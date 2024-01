escuchar

La semana que viene parece abrir un nuevo capítulo entre el Gobierno y las organizaciones sociales. Cansadas de no tener respuestas frente al reclamo sostenido por recursos para los comedores comunitarios, distintas agrupaciones sociales y políticas han decidido modificar la metodología de protesta y movilizarse directamente hacia las puertas de los hipermercados para solicitar donaciones de alimentos.

La medida –aseguran– ya está tomada, pero los detalles se terminarán de pulir este lunes cuando en las oficinas de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, se reúnan la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Movimiento Evita para darle forma a la jornada de protesta, que tendría lugar el jueves de la semana que viene.

15/01/2024 Manifestación de Somos Barrios en Pie freente a la quinta presidencial de Olivos POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA DABOVE DANIEL / TÉLAM DABOVE DANIEL / TÉLAM - DABOVE DANIEL / TÉLAM

“Venimos de hacer ya cinco pedidos de audiencia con el ministerio de Capital Humano”, señala Daniel Menéndez, líder del movimiento Barrios de Pie. “En el hotel donde se alojaba Milei, en la Quinta de Olivos –enumera – con reclamos públicos vinculados a la falta de entrega de alimento. La respuesta que dan es que están ‘asentándose, viendo qué hay, qué no hay, realizando auditorías y demás’“, afirma.

“ Ya muchos comedores no tienen posibilidad de sostenerse, y es por eso que, ante la falta de respuesta del gobierno, se va a solicitar donaciones para poder sostenerlos abiertos durante este tiempo. El jueves movilizamos a varios supermercados a pedir alimentos para los comedores ”, completa Menéndez.

“Nos reunimos el lunes para definir ir el día jueves a entregar petitorios a los supermercados para pedir donaciones de alimentos porque no hay cómo abastecer los comedores y merenderos. La situación es muy crítica.”, señala Alejandro Gramajo, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Por fuera de las movilizaciones a los supermercados, se lanzará una campaña “por un millón de firmas” para que en marzo, durante las sesiones ordinarias, se declare la emergencia alimentaria.

Diferencias

Según pudo averiguar este medio todavía no ha habido contactos entre las agrupaciones sociales y las cadenas de supermercados. Fuentes del sector aseguran que en los últimos años se sienten respaldadas por el Estado y no acostumbran a ceder frente a estos reclamos. “Por regla general, no damos alimentos”, señalan.

Todas las organizaciones sociales comparten el descontento. No así la metodología. Unidad Piquetera, un frente que nuclea a distintas organizaciones de izquierda, solicitará el lunes una reunión con Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia que depende de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello.

En abierto desafío al protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, los piqueteros agitan nuevos cortes de calle en caso de no recibir una respuesta favorable. “Vamos a pedir una reunión. Si no hay respuesta, no vamos a ir a los supermercados, porque es el Estado el que debe dar soluciones, vamos a ir a cortar el Puente Pueyrredón”, arremete Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, la principal organización del frente piquetero.

Este jueves, en línea con lo anunciado en campaña por el Presidente –que Capital Humano tendría “billetera abierta” para ayudar a los “caídos”-, se duplicaron los montos asignados a la Tarjeta Alimentar. No es el primer movimiento del Gobierno en este sentido: a dos días de la asunción del presidente Milei, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció la duplicación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y un incremento del 50% en la Tarjeta Alimentar.

Todas medidas que, a los ojos de las organizaciones sociales, son insuficientes. “Es absolutamente ínfimo”, señala Menendez. “Una gota de azúcar en el océano”, grafica Belliboni.

La olla vacía fue la imagen distintiva de las protestas callejeras que se sucedieron desde el inicio de gestión del presidente Milei, hace poco más de un mes y medio. Es que los comedores comunitarios, en su mayoría gestionados por organizaciones sociales, se ven sofocados por la escalada inflacionaria –acentuada en el rubro alimenticio- y hace por lo menos dos meses que no reciben mercadería de Nación.