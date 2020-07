El reconocido emprendedor José Manuel Ortega Fournier, de origen español, encargó una encuesta para conocer el humor de los mendocinos; "El pueblo está hablando y diciendo que no quiere mendigar", aseguró a LA NACION

Mendoza movió con fuerza el avispero político en los últimos días, con dos temas clave que hicieron despertar sueños independentistas: el "reparto discrecional" de fondos por parte de la Casa Rosada y el sorpresivo revés a "la obra del siglo". A raíz de esos episodios, surgieron voces "separatistas", empezando por el exgobernador y actual titular de la UCR nacional Alfredo Cornejo. Tras el esbozo de la idea, que tiene sus impedimentos constitucionales, ya hay números que hablan por sí solos: el 35% de los mendocinos está de acuerdo con abrirse del mapa nacional.

Al menos así lo deja ver una reciente encuesta a la que accedió LA NACION, que tiene una gran particularidad: no fue encargada ni pagada por ningún gobierno ni partido político , sino por un reconocido emprendedor y chef profesional, un "amante de Mendoza" de origen español pero "argentino por adopción" desde hace 15 años, que decidió "invertir unos ahorros" para conocer el humor social sobre esta particular propuesta.

Se trata del exempresario vitivinícola y gastronómico José Manuel Ortega Fournier, de 52 años, quien apuesta a un "cambio de raíz en el país", tomándose muy en serio la incipiente movida y teniendo en cuenta lo que ocurre en España, con Cataluña, por ejemplo. De hecho, en los próximos meses está dispuesto a consultarles a cordobeses y santafesinos qué piensan de su relación con la Nación y cuáles son sus deseos más profundos.

"¿Qué es más utópico: que esto ocurra o que Argentina se arregle? Hay que hacer algo distinto. Este es el comienzo. Es un mensaje, por si lo quieren escuchar. Es una muestra de que no queremos ser avasallados ni ser Venezuela. Tal vez, dentro de 20 años ya sea otra la historia", expresó el profesional, asegurando que hace más de 10 años en España los niveles estándar de apoyo independentistas eran del 35%.

"Es impactante lo que ya pasa con la idea en Mendoza, sin que nadie haya tomado la bandera. Por eso, es un concepto nada lunático ni tan utópico. El pueblo está hablando y diciendo: 'no quiero mendigar, quiero lo que me corresponde'. No hay que humillarse ante nadie", indicó Ortega Fournier, y agregó: "Por eso, más allá de lo constitucional, puedo asegurar que cualquier nación, sociedad o grupo de personas que tienen apoyo, pueden hacer lo que deseen, porque es la decisión de gente que se une para algo mejor. Y no hace falta revoluciones con armas; la tecnología ya lo demuestra".

El estudio fue realizado entre el 2 y el 4 de julio por la consultora Reale Dalla Torre. Se trata de una muestra científica de 800 casos recogidos digitalmente, que replica la encuesta tradicional, a través de Facebook y Google. Así, de acuerdo con los principales datos del informe, se destaca que el 35% avala el "MendoExit": esto es, que le gustaría separarse del país y dejar de depender de los recursos que envía el Ejecutivo nacional. Por su lado, el 57,9% aseguró que "no le gustaría", mientras que el 7% no se definió por ninguna de esas posturas, aunque los especialistas creen que se inclinarán por la primera alternativa.

Sobre el sentimiento de pertenencia a la provincia, el 72,4% dijo sentirse "muy orgulloso" y el 22% "bastante orgulloso", por lo que ambas opciones superan el 94%. En tanto, frente a la consulta de si los mendocinos son una sociedad "distinta" al resto del país, el 65,2% asintió mientras que el 33% indicó que son iguales al resto del país.

Asimismo, al ser relevados sobre el "castigo" de los sucesivos gobiernos nacionales, el 66% aseguró sentir "indignación", el 18% rechaza esa posibilidad mientras que el 11% muestra "indiferencia". En este sentido, también se les preguntó si con los recursos que cuenta Mendoza se puede vivir separados del país, el 42% dijo que "sí", mientras que el 50,2% expresó que "no". El 7,80% restante indicó no saber.

