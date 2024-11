Solo en Off: Uribe y enviados de Trump, optimistas en una cena porteña con libertarios

Tres invitados internacionales ilustres dieron la nota el lunes pasado, en una edición más de las ya tradicionales cenas organizadas por la exlegisladora jujeña María Cristina Guzmán, en su departamento de Recoleta.

En un ámbito en el que suelen juntarse ideas cercanas a la gestión libertaria, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe y dos dirigentes cercanos a Donald Trump festejaron el triunfo del republicano junto a funcionarios locales, y coincidieron en vislumbrar la posibilidad de que el presidente Javier Milei refuerce su “liderazgo regional” , dada su cercanía con el próximo presidente norteamericano.

Además de la dueña de casa y de Uribe, disfrutaron del gazpacho, la terrina de salmón, pollo al curry y el mousse de chocolate el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, y dos personas del equipo de Trump: Carlos Díaz Rosillo (exsubsecretario de Defensa para Asuntos Hemisféricos) y Helen Ferrer (antigua asesora de George Bush).

Por la contraparte argentina asistieron Leonardo Cifelli, secretario de Cultura y muy cercano a Karina Milei; el director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Juan Bautista “Tata” Yofre; el embajador en la India, Mariano Caucino, de breve paso por Buenos Aires; el activista exiliado cubano Frank Zimermann, y Tulio Horacio Andreussi, director del Fondo Nacional de las Artes.

Helen Ferrer, sentada a la izquierda de Álvao Uribe, y Carlos Díaz Rosillo, de pie detrás del expresidente, en el centro de la imagen que dejó la cena de María Cristina Guzmán

Estuvieron, además, Emilio Perina, director del Archivo General de la Nación, y la periodista Cristina Pérez, mientras su pareja, el ministro de Defensa, Luis Petri, formaba parte de la delegación en el G20 de Brasil junto al Presidente.

Según testigos, Uribe fue muy consultado sobre cómo cree que las reformas “pueden mantenerse en el tiempo”, a la luz de la complicada experiencia con su sucesor, Juan Manuel Santos . “Se habló con gran entusiasmo de las posibilidades que trae una alianza entre Trump y Milei”, destacó uno de los comensales.

¿Otros temas? La seguridad regional, los retos de la hora y la “importancia del cambio de estrategia con el fin del bloque soviético” . Con críticas a los “errores” de Francis Fukuyama, aquel adalid del “fin de la historia”, hubo preocupación por la consolidación del eje Cuba-Venezuela-Nicaragua, apoyados por China, Rusia e Irán.

Meloni y el misterio de su “doble” en la Rosada

La llegada de la premier italiana Giorgia Meloni a la Casa Rosada, el miércoles pasado, motivó una mezcla de desconcierto y sorpresa entre los habitués de Balcarce 50. Sucede que diez segundos después del ingreso de Meloni, otra mujer –con el mismo atuendo y similar peinado– ingresó por una puerta lateral , desde la explanada de la calle Rivadavia. Su imagen, brevemente tomada por la televisión oficial, no explicaba mucho más.

¿Qué ocurrió? ¿Meloni tiene una doble? La asistente personal de Meloni, Patrizia Scurti, suele acompañar a la primera ministra en sus viajes y, según comentan periodistas italianos, suele vestirse de modo parecido al de su jefa.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con su asistente Patrizia Scurti Mondadori Portfolio - Mondadori Portfolio Editorial

La confusión no fue sólo argentina. En marzo, el primer ministro libanés, Najīb Mīqāti, saludó con honores a la secretaria, pensando que se trataba de Meloni, quien bajó en segundo lugar del avión que la depositaba en Libia. En la Casa Rosada comentan que Scurti chequeó cómo estaba el clima en el balcón, antes de la foto compartida de ambos presidentes.

Gómez Alcorta, entre la batalla política y el relax

El puerto de Olivos, con todo su encanto, es una tentación para los amantes del buen comer, siempre con vista al río.

La exministra de las Mujeres de Alberto Fernández Elizabeth Gómez Alcorta, fue una de las felices comensales que el lunes feriado, según testigos indiscretos, estuvo en el Mostrador Santa Teresita, el original restaurante fundado por el chef Fernando Trocca, con especialidades como las pastas y el arroz con langostinos.

Elizabeth Gomez Alcorta Ignacio Sanchez

En momentos de innegable tensión interna en el kirchnerismo, Gómez Alcorta se muestra cercana al gobernador Axel Kicillof , uno de los pocos mandatarios provinciales que, en disonancia con la ofensiva mileísta, aún conserva abierto su Ministerio de las Mujeres.

También defiende a la expresidenta Cristina Kirchner, tal como lo expuso en un tuit reciente. “El límite a la violencia, no solo verbal, contra Cristina Kirchner tiene que ser el piso democrático”, escribió la exministra, quien por lo visto consigue combinar el trajín de la pelea política con el relax que ofrece el río.

Serenellini prepara “su” festejo en el ex-CCK

Suelto y relajado se lo vio al secretario de Prensa de la Nación, Eduardo Serenellini, durante la previa del saludo conjunto que los presidentes Javier Milei y Giorgia Meloni ofrecieron el miércoles en la Casa Rosada.

Aunque no formó parte de los invitados que minutos después consiguieron asiento en el salón Blanco, el periodista se mostró entusiasmado con su agenda de encuentros con distintos sectores políticos, económicos y sociales, que le permitieron –según contaron cerca suyo– “recorrer el país” y “explicar lo que estamos haciendo” en la gestión libertaria.

Eduardo Serenellini y Javier Milei X Serenellini

Defensor de la actitud del Presidente para con los medios –suele decir que Milei no generaliza en sus críticas y que quien no tiene prácticas corruptas no debería sentirse aludido– y ausente en las reuniones de Gabinete y mesa chica, en las que sí participa el portavoz Manuel Adorni, Serenellini ya prepara una multitudinaria reunión con “todos” sus interlocutores de los últimos meses, encuentros reflejados a diario por la Secretaría de Prensa. Será, según fuentes oficiales, el próximo 12 de diciembre, en el Palacio Libertad, edificio bajo la órbita de poder de Karina Milei.

Sahores, de la Cancillería al gobierno porteño

Incómodo con la gestión de Diana Mondino en la Cancillería, pero sobre todo con las directivas de Karina Milei y Santiago Caputo en el manejo de la política exterior, Leopoldo Sahores renunció el 17 de octubre a su cargo de vicecanciller, y poco o casi nada se supo de él desde entonces.

Exfuncionario durante la gestión de Mauricio Macri (fue secretario de Asuntos Americanos) y más recientemente embajador en Pakistán, Sahores recibió el llamado de Fulvio Pompeo , exsecretario de Asuntos Estratégicos de la gestión de Cambiemos y actual secretario general del gobierno porteño que encabeza Jorge Macri.

El exvicecanciller Leopoldo Sahores Marta Fernández Jara - Europa P - Marta Fernández Jara - Europa P

“Le ofrecieron un lugar en su área, las relaciones internacionales”, contaron desde el edificio de la calle Uspallata, donde dan cuenta de “negociaciones avanzadas” para que Sahores se sume al equipo de Jorge Macri con sus conocimientos de política exterior.

Desde hace meses, Pro combina la aprobación general hacia el rumbo de la política exterior, y críticas puntuales a votaciones como la de los derechos de indígenas, mujeres y niños. Sahores podría sumarse en breve a ese esquema.

Jaime Rosemberg Por