"La obra del siglo". Un solo oferente para el inicio de una licitación clave

En medio de los cuestionamientos nacionales, Mendoza avanza con "la obra del siglo", con el arranque de la licitación, aunque depende de lo que decida finalmente el Presidente. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

MENDOZA.- A pesar del duro revés nacional contra "la obra del siglo", la provincia cuyana puso en marcha la licitación internacional con el sueño de construir el megadique Portezuelo del Viento. Eso sí, en medio del complejo escenario hacia el futuro, no hubo gran interés empresario. Por eso, tal como anticipó LA NACION, sólo apareció un oferente, liderado por un grupo chino y la reconocida firma mendocina Impsa, la más cuestionada durante todo el proceso por los competidores que querían ingresar al juego, pero que finalmente desistieron de comprar pliegos.

De esta manera, la Unión Transitoria de Empresas (Ute), integrada por Impsa, Ceosa, Oasa y Sinohydro, con la cooperación de CGGC (China Gezhouba Group Company) y de más de 50 pymes, fue la única que dijo presente en la licitación por el megaproyecto hidroeléctrico que se erigirá en Malargüe, en el sur provincial.

Durante la mañana de hoy se realizó la apertura del sobre Número 1 para la obra de la represa hidroeléctrica, "la cual representa un hito para la provincia de Mendoza y para todo el país en materia de política energética a largo plazo", indicaron desde la histórica compañía líder en equipamientos para la generación de energía.

La presentación y apertura diferida de ofertas

Sin la presencia del gobernador Rodolfo Suárez, quien en ese horario debía realizarse un chequeo médico coronario, se realizó la presentación y apertura diferida de ofertas del aprovechamiento hidroeléctrico multipropósito, en la Nave Universitaria, ubicada en Juan Agustín Maza 250 de Ciudad de Mendoza.

"Esto es el coronamiento de una etapa del largo proceso de trabajo de Portezuelo del Viento. El proyecto hidroeléctrico es una obra civil de alta importancia para el desarrollo agropecuario y económico nacional, un sueño que lleva más de medio siglo", indicó el ministro de Infraestructura y Planificación, Mario Isgro. "Los cinco componentes de esta obra son la presa, la línea eléctrica, la Ruta Nacional 145, la Ruta Provincial 226 y la construcción de la nueva villa Las Loicas. En este esquema, la generación de empleo significa miles y miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Aunque lo importante también es el desarrollo económico y el empleo que provocará en las cinco provincias ribereñas", resumió el funcionario.

En tanto, en medio de los cuestionamientos ambientales de La Pampa, que le valieron el apoyo de las demás provincias del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), Humberto Mingorance, secretario de Ambiente, recordó que "Mendoza no solo cuenta con los estudios y declaraciones de Impacto Ambiental correspondientes, sino que también se suma el Estudio de Impacto Ambiental Regional realizado por el Coirco. Estamos dando cumplimiento con todos los procesos legales, técnicos y ambientales".

Así, para ser parte de la cuestionada iniciativa, Impsa se unió a las constructoras mendocinas Cesoa y Oasa, y a las empresas multinacionales Sinohydro y CGGC. En esta primera instancia, donde no hubo más participantes, se puso sobre la mesa el sobre de la Calificación de Oferentes. El grupo en cuestión se presentó bajo la denominación "Malalhue", en referencia al departamento donde se asentará la obra que promete dar empleo a la región. Es un vocablo de origen mapuche, que significa "lugar de bardas rocosas" o "lugar de corrales naturales".

En este sentido, la Ute diseñó un esquema que permitió presentar una oferta con más de 80% de contenido local. "Se firmaron subcontratos con más de 50 pymes mendocinas y se prevé la incorporación de más empresas locales a lo largo de la construcción de la represa a través de cuatro anillos concéntricos de subcontratación, generando puestos de trabajo para más de 20.000 personas y una amplia integración de la industria y servicios locales", expresaron a este diario.

Asimismo, sobre la experiencia de las firmas, a pesar de los cuestionamientos de que la licitación "está direccionada" hacia Impsa, la firma mendocina se destaca a nivel global en materia de tecnología para el diseño y fabricación de grandes turbinas, generadores y equipamientos hidro-electromecánicos para centrales de generación hidráulica. En tanto, Ceosa y Oasa, cuentan con experiencia local en construcción civil, rutas, líneas de transmisión y subestaciones, mientras que las multinacionales Sinohydro y CGGC cuentan con experiencia en el diseño y construcción de presas de última tecnología, como las requeridas en el pliego, usando el método de Concreto Compactado a Rodillo (RCC por sus siglas en inglés), lo que permitirá además levantar el paredón más alto del mundo, de 180 metros.

"El consorcio trabajó durante diez meses en la preparación de su oferta. Participaron cien personas, con una inversión de más de U$S 2 millones de dólares. Las limitaciones de la pandemia que afectaron a Asia y luego a Occidente no impidieron la preparación no solo de las ofertas Básica y Alternativa Obligatoria indicadas en el Pliego, sino también la generación de seis Variantes, cumpliendo los plazos y requerimientos exigidos. A su vez, la oferta considera las más estrictas exigencias de Medio Ambiente y Seguridad para este tipo de centrales, como así también los aspectos sociales involucrados en la relocalización de Villa Las Loicas", indicaron desde la Ute.

En tanto, hay grandes competidoras que finalmente desistieron de participar del proceso licitatorio, no sólo en estos últimos días, luego de los reparos y cuestionamientos del Gobierno nacional, que tendrá la palabra final, sino porque consideran que todo estuvo "armado" en favor de la empresa mendocina. "Esto es un fiasco; un solo oferente. Esperamos que Mendoza no avance porque dos errores no harán un acierto. Espero que no se arriesguen más políticamente, porque le lloverán amparos. El mismo Coirco va a trabar todo. Es más, si adjudican y luego no ejecutan, el consorcio le mandará un reclamo. No tenemos dudas de que Alberto Fernández laudará en favor del resto de las provincias", indicaron a LA NACION desde una de las principales constructoras del país.

Cómo sigue el proceso

Luego de la Etapa I (calificación de oferentes), el cronograma de actos administrativos es el siguiente:

-Apertura de Ofertas Técnicas correspondientes a las ofertas (básica, alternativa obligatoria y variantes, si las hubiera): 11 de agosto de 2020 a las 10.

-Apertura de Ofertas Económicas correspondientes a las ofertas (básica, alternativa obligatoria y variantes, si las hubiera): 16 de noviembre de 2020 a las 10.

La obra, según los números del Gobierno

La construcción de Portezuelo del Viento implica una inversión de U$S 1.023 millones, presupuesto proveniente de un reclamo impulsado por Mendoza contra la Nación.

Generará 5.000 puestos de trabajo de forma directa por 5 años.

El 80% de la obra corresponde a obras civiles de Presa y Central, modificaciones de Ruta Nacional 145 y Provincial 226, relocalización de Las Loicas y construcción de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas, mientras que el paquete electromecánico representa un 20% del total del proyecto.

La represa generará energías limpias mediante un aporte de más de 880 GWh anuales de energía al Sistema Interconectado Nacional para abastecer a más de 140.000 hogares.

Generará energía renovable que evitará la emisión de unas 450.000 toneladas de anhídrido carbónico por año.