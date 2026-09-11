Sueños Compartidos, al filo de la prescripción: el tribunal postergó el veredicto para el lunes, un día antes de que caiga la causa

Una postergación inesperada en el tramo final del juicio oral llevará el caso Sueños Compartidos al límite de la prescripción.

El Tribunal Oral Federal 5 tenía previsto dar a conocer este viernes la sentencia de la causa en la que se investigaron irregularidades en el programa de viviendas sociales que gestionó la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Entre los acusados están los hermanos Pablo y Sergio Schoklender y los exfuncionarios Julio De Vido y José López. Ellos y el resto de los imputados iban a pronunciar sus últimas palabras antes de que el tribunal diera a conocer el veredicto. Todo debía suceder hoy.

Pero, de manera sorpresiva, el TOF decidió este viernes dividir en dos audiencias las palabras finales de los acusados y postergar algunas de ellas para el lunes de la semana que viene, es decir, un día antes de la fecha que, para la mayoría de los acusados, la fiscalía considera límite para la prescripción de la causa.

Como el Código establece que, concluidas las últimas palabras de los imputados, debe seguir la sentencia, con este cambio el tribunal se aseguró los días del fin de semana para terminar de deliberar. Pero al mismo tiempo, llevó la definición del juicio hasta prácticamente el último día disponible, según la interpretación de la fiscalía. “Es una causa compleja y hay mucha documentación que rechequear”, explicó una fuente de los tribunales ligada al caso.

La prescripción sobrevuela el juicio desde su inicio. La causa comenzó en 2011 y llegó a juicio oral 15 años después, cuando ya estaba cerca de extinguirse la acción penal por el paso del tiempo.

En este caso, el plazo de prescripción es de 6 años, la pena máxima para el delito de administración fraudulenta. Pero el contrapunto se da a partir de diferencias en torno a la fecha a partir de la cual se inicia el conteo.

Los imputados sostienen que el caso ya está prescripto, porque toman como fecha límite la primera citación al debate oral, de julio de 2020. El fiscal que sostiene la acusación en el juicio, Diego Velasco, en cambio, asegura que la primera fue anulada e inicia la cuenta desde la segunda fecha de citación, del 15 de septiembre de 2020.

El 15 de septiembre de 2026, es decir, el martes que viene, se cumplen esos 6 años.

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