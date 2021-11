Solo en Off: Macri se reencontró en un almuerzo con sus exministros y alguien se olvidó de pagar

Luego de la fallida audiencia en Dolores a la que fue citado por el juez Martín Bava, que terminó en un papelón del magistrado con suspensión incluida, Mauricio Macri se dio el gusto de reencontrarse con buena parte de su gabinete en un almuerzo que tuvo algo de nostalgia y muchos condimentos políticos interesantes.

Sentados alrededor de una mesa en el Antiguo Almacén Sol de Mayo –el expresidente ubicó a Patricia Bullrich y Nicolás Dujovne bien cerca suyo–, Macri y varios de sus exministros degustaron un choripán, tiras de asado y el clásico flan “casero” de postre, todo por módicos 1600 pesos por cabeza. Luego de alguna crítica venenosa a los ausentes –Rogelio Frigerio, hoy candidato en Entre Ríos, fue uno de los blancos preferidos, mientras Marcos Peña se salvó de los dardos porque faltó con aviso–, Macri y sus exfuncionarios hablaron largo y tendido sobre el juez, y no precisamente en buenos términos: el propio Bava les comunicó al expresidente y su abogado, Pablo Lanusse, que deberán volver en siete días para repetir el mismo ritual, un regreso que Macri quiso evitar (y declarar de modo virtual), pero que finalmente fue dispuesto por el magistrado para el próximo miércoles.

Mauricio Macri, junto a buena parte de sus exministros y secretarios, el jueves en Dolores.

Según testigos, en la comida (donde también estuvieron Francisco Cabrera, Andrés Ibarra, Guillermo Dietrich, Gustavo Santos, Pablo Avelluto y Gerardo Milman, entre otros) también se habló de la “emisión descontrolada” y la inflación, con el exministro de Economía Dujovne como uno de los que se mostraron más preocupados, a tono con el pensamiento de Macri.

Todo, o casi todo, fueron coincidencias, hasta que llegó el momento de pagar la cuenta: el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis, uno de los más cercanos a Macri, fue el encargado de recolectar el dinero, pero cuando lo contó le faltaban 2000 pesos. “Fue un momento difícil, pero finalmente se solucionó”, contó, jocoso, uno de los comensales del almuerzo de reencuentro del gabinete de Cambiemos, revival de aquellos días en el poder que se repetiría el próximo miércoles, con los mismos actores.

Vilma Ibarra se recupera de los “palos en su rueda”

Los funcionarios, empleados y periodistas que la cruzaron por la Casa Rosada se vieron tentados de preguntarle qué le había pasado, al verla con ambas manos vendadas en actos y presentaciones oficiales. “Me caí con la bicicleta, sola y sin que nadie me hiciera nada”, contaba sin esconder datos Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica de la Presidencia, que el viernes fue operada en el Instituto Dupuytren de fracturas y una luxación producto de la caída.

La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, trabaja con yeso en la Casa Rosada

Soportando con estoicisimo las bromas sobre eventuales “palos en la rueda” con que la chicaneó algún periodista, y con algo de autocrítica por una “distracción” que le costó bastante dolor, Ibarra no faltó de todos modos en toda la semana, e incluso se la vio emocionada durante la ceremonia en el Salón Blanco de la Casa Rosada en la que el presidente Alberto Fernández le entregó la Orden del General San Martín al exmandatario uruguayo Pepe Mujica.

“Me quedaron pocos dedos sanos, pero me arreglé igual”, afirmó relajada la funcionaria, que goza de la confianza total del Presidente y es pieza clave en el andamiaje legal en el que descansa la marcha de un gobierno tironeado por la crisis y las elecciones.

Cristina, sin firma en el “gobierno de Alberto”

La escena se volvió a repetir, y aunque las razones legales suenan atendibles, confirma una tendencia. Como cada vez que Alberto Fernández sale del país y ella queda a cargo de la presidencia, Cristina Kirchner no estampó su firma en ninguna medida oficial, al menos esta vez desde la noche del jueves, cuando el Presidente partió al G-20 en Italia y luego a la cumbre del clima en Escocia.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner Fabián Marelli - LA NACION

“No hubo nada para firmar, los presidentes no firman decretos o resoluciones todos los días”, justificó una fuente oficial, mientras otra explicó que “Alberto dejó todo más o menos ordenado” antes del traspaso del poder a su vice, con quien no estaría teniendo un vínculo demasiado aceitado desde la derrota electoral en las PASO del 12 de septiembre.

Si bien habrá que esperar hasta el miércoles, fecha de regreso de la comitiva oficial, para sacar conclusiones, fuentes oficiales dan por descontado que no habrá sorpresas. “Cristina ya le dijo varias veces a Alberto que este es su gobierno y no el de ella, así que no va a proponer ni disponer nada importante mientras él no esté”, asegura un funcionario de la administración que sabe de lo tirante del vínculo.