En diálogo con LA NACION, Martha Reale, autora del trabajo, hizo su análisis. "Lo interesante es que se trata de un estudio encargado por un particular, dejando en claro que no hay sesgo político. Hay algunos datos superllamativos, sobre todo el fortísimo sentimiento de pertenencia a Mendoza; ciudadanos muy arraigados a sus valores. Una iniciativa como el MendoExit empieza a prender donde hay caldo de cultivo", explicó la analista, que se mostró sorprendida por la cantidad de personas que apoyan la idea separatista, cuando en realidad es algo muy reciente.

"Si bien el porcentaje de quienes les gustaría separarse del país no es mayoritario, es altísimo. De hecho, es más probable que crezca la indignación y se termine equiparando, ya que las expectativas a futuro son muy malas. El clima social es muy negativo", agregó la consultora.

El debate por "la obra del siglo"

En cuanto al freno a la tan mentada "obra del siglo", el megaproyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento, que debe esperar ahora la definición que tome el presidente Alberto Fernández, tras los embates de La Pampa, los encuestados consideraron en un 62,1% que se trata de una "provocación" de la Nación mientras que el 28% considera que el mandatario debe tener "un buen motivo" para poner en duda el proyecto. Casi el 10% no se expresó ni a favor ni en contra de esta situación.

Por último, en cuanto a las respuestas por electorado, se pudo observar la transversalidad del aval mendocino. Con sus matices, claro está. Así, el 75% de quienes apoyan al gobernador Rodolfo Suárez dijeron que se trata de una "provocación"; lo mismo que el 32% de los votantes de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti; el 52% de los seguidores del líder de Protectora, José Luis Ramón; y el 37,5% de la referente de la Izquierda, Noelia Barbeito. Por el contrario, quienes consideran que el Presidente tiene sus motivos para frenar la iniciativa, los porcentajes se reparten así: 17%, 61%, 27,5% y 62,5%, respectivamente.

"Es muy fuerte el aval a Portezuelo, está muy instalada la defensa de esa obra y que se le tiene que reconocer a Mendoza. Con matices claros, de acuerdo con los colores políticos, hay una necesidad y exigencia de que se cumpla con la promesa y el pago", indicó Reale.

Así, en la tierra del sol y del buen vino, hay quienes consideran que el MendoExit es una iniciativa prácticamente imposible de concretar, por los designios de la Constitución, ya que no hay derecho de secesión en el federalismo argentino. Pero otros, en cambio, más allá de algunas bromas y memes con el llamativo eslogan separatista, creen que están frente a una semilla que podrá germinar, para que "de una vez por todas" se haga sentir la voz del pueblo y de las economías regionales.

"Tiene que haber alguna reacción; una refundación del país. Por eso, hay que buscar consensos, para que la economía de Argentina funcione. Aquí es el único país donde el ministro de Economía es importante. En todo el mundo nadie discute el modelo: solo funcionan, como debe ser. Aquí las elites piensan que la gente es estúpida", indicó el emprendedor, y aclaró: "Soy aséptico en cosas que hago y en mis opiniones. Y tengo amigos de todos los colores políticos. Por eso, se me ocurrió encargar la encuesta a una firma con prestigio para saber qué piensan los mendocinos de lo que hace Nación".

Ortega Fournier nació en Burgos, pero estudió entre España y Estados Unidos, donde se especializó en sistemas financieros, llegando a trabajar en los bancos más importantes del mundo. Dejó todo y se vino a la Argentina, donde cambió la banca por los vinos, llegando a ser el dueño de bodegas y restaurantes, para luego desprenderse de los negocios, hace dos años. Ahora, agradecido de lo que el país le dio, piensa en el futuro de sus hijos y en la necesidad de una nueva Argentina.

Ortega Fournier se encuentra más en Buenos Aires que en tierra cuyana, cumpliendo tareas de asesoría de empresas y organizando cenas para eventos públicos y privados. En una entrevista publicada hace una década en la prensa española, Fournier dejó conceptos y sensaciones que bien pueden servir para entender su defensa "mendocinista".

"Eligió la zona vitivinícola más próspera del país, la provincia de Mendoza, 'una isla en Argentina'", aseguró en ese reportaje, para aclarar: "No tuve que pagar una coima. Jamás me la pidieron", publicó el diario ABC en abril del 2009.