduro se adjudicó la victoria.

“Soy libertario antes de Milei”, se ufanaba Kogos ante propios y extraños, con cada micrófono cerca. Meireles, que había estado en el acto de Milei en el Luna Park, completaba la curiosa postal bolsonarista.

Un intendente, entre el Hombre Araña y Minnie

En un intento de desafiar las restricciones presupuestarias que impone el gobierno de Javier Milei, el intendente de Tres de Febrero, el macrista Diego Valenzuela, utilizó una original puesta en escena para atraer más inversiones en ese complicado distrito del conurbano bonaerense.

“No le cobremos a la alegría de la gente”, afirma un Valenzuela con tono relajado, a bordo del “trencito de la alegría” infantil, un servicio gratuito en su terruño, pero del que, según su speech, algunos de sus colegas bonaerenses obtienen ganancias.

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero

“Menos tasas es más trabajo”, dice el intendente en el video, subido a ese tren dedicado a los niños, junto al Hombre Araña, uno de los Minions, el ratón Mickey y otros personajes infantiles. “Invertí en Tres de Febrero”, termina el aviso, para que la intención quede clara.

Cerca del intendente festejaron la idea, mientras Valenzuela continúa cerca de Patricia Bullrich y participa (de modo incipiente) del armado de la exministra de Seguridad, cada vez más lejos de Mauricio Macri. ß

Aracre, cada vez más cerca del Gobierno

Su paso por el gobierno de Alberto Fernández fue tan breve como signado por polémicas y desencuentros. Pero Antonio Aracre, exjefe de asesores del gobierno kirchnerista, parece haber dado vuelta la página y hoy se ha convertido en un entusiasta vocero del gobierno de Javier Milei, tanto que algunos ya lo imaginan de nuevo en la Casa Rosada, aunque él lo niega con énfasis.

“Hace un año nada más un país sin inflación y sin piquetes parecía un sueño imposible. Nada, eso. No nos olvidemos”, escribió hace horas el ex-CEO de Syngenta, ya en su rol de vocero no oficial de la gestión.

Antonio Aracre, CEO de Syngenta, gay y padre de 2 hijos Federico y Juliieta. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Días atrás, el propio Milei coqueteó con su incorporación al elenco gobernante. “Tony Aracre, me parece que el llanto de los mandriles nos dice que te vas a tener que afiliar a LLA”, le escribió el propio Milei, luego de promesas de “afiliarse” que el propio Aracre publicó en las redes sociales si es que el dólar continuaba en caída. “Milei está haciendo lo que me hubiera gustado hacer y no me dejaron. Me siento reivindicado”, dice Aracre, sin hablar de cargos.

Bullrich, Cúneo y los cascoteos en el gabinete

Mientras mira con atención los movimientos de Mauricio Macri, que esta semana volvió a los primeros planos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elige sus batallas.

Una de las más importantes, dentro del gabinete es la que sostiene con Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia, limitado por la influencia de su número dos, Sebastián Amerio, hombre de confianza de Santiago Caputo.

Bullrich y Cúneo Libarona posan en un acto en Rosario, en enero pasado. Carolina Niklison

Con el joven Caputo jugando, aunque sea de modo indirecto, en favor de la expresidenta de Pro, Cúneo y Bullrich chocan por el funcionamiento y manejo de los registros del automotor, pero también por el control del Servicio Penitenciario, y se disputan el protagonismo en leyes enviadas al Congreso, como la baja de la edad de imputabilidad o la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista, dos áreas que Bullrich considera propias y en las que Cúneo Libarona pelea en desventaja.

Bullrichistas destacan, fuera de micrófono, que Cúneo Libarona “se equivocó” al sugerir que el Gobierno está analizando subir de cinco a nueve la cantidad de miembros de la Corte Suprema. “Nos cascotean”, reconocen en Justicia.

No cesan los lamentos de los diplomáticos por Ganancias

Lejos de amainar, el conflicto desatado luego de la decisión del gobierno de Javier Milei de cobrarle a todo el cuerpo diplomático un porcentaje del adicional que perciben en el exterior, en concepto de impuesto a las ganancias, va levantando temperatura.

El viernes, en la sede de Apsen, el sindicato que agrupa a los diplomáticos de carrera, se realizó una reunión mitad presencial, mitad virtual en la que los jóvenes diplomáticos en funciones en el exterior repitieron su negativa a aceptar el descuento en sus haberes.

Diana Mondino en el Rotary Club Nicolás Suaréz

“Muchos nos vamos a tener que volver, no llegamos a pagar los gastos”, afirmó uno de ellos, con el enojo puesto en la canciller Diana Mondino, que defendió a rajatabla el pago del impuesto (un 25 por ciento del adicional), ya que, según afirmó, para el presidente Javier Milei “la ley debe ser igual para todos”.

En un clima enrarecido, los organizadores del encuentro acordaron un cuarto intermedio hasta el viernes. Mientras tanto, esperan que prospere el amparo presentado por Apsen ante la Justicia, para que frene a tiempo el inminente recorte en los adicionales.