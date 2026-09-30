Sorpresivo ataque de Malena Galmarini contra Martín Guzmán tras sus críticas a Milei: “¡Que vuelva a EE.UU. con su novia!“

La senadora provincial Malena Galmarini cuestionó duramente al exministro de Economía de la Nación Martín Guzmán luego de que criticara las declaraciones en las que el presidente Javier Milei, entre otras cosas, reivindicó el modelo económico de Arabia Saudita con respecto al petróleo.

“Es genial que un señor que se fue un fin de semana por Twitter (ahora X) ahora quiera explicar qué hay que hacer. Dos años después de gestión y no sabía que Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) era del Estado. No sabía que él mismo enviaba el dinero para las obras. Dejen de venderse. Dejen de darle aire. ¡Que vuelva a EE.UU. con su novia!“, escribió la funcionaria en su cuenta de la red social.

El posteo que hizo Galmarini X

Este miércoles por la mañana, Guzmán respondió a las acusaciones de la senadora de la Provincia de Buenos Aires. “Ay, Malena Galmarini, el país cada día más dañado por un Presidente al que algunos ayudaron a que ocupe la Casa Rosada y usted en esta. Es obvio que lo que dice de AySA es una mentira bastante patética”, consideró.

Y sumó: “Como es obvio que es más importante que nos dediquemos a frenar la barbarie de un Gobierno que está destruyendo el tejido productivo de una gran parte de nuestra sociedad. Prefiero ocuparme de eso y ayudar a construir un programa económico para el 2027″.

La respuesta de Guzmán X

Guzmán —antecesor de Sergio Massa en el Ministerio de Economía durante la presidencia de Alberto Fernández— se había referido a los dichos de Milei durante una entrevista con LN+. “Si yo le hablo de Arabia Saudita, se piensa en petróleo, intensivo en capital. ¿Cuántos puestos de trabajo hay en Arabia Saudita? Diez millones. ¿Y cuántos hay en el sector petrolero? 200 mil”, introdujo el mandatario y agregó: “Cuando se toma esa actividad, se generan los empleos de esa actividad y los de los que son los insumos. Pero hay una parte que se está omitiendo y que es la más importante de todas, que es los empleos que genera la riqueza”.

“Cuando usted tiene más plata en el bolsillo la va a gastar en otro lado, o la va a ahorrar y va a generar inversión en otro lado. Por eso es emblemático el caso de Arabia Saudita. Derrama, porque hay diez millones de puestos de trabajo, es un barril de petróleo gigante”, destacó Milei.

Al ser consultado al respecto durante una entrevista en Cenital, Guzmán consideró que el análisis del jefe de Estado “no tiene ningún sentido”. “No sabe de lo que está hablando, no estudió el caso. En Arabia Saudita, en el año 2018, el actual príncipe, quien gobierna el país, convocó a los grandes ricos en un hotel millonario. Esas reuniones en las que no podés decir que no... Quedaron detenidos hasta que entregaron la plata. Les sacó la riqueza y les dejó un poco; hizo una redistribución de riqueza brutal para invertir en obras públicas”, explicó Guzmán sobre la situación en el país de Medio Oriente.

“(Milei) habla de una cosa que no tiene idea en Arabia Saudita. La transformación económica que busca dar ahí con métodos que fueron esos, no tiene ningún sentido”, ratificó.

Sergio Massa y Martín Guzmán, en la presentación del Presupuesto 2021 Fabian Marelli

Este comentario fue el que despertó la bronca de Galmarini. Minutos más tarde, a la defensa del exfuncionario se sumó Guillermo Hang, secretario de Comercio Interior durante la gestión de Guzmán al frente de Economía. “Pareciera que Malena Galmarini no entendió la explicación y que su odio personal se impone”, escribió en respuesta al posteo de la esposa de Massa.

“Es mentira lo que dice de AySA, era imposible no saber que era del Estado Nacional porque en el primer mes de gestión ya nos estaba llamando al Ministerio de Economía (MECON) para pedir plata”, acusó. En ese momento, el organismo nacional era dirigido por Galmarini.