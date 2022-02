Sorteo: quién es el ganador del segundo sueldo de Javier Milei y qué hará con el dinero

En el segundo sorteo público de su dieta como diputado nacional, Javier Milei encontró este jueves un “persona de su bando”. “Te sigo a muerte”, le dijo Jonatan Lewczuk al diputado nacional cuando se le confirmó que ganó 369.828 pesos, el salario completo del legislador durante el mes de enero.

Productor audiovisual, de 37 años, Lewczuk está radicado en Lanús, en el sur del conurbano bonaerense. Vive con su esposa y su hijo de dos años. Junto a su pareja, realiza trabajos de diseño gráfico, web y productos audiovisuales, tarea en la que se inició a los 15 años.

En diálogo con LA NACION, se manifiesta descreído de la política, pero identifica rasgos que le llamaron la atención de Javier Milei desde hace tiempo. “Lo empecé a seguir desde que era solo un economista, y me atrajo mucho tanto su forma de plantear soluciones como de explicarlas”, comenta.

Y añade que se interesó particularmente “cuando gritaba eufórico si alguien lo contradecía o le planteaba una barbaridad”. Lewczuk comenzó a prestarle más atención cuando el economista “comenzó con los actos” y a plantear “la idea de entrar al Gobierno para atacar los problemas de raíz”.

El ganador del segundo sorteo de Javier Milei. Gentileza Jonatan Lewczuk

“Para mí, la palabra del ser humano, algo súper desvalorizado hoy en día, tiene mucho peso, y cuando encontrás un distinto como Javier, que dice las cosas y luego las cumple, aunque sea se merece el privilegio de ser escuchado. Y eso fue lo que hizo que terminara de ganarse mi apoyo”, reflexiona.

Aunque puede ser una posición común, Lewczuk explica que no esperaba ganar en el sorteo. Se inscribió, como en distintos concursos, “por si las dudas una vez en la vida toca”. Y tocó. Arreglos en la casa, deudas por saldar e invertir en el estudio de diseño para “mejorar las condiciones del servicio” son algunos de los destinos que tendrá el dinero.

“Nuestra idea es mejorar los equipos que tenemos para ofrecer un mejor servicio en la producción audiovisual, y así tener más y mejor laburo. Y con eso sí, que el trabajo nos permita ir tachando cosas de la lista de los pendientes y saldar deudas”, añade.

Dado que vive en provincia de Buenos Aires, no pudo votarlo a Javier Milei en las últimas elecciones como diputado nacional por la ciudad. En el evento contó por ese motivo durante la campaña electoral “lo volvió loco” a su hermano”, que si vive en la Capital Federal, para que lo hiciera.

Lewczuk aclara, a su vez, que no se identifica con ningún sector en la provincia de Buenos Aires. “De las opciones que se presentaron para que pudiera elegir en las elecciones pasadas, no hubo ninguna que me convenciera”, manifiesta.

Javier Milei durante el sorteo de su dieta. Ignacio Sánchez - LA NACION

El productor audiovisual expresa que no tiene pensado por el momento involucrarse en política, pese a que se confiesa seguidor de Javier Milei. “La política es un zapato que me queda muy grande y no logro comprender del todo ese juego. Por lo cual prefiero el Fortnite”, bromea, en referencia al popular videojuego.

-¿Votarías a Javier Milei en caso que se postule para presidente?

-Dudo que se presente a ese cargo ya que, llegado el caso, sería el jefe de aquellos a los que aborrece. Una cosa es pelear a la par y otra, es dirigirlos. Además, habría muchos espacios que llenar y ver quién ocupa cada cual.

Segundo sorteo

Javier Milei sorteó este jueves su segundo sueldo como legislador desde las oficinas de Bull Market Group, en Retiro. Del sorteo participaron 1.740.801 de personas y fue transmitido en vivo por redes sociales.

El escribano Juan Alberto Panullo certificó la transparencia de la base de datos y también el procedimiento. Karina Milei, la hermana del economista, moderó la transmisión.

El sorteo sumó unos 700.000 inscriptos, con respecto al primero que se había realizado en Mar del Plata, en la playa, frente a una multitud. En esa ocasión, se habían inscripto poco más de un millón de personas.