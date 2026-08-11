Subejecución de fondos: hace un año los gobernadores se unieron en un reclamo a Milei y Caputo que quedó en la nada

CÓRDOBA.- Lo que el vocero presidencial Adrián Ravier admitió respecto a que buena parte de lo recaudado por el fondo fiduciario “Sistema Vial Integrado” (SisVial) se usa para “lograr el equilibrio fiscal”, es la misma situación que hace casi un año unió a todos los gobernadores a hacerle frente a la Casa Rosada. En ese momento firmaron proyectos de ley para que se les girara el porcentaje del impuesto a los combustibles que debe destinarse al mantenimiento de las rutas y una nueva distribución los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Los 23 mandatarios provinciales y el jefe de gobierno porteño lograron consensuar esas iniciativas. Para que los aliados de los libertarios se sumaran, el argumento clave fue que no estaban reclamando que Nación pusiera recursos de su bolsillo.

Sin embargo, la presión sobre la Casa Rosada fue diluyéndose al ritmo de acuerdos individuales y de giros de montos bajos pero que le servían para salir del paso, a la vez que al oficialismo le eran útiles en la formación de mayorías en el Congreso.

El vocero Presidencial, Adrián Ravier, admitió a LA NACION la utilización de los fondos correspondientes al sistema vial Presidencia

El proyecto de distribución del impuesto a los combustibles líquidos tiene media sanción del Senado, pero después de la victoria en las legislativas, el oficialismo nacional logró enfriar el ímpetu de los gobernadores. En ambos reclamos, el eje era el mismo: la Rosada y Economía deben repartir recursos que hoy no distribuyen.

Con la eliminación de una serie de fideicomisos y fondos con destino en la infraestructura, el transporte y la vivienda conformados por parte del impuesto a los combustibles líquidos, las provincias pasarían a recibir 57% del total, en vez del actual 25%. Para la Nación significaría dejar de percibir 0,08% del PIB hasta diciembre (0,16% PIB anual).

En el caso del nuevo esquema de distribución de los ATN, el Senado rechazó en setiembre pasado el veto del presidente Javier Milei. La definición final pasó a Diputados, donde no se trató.

La decisión de los mandatarios de impulsar la eliminación de los fondos fiduciarios y cambiar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos llegó después de innumerables reuniones individuales y por regiones con los entonces funcionarios Guillermo Francos y Lisandro Catalán y con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Catalán y Francos junto a Caputo; los dos primeros eran responsables de los giros a las provincias; el tercero lo sigue siendo

En todos esos encuentros reclamaron el mantenimiento de rutas nacionales y el cumplimiento por parte de Nación de acuerdos ya firmados. La insistencia se basaba en que si bien varios gobernadores suscribieron el traspaso de caminos, no se avanzaba. En las últimas semanas, se avanzó con algunos como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Marcelo Orrego (San Juan), a la vez que hay tratativas con Martín Llaryora (Córdoba) y Raúl Jalil (Catamarca).

LA NACION reactualizó el tema este domingo: el Gobierno recaudó $1,5 billones para rutas y obras viales, ejecutó apenas una cuarta parte y colocó más de $1 billón en plazos fijos y títulos públicos El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación del fondo fiduciario.

El SisVial fue creado por el decreto 976/01 que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial.

El caso del fondo especial de ATN creado en 1988 por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, es similar. Cada año queda un remanente importante sin distribuir. Se compone con 1% de la masa total de impuestos que la Nación recauda y comparte con las provincias. A diferencia del resto de los recursos coparticipables, no se distribuyen de forma automática, sino que su administración es discrecional.

La ley sancionada por el Congreso hace un año y vetada por el presidente Milei buscaba eliminar por completo la discrecionalidad. Lo que no se reparte se computa como ingreso de Nación y también hace al superávit.