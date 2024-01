escuchar

El movimiento social Somos Barrios de Pie, que integró el gobierno de Alberto Fernández, protestará este viernes frente al Hotel Libertador, donde se aloja el presidente Javier Milei, para reclamar asistencia alimentaria. La manifestación incluirá el despliegue de cocineras que trabajan en comedores comunitarios, que llegarán al lugar con ollas vacías. Durante la gestión anterior, el coordinador nacional de la agrupación, Daniel Menéndez, fue secretario del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario en el Ministerio de Desarrollo Social.

La protesta de la agrupación que lidera Menéndez está prevista para las 10; Milei tiene previsto partir a las 17 a Río Gallegos, para viajar el sábado a la Antártida, donde visitará las bases Marambio y Esperanza.

El 22 de diciembre, Somos Barrios de Pie realizó una protesta similar, pero frente al Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. “La nueva ronda de ollas vacías se realizará nuevamente este viernes, pero se mudará a las inmediaciones del Hotel Libertador, donde actualmente reside el presidente de la Nación” , se indicó en un comunicado de la organización, que aclaró que programó la marcha de mañana porque “no obtuvo respuestas del Gobierno por la falta de alimentos”.

Milei, en el Hotel Libertador, donde se aloja desde los días previos al balotaje

Los integrantes de Somos Barrios de Pie no descartaron, además, “ir a la quinta de Olivos y a las casas de los funcionarios” , según sostuvieron en el texto que difundieron para anunciar la protesta.

El movimiento social, integrante del denominado “triunvirato piquetero” junto al Movimiento Evita y a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), apuntó contra la ministra Pettovello: “ El movimiento Somos Barrios de Pie continuará visibilizando la falta de alimentos en los comedores comunitarios por responsabilidad del Ministerio de Capital Humano de la Nación . Este viernes 5 de enero se hará presente en el Hotel Libertador debido a la falta de respuestas por parte de la ministra Sandra Pettovello”.

La agrupación aseguró que se produjo un “crecimiento abrupto de la población en los barrios populares del país que hoy en día no están pudiendo garantizar alimentos para sus hogares”. Norma Morales, referente de Somos Barrios de Pie y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), afirmó: “Vamos a seguir con nuestras compañeras cocineras mostrando las ollas vacías porque este ajuste es criminal, la inflación galopante no tiene límites y el hambre no espera”.

“ La ministra de Capital Humano no dio la cara en ningún momento. No se dignó a recibirnos y reniega de la construcción de cualquier tipo de diálogo . Es muy fuerte ver como a miles de pibes de los diferentes barrios populares les falta para comer y que la única respuesta por parte del Gobierno sea el silencio y la apatía. Es hora de que empiecen a traer soluciones a los problemas y dejen de mirar para el costado”, subrayó Morales.

LA NACION