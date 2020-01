Alberto Fernández, sobre las paritarias: "No hagamos pedidos desmedidos"

En el primer día hábil del año, el Presidente se refirió a las negociaciones, antes de fijar un piso por decreto; qué dijo ayer la CGT Fuente: Archivo

En el primer día hábil del año, el presidente Alberto Fernández se refirió a las negociaciones paritarias que se prevén para este año y pidió a los trabajadores que no hagan reclamos "desmedidos" para no afectar con ellos a la economía.

En diálogo con Radio 10, el mandatario destacó: "Queremos que las paritarias funcionen. Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo con el fin de lo que los empresarios no vuelvan a abusarse de los que trabajan. Pero también hay que pedir a los que trabajan que tengan en cuenta la situación. No hagamos pedidos desmedidos, todo repercute sobre la economía".

Asimismo, aseguró que ante reclamos salariales "hay que ser cuidadosos" y confirmó que entre hoy y mañana se anunciarán medidas al respecto, mientras el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, está ocupándose de las negociaciones.

El Presidente además indicó que está conforme con los primeros días de su gobierno porque las cosas están saliendo de acuerdo con el plan. " Estamos conformes con estos primeros 20 días, los objetivos que habíamos fijado se van cumpliendo. La idea que dimos a los argentinos en la campaña la vamos cumpliendo, esta vez el ajuste no lo pagan los sectores más débiles. Estamos contentos".

Fernández también habló sobre la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo: " El Fondo tiene mucha responsabilidad en lo que pasó, ahora tiene que ordenar las cosas. Ni siquiera pido un mea culpa, pido que tengan en cuenta lo que pasó. Le prestaron plata a alguien que sabía que nunca iba a poder devolverla, lo hicieron para que ganara una elección. Es casi una desvergüenza. No puede pretender cobrar en los términos que están pactados". A continuación, resaltó que sin Christine Lagarde al frente, el organismo cuenta con una conducción más realista, a cargo de Kristalina Georgieva.

Inflación

Alberto Fernández indicó en la entrevista que los precios de los alimentos en los últimos meses subieron sin justificación y por ello aseguró: " Tenemos detectado un aumento de precios no justificado en los últimos meses. Son aumentos que tienen poca razón de ser, en los alimentos el insumo en dólares prácticamente no existe o si sí es en mínima proporción. Los empresarios tienen la tendencia a construir inflación y precios solo por expectativas. Temen que pasen cosas y antes aumentan y así estamos".

Sobre el tema, indicó que el programa Precios Cuidados empieza hoy y resaltó que en la reunión con empresarios y trabajadores llegaron a un acuerdo. "Nos empeñamos en hablar con los empresarios para decirles que esto no podía pasar".

Asimismo, el mandatario aseveró que lo que su administración busca es que la economía se tranquilice, "salir de la zozobra de cuándo va a subir el precio, es imposible vivir así, no hay causas que lo justifiquen" y agregó: "Si la demanda cae, los precios tienden a bajar pero en la Argentina suben, hay algo que está mal".

Solidaridad versus ajuste

Al referirse a la ley de emergencia decretada en los primeros días de su gobierno, Fernández explicó por qué desde su gestión hablan de "solidaridad" y no de "ajuste" y dijo: "Si el ajuste es tratar de poner orden en las cuentas públicas, es un ajuste, lo que hay que discutir es quién paga el ajuste".

" Históricamente lo pagaron los que menos tienen, los que trabajan, mientras la minería, el petróleo y el campo no pagaban retenciones o quienes tenían bienes en el exterior pagaban cero", afirmó y añadió: No es lo mismo tener un departamento en Caballito o en Miami. Quien lo tiene posee una expresión de riqueza mayor, tiene que hacer un esfuerzo mayor".

Sobre el gobierno de Macri

Al ser consultado sobre cómo encontró las cuentas públicas al llegar a la Casa Rosada, Fernández aseguró: "Me encontré un poco lo que esperaba, un gran desorden, una gran ausencia de Estado". Sin embargo, agregó que algo lo sorprendió: " No esperaba encontrarme con un montón de deuda acumulada, que no estaba en los papeles. Deuda con proveedores que no se pagó".

Al respecto, destacó que "solo en medios hay más de 1500 millones de pesos impagos. Esta deuda no estaba computada". Por eso, el Presidente advirtió sobre su antecesor: " Si alguien diezmo el Estado y casi lo hace desaparecer, se llama Macri".

El mandatario indicó además que durante los cuatro años del gobierno anterior el Estado "dejó de funcionar en cuestiones elementales y se convirtió en un Estado para perseguir adversarios". "Es algo con lo que voy a terminar de acá para siempre", afirmó y finalizó: " Yo soy un obsesivo de las cuentas públicas, eso lo heredé de Néstor Kirchner, no esperen otra cosa de mí".