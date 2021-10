Fondos discrecionales: Mendoza demandará a la Nación por una “millonaria discriminación” durante la pandemia

MENDOZA.- Luego de insistentes reclamos a la Nación por discriminación en el envío de dinero durante la pandemia, la provincia cuyana decidió llevar su queja contra el uso de fondos discrecionales de la Casa Rosada a otro nivel: prepara una demanda por los más de 18.000 millones de pesos que no percibió en el último año y medio, a diferencia de lo que recibieron el resto de las jurisdicciones, sobre todo las justicialistas.

La tarea de estudiar y definir los números finos que se exigirán está a cargo del ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, a pedido del gobernador Rodolfo Suarez, acompañado por su antecesor, Alfredo Cornejo, titular de la UCR nacional.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Hacienda al que accedió LA NACION, el promedio nacional de fondos enviados por habitante entre enero del 2020 y setiembre del 2021 fue de $17.040, mientas que a Mendoza solo llegaron $8004 por ciudadano. De esta manera, en todo este tiempo, la provincia dejó de percibir más de 18.000 millones de pesos, sobre una población de más de dos millones de habitantes. En este sentido, las autoridades provinciales destacan que esos fondos representan casi un año de las regalías petrolíferas que recibe Mendoza o la suma necesaria para construir casi 5000 viviendas.

“Mendoza está en el fondo de la tabla en cuanto a recursos discrecionales que la Nación dispone”, advirtió días atrás el gobernador durante el coloquio de IDEA. Luego de estas palabras comenzó diseñarse una estrategia de reclamo formal ante la Casa Rosada, que verá la luz en los próximos días. “Más allá de los recursos fijos que tenemos, hay muchos discrecionales que se manejan desde el gobierno nacional de acuerdo a favoritismos políticos. Hay veces que se castigan a provincias ordenadas, que tienen presupuestos o políticas públicas de austeridad”, completó Suarez ante los empresarios argentinos.

Alberto Fernández y el gobernador radical Rodolfo Suarez.

En diálogo con LA NACION, Nieri se refirió a la acuciante realidad que enfrenta el gobierno local frente a las diferencias que hace la administración de Alberto Fernández. Los envíos a las provincias se dividen en transferencias automáticas y no automáticas. Las primeras, responden a porcentajes fijos, como ocurre con la coparticipación federal, mientras que las segundas son atribuciones de la gestión de turno, sin un criterio definido.

“Ya en términos de Coparticipación, Mendoza está entre las más perjudicadas; recibe lo mismo que Santiago del Estero. En cuanto a los discrecionales, que son a criterio de los funcionarios, debe haber una lógica: se sigue distribuyendo más a quienes hacen mal los deberes. De qué sirve ordenarte, si cuando hacés mal las cosas, como Buenos Aires, con cualquier reclamo, hasta salarial, enseguida le habilitan el pesoducto”, expresó el funcionario mendocino. “Otro punto a observar, que hace a un todo, es el peor momento histórico del federalismo en la Argentina: se atiende los servicios del AMBA, en cuanto a luz, agua y transporte. A las provincias, por presupuestos, nos dan menos nominalmente”.

Por tal motivo, las miradas del Ejecutivo cuyano están centradas en exigir que se empiecen a acomodar todos los perjuicios sufridos al menos durante la pandemia. “Ahora nos estamos centrando en el reclamo que el gobernador nos instruyó. Estamos trabajando con Asesoría Legal en ver las distintas instancias, que podrá terminar en un reclamo judicial, que tiene mucho sustento. Probablemente desde lo legal no lo sea pero desde lo justo no se entiende cómo, por ejemplo, una política alimentaria inicia antes en una jurisdicción que en otra. Hay decisiones que no tienen fundamentos y responden a cuestiones políticas partidarias”, señaló Nieri.

En el seno del gobierno mendocino entienden que apelar al incumplimiento del principio de igualdad, establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional, puede ser difícil de sostener en un juicio, tras una presentación que deberá hacer Fiscalía de Estado, pero buscan poner sobre la mesa una “situación de evidente brecha y sesgo”. Por caso, en el otro extremo de la tabla, la más beneficiada en el último año y medio es La Rioja, con $66.239 per cápita, que de igual forma está reclamando mejoras en los índices de coparticipación. También, en el ranking figuran Santa Cruz, con $36.707 y Neuquén con $33.402 por habitante.

Este no es un problema nuevo para la provincia cuyana. Trasciende las gestiones nacionales. Por eso, de acuerdo con un informe del Ieral (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana), de la Fundación Mediterránea, Mendoza figura entre las provincias que recibieron menos fondos discrecionales en el último cuarto de siglo, junto con San Luis, Catamarca y Santa Fe. Las más favorecidas variaron entre Santa Cruz, La Rioja, Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego y Neuquén.