Sur Finanzas: dictaron la falta de mérito para los exdirectivos de Banfield en la causa del financista de la AFA

El Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2 dictó la falta de mérito para todos los imputados en la causa por presunta estafa y lavado de activos vinculada al Club Atlético Banfield y a Ariel Vallejo, el financista de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cercano a Claudio “Chiqui” Tapia.

El juez federal Luis Armella consideró que la prueba actual no alcanza para procesarlos ni tampoco para sobreseerlos, por lo que la investigación continuará abierta.

Los investigados a quienes el juez dictó la falta de mérito son Eduardo Juan Spinosa [expresidente de Banfield], Federico José Spinosa [era secretario del club; hermano de Eduardo]; Oscar Fabián Tucker [se desempeñaba como vicepresidente primero] e Ignacio Javier Uzquiza [era tesorero del Taladro durante la gestión de Spinosa; tuvo el mismo cargo en la Asociación Argentina de Tenis en los últimos cuatro años, pero en junio pasado, con la renovación del mandato de Agustín Calleri, dejó de ocupar el cargo]. También alcanzó la medida a las personas jurídicas Banfileños S.A. y el fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.

En el juzgado de Armella se investigan presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos, con derivaciones en el ámbito financiero y del fútbol. La fiscalía imputa a los exdirigentes de Banfield de haber montado una estructura criminal entre 2019 y 2024 para desviar fondos del club.

La fiscal Cecilia Incardona investiga la existencia de una organización en su momento injertada en la cúpula directiva de Banfield, que habría actuado de manera independiente pero conectada con el holding Sur Finanzas (propiedad de Vallejo) y que no operaba como un mero prestamista, sino que formaba el núcleo operativo de una organización de lavado de activos. Se habla de superposición de roles, como dirigentes, por un lado, y como autoridades y accionistas de la empresa Banfileños S.A, por el otro.

En la resolución, datada este 11 de agosto y a la que accedió LA NACION, el Juzgado dejó la investigación abierta y ordenó medidas probatorias antes de definir si procesa o sobresee a los imputados.

El juez sostuvo que “la prueba reseñada y agregada a la fecha a su respecto y valorando sus descargos y los extremos reunidos a la fecha, no se encuentran agotadas las medidas probatorias tendentes a obtener elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos ventilados en la presente investigación respecto a los hechos que le fueran imputados”.

Añadió que “restan agregarse las conclusiones del análisis de los elementos informáticos, dispositivos celulares secuestrados, amén de cualquier otra medida conducente que se disponga en el avance de la investigación. Teniendo en cuenta todo ello, entiendo que no resulta posible adoptar a esta altura, el temperamento previsto por el art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación [procesamiento], como tampoco, el estipulado en el art. 334 del mismo plexo normativo [sobreseimiento], por lo que habré de resolver conforme lo prevé el art. 309 del C.P.P.N. y profundizar la pesquisa a su respecto”.

Por último, decidió “no hacer lugar, por el momento y por resultar prematuros, a los sobreseimientos solicitados por las defensas de los imputados Oscar Fabían Tucker, Ignacio Javier Uzquiza, Eduardo Juan Spinoza, como de Federico Spinoza, ello a raíz de lo dispuesto en la presente resolución”.