Solo en Off: Masterchef, la cuarta “opción” de Patricia Bullrich para 2027

La frase, dicha en el medio de una entrevista televisiva, pareció parte de una estudiada estrategia de evasión. “A mí me ponen en todos los cargos: jefa de gobierno, a la provincia de Buenos Aires, vicepresidenta. ¿Sabés a qué me voy a postular? Al MasterChef Celebrity“, dijo una divertida Patricia Bullrich durante una entrevista en el canal TN, para luego aclarar que no anhelaba ninguno de esos espacios, y que en 2027 estará “donde sea útil”.

En medio de la disputa entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, la frase de Bullrich sonó a una búsqueda de tregua. Pero el equipo que rodea a la exministra de Seguridad fue un poco más allá: con herramientas de inteligencia artificial, hizo circular una imagen de la senadora, estilizada, sonriente y en traje, junto a anteriores protagonistas del popular reality culinario, los chefs Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Bullrich, claro está, reemplaza a su conductora, la mediática Wanda Nara.

“A Patricia le gustó el afiche”, comentaron, desenfadados, cerca de la senadora, desde donde descartaron entre risas que Bullrich pueda trasladar toda su experiencia en la política a una eventual competencia entre cocineros novatos como la que propone el programa que se emite por Telefé.

“No es una gran cocinera”, admiten dos de sus colaboradores más cercanos, aunque le reconocen capacidad para improvisar “alguna minuta, una milanesa con papas fritas, comidas sencillas” en la intimidad con su pareja, Guillermo Yanco, a quien tampoco le reconocen demasiada creatividad a la hora de cocinar.

Patricia Bullrich Aprobado el acuerod de conciliación- Pliegos judiciales Pilar Camacho

En aquella entrevista, la frase sobre el reality quedó opacada por un amague inédito. Después de meses en los que dejó trascender que la jefatura de gobierno porteño no estaba en sus planes, Bullrich no descartó buscar ese lugar, el mismo que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quiere sostener por otros cuatro años, a través de un acuerdo con LLA. “La idea era dejar en claro que no hay ninguna negociación cerrada. Y que si joden mucho, va Patricia de candidata”, sostiene otro alfil bullrichista, atento como su jefa política a los amagues de Mauricio Macri de auspiciar un candidato presidencial propio antes de negociar cualquier acuerdo con la primera plana libertaria.

Aníbal Fernández volvió con su campera de campaña

Luego de meses de silencio, su ruidosa aparición del lunes pasado en la gobernación bonaerense generó sorpresa, pero también una sonrisa de satisfacción en las filas de Axel Kicillof. El exfuncionario kirchnerista multipropósito Aníbal Fernández llegó a territorio platense para apoyar a Kicillof y disparar cuidadosos y fuertes dardos contra Máximo Kirchner y La Cámpora, hoy en modo de pelea frontal contra el gobernador bonaerense. “Aníbal volvió en modo campaña”, se entusiasmaron cerca del excandidato a gobernador bonaerense en 2015, y dieron como prueba el atuendo de Fernández: una de las camperas de cuero oscuras que supo usar en distintas batallas electorales.

Aníbal Fernández pasó por la gobernación de La Plata Red X

“Tiene dos o tres parecidas”, cuenta un conocedor de los hábitos del exministro del Interior, quien sigue puntillosamente con su rutina en el gimnasio, un modo de estar en forma y preparado para los agitados nuevos tiempos del peronismo. ¿Ocupará un cargo? En el kicillofismo lo niegan, pero se mostraron encantados con la incorporación de un “bulldog” mediático, una pieza útil en tiempos de batalla pre-electoral.

Serenellini, de funcionario a opositor

Mucho ruido hizo, a principios de 2025, la salida de Eduardo Serenellini, hasta entonces secretario de Prensa del gobierno de Javier Milei. Incesantes roces con el entonces portavoz Manuel Adorni y la frialdad manifiesta de Karina Milei, que le había recortado buena parte de sus funciones, aparecieron entonces como las razones del alejamiento del experimentado periodista radial y televisivo, a pesar de su buen vínculo con el Presidente.

Eduardo Serenellini y Javier Milei X Serenellini

A diferencia de otros funcionarios del primer período de gestión que nunca más volvieron a hablar –Nicolás Posse y Diana Mondino, dos casos–, Serenellini volvió al periodismo luego de un tiempo prudencial. Lo hizo con todo, y en muchos casos, con una postura crítica de la gestión política y económica que sorprende hasta a los más cercanos. “La gente no llega a fin de mes. La clase media se está pulverizando lentamente”, afirma Serenellini desde los micrófonos de radio Continental, en un discurso alejado de la postura oficial. “Lo ningunearon mucho, ahora se cobra revancha”, analizó un empresario de medios que conoció la cocina de su paso por la función pública.

Carrió, entre el chamamé paraguayo y su oposición a la ley de tierras

Feliz de la vida se la vio a Elisa Carrió en tierra paraguaya, donde llegó días atrás. Invitada por “amigos” a visitar el país vecino, imágenes de su propia cuenta de la red social Instagram mostraron a la exdiputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica en una reunión, improvisando unos pasos de chamamé con un compañero de baile, después de agradecer la invitación. “Ella ama Paraguay, iba a comprar telas para su emprendimiento (By Lilita) y siempre que puede pasa unos días”, contaron cerca de la excandidata presidencial, que esta semana sentó su postura (muy crítica) en torno a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en especial el capítulo de venta de tierras a extranjeros.

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió Captura de Pantalla

“Se quitan restricciones en materia de tierras de frontera, eso es lo que no entiende el señor [Nicolás] Pino”, expresó Carrió días atrás, en referencia −también crítica− al presidente de la Sociedad Rural Argentina. “Van a terminar presos, yo se los aseguro”, afirmó Carrió, con su sello de fábrica y en doble advertencia a los funcionarios que presentaron el proyecto y los legisladores que eventualmente lo transformen en ley.

La soberanía de Malvinas, prenda de unidad en el festejo peruano

Un día después del paso del presidente Javier Milei por Perú, la embajada de ese país celebró en un coqueto espacio porteño un nuevo aniversario de su independencia, ya con Keiko Fujimori como presidenta. El embajador Carlos Chocano Burgo, anfitrión del concurrido evento en la Bolsa de Cereales, repasó la agenda bilateral sin demasiadas expresiones del público, hasta que tocó una fibra sensible que despertó aplausos. “Reiteramos nuestro apoyo al reclamo de soberanía argentina en las Islas Malvinas”, dijo el embajador, y recogió los aplausos de la concurrencia, en la cual estaba, justamente y sin ocultar su satisfacción, la secretaria de Malvinas, Paola di Chiaro.

50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires - El embajador del Perú, Carlos Alberto Chocano Burga Hernan Zenteno

El espíritu malvinero, potenciado gracias al cartel de “Malvinas argentinas” que mostraron integrantes del seleccionado luego del triunfo ante Inglaterra en el mundial, fue uno de los principales temas de conversación entre los presentes. Entre ellos, una sugestiva ronda de cuchicheos que nucleó a tres exfuncionarios de la cancillería libertaria, como la excanciller Diana Mondino, el exembajador en la ONU Ricardo Lagorio y el exvicecanciller Leopoldo Sahores.