Sólo en Off | Mauricio Macri, con casa y perro nuevo, más una apuesta “mundialista”

Los vecinos del siempre coqueto Barrio Parque oscilan por estos días entre la sorpresa y la incredulidad. Luego de varios años en la zona norte del gran Buenos Aires, Mauricio Macri volvió al barrio, aunque esta vez, según sus vecinos, con nueva compañía: un perro, al que saca a pasear y del que se ocuparía en sus tiempos libres. En esta nueva etapa de su vida, con casa nueva y compañía perruna, el ex presidente está entusiasmado con la reconstrucción del Pro, al que le adjudica un rol importante en los próximos tiempos del país.

“Mauricio está más para apuntalar que para protagonizar”, dice uno de sus principales escuderos, al tanto de sus pasos y mientras niega sin mucho énfasis que una nueva candidatura presidencial de Macri esté en los planes. Mientras observa de cerca el presente complicado que atraviesa el gobierno de Javier Milei –al que, de todos modos, apoyará en el Congreso en iniciativas como la ley de Glaciares, la denominada “hojarasca” y la reforma tributaria- el ex presidente dio el aval para iniciativas partidarias, pensando en lo que viene. “Vamos a definir 150 candidatos a intendentes, para tener representación en el 80 por ciento del territorio nacional”, comentan desde la estructura partidaria, que lidera el hoy diputado nacional Fernando de Andreis.

Además de las recorridas por el Interior de sus principales figuras –arrancarán en Chaco, a mediados de este mes-, y el trabajo de los equipos de la Fundación Pensar (que el próximo 13 celebra su cena anual), habrá esfuerzos por sumar en 2027 más gobernaciones a las tres ya vigentes (Ciudad de Buenos Aires, Entre Río y Chubut).

Alexis y Carlos Mac Allister quieren tener en común un paso futbolístico por Boca

Allí aparece Carlos Javier Mac Allister, ex futbolista padre del jugador de la selección argentina y ex candidato a gobernador de La Pampa, quien tiene el aval partidario para volver a intentar. “Sería bueno que Argentina gane el mundial, un buen espaldarazo para el apellido”, dicen en el búnker Pro de Balcarce al 400, y agregan que “algún otro miembro de la familia” también está en observación. El senador Martín Goerling en Misiones, y Esteban Allasino en Mendoza son los otros dos proyectos macristas para recuperar visibilidad provincial, mientras medita si irá con candidato presidencial propio el año próximo.

Duhalde ya tiene candidato para la gobernación

El tiempo corre y en medio de su crisis interna el peronismo bonaerense ya se prepara para dar la batalla en 2027. En ese contexto, el ex presidente Eduardo Duhalde fue la figura destacada de una cena en el camping del Sindicato de Pasteleros, en Villa Elisa, organizada por el intendente de La Plata, Julio Alak, quien no esconde sus ambiciones de suceder a Axel Kicillof en la gobernación de la provincia más poblada del país.

Eduardo Duhalde, en la jura de Milei

Su esposa y ex senadora Hilda “Chiche” Duhalde, y ex compañeros de ruta como Carlos Brown, Jorge Sarghini y Julio Pereyra estuvieron entre los 50 invitados a la cena, en la que el ex presidente enfatizó la necesidad de la “unidad” para retener el principal bastión que le queda al PJ en tiempos de dominio libertario. Más allá del apoyo tácito de Duhalde a Alak, no se trata de un tema resuelto: el ministro de Infraestructura de Kicillof, Gabriel Katopodis, también se tiene fe y recorrer, como suele hacerlo, cada rincón de la provincia, y tampoco la intendenta cristinista de Quilmes, Mayra Mendoza, piensa en bajarse de una disputa que recién parece estar comenzando.

Kast llega para una visita no tan satisfactoria

Con buena sintonía desde hace rato, el presidente de Chile, José Antonio Kast, volverá a la Casa Rosada este lunes a las 10 para verse con su par Javier Milei, quien ya lo recibiera en el mismo despacho durante el verano, aunque en aquel caso como presidente electo. Con poco menos de un mes en el cargo, Kast llegará para repasar la agenda bilateral con su socio regional, aunque la brevedad de la visita (menos de un día) responde a complicaciones internas (protesta por aumentos del combustible) y un guiño que no llegó a materializarse. Es que luego de asistir a la asunción de Kast en Santiago de Chile, Milei firmó la extradición a ese país del ex guerrillero Galvarino Apablaza, buscado por el asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, en 1991. Sucedió que cuando Interpol y la Justicia allanaron su casa de la localidad bonaerense de Moreno no lo encontraron.

Milei y Kast RODRIGO ARANGUA - AFP

“Tal vez Milei lo espere con un regalo”, dicen misteriosas fuentes del Gobierno, mientras Kast se preparaba para un viaje relámpago, ya que después del encuentro en Balcarce 50 volverá a cruzar la Cordillera, de regreso en el Palacio de la Moneda.

Lammens, elegido de Angelici y Olmos para reemplazar a Mahiques

La reciente elección de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei fue celebrada casi por igual por dos influyentes figuras de los tribunales porteños. El peronista Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) y el radical-Pro Daniel Angelici, hoy cercano al jefe de gobierno Jorge Macri, sostienen esa influencia más allá de los estrados judiciales, y llegan hasta la legislatura porteña. Allí, esta semana, más específicamente el ex ministro de Turismo Matías Lammens asumirá como titular de la junta de Etica, que entre otras tareas tendrá a su cargo la elección de los jueces del fuero laboral (traspasado a la ciudad por la ley de modernización laboral, a su vez trabada en la Justicia) y el reemplazo de Mahiques como fiscal en la Procuración porteña.

Matías Lammens Captura de Video

Será, que duda cabe, una junta multicolor: la vicepresidenta es Pilar Ramírez, de La Libertad Avanza, y también la integran la kirchnerista Claudia Neira, la macrista Laura Alonso y la larretista Guadalupe Tagliaferri. Para Lammens, ex candidato a jefe de gobierno porteño por el peronismo porteño, se trata de un espaldarazo importante, con la venia de dos históricos operadores.

Santilli y Pareja, a la caza de radicales pensando en 2027

No son precisamente fáciles los tiempos que vive la UCR, sin una conducción nacional aceptada por todos y con riesgos de fuga constantes. En medio de la dispersión y la incertidumbre, un grupo de dirigentes bonaerenses, entre ellos 15 intendentes y la presidenta del bloque de diputados Alejandra Lordén, se reunieron días atrás en Saladillo para plantarle bandera a otro sector, que encabeza Maximiliano Abad, alineado con el Comité Nacional que encabeza Leonel Chiarella y el sector que responde a Martín Lousteau. La cosa no quedó allí, porque algunos miembros de ese sector se vieron las caras con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el principal armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja.

Diego Santilli Ministro del Interior llega al palco durante el debate en el Senado por la baja de edad de imputabilidad. Hernán Zenteno

“En algunas cosas coincidimos, en otras no, pero hay que conversar con todos”, expresaron desde el sector de los intendentes, ansiosos por hacerse valer en el escenario provincial, siempre con la mirada puesta en 2027. Santilli y Pareja son, cada uno con su propio plan, dos de los principales candidatos a gobernador para La Libertad Avanza, en su intento por conquistar el enclave peronista más importante.