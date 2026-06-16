Asociación Argentina de Tenis: Calleri renovó la presidencia hasta 2030 y el discutido tesorero ya no está en la comisión directiva

Sin lista opositora, como ya había ocurrido en 2022, Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, presidente y vicepresidente primero de la Asociación Argentina de Tenis, respectivamente, renovaron su mandato hasta 2030, cuando cumplirán doce años en el poder del tenis nacional.

Durante una asamblea general ordinaria hermética como pocas veces, realizada en un salón del club Asociación de Deportes Racionales, se aprobó la memoria y balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre pasado, que mostró, según informó la AAT, “con un superávit cercano a los 153 millones de pesos”.

Más allá de que varios dirigentes son los mismos de los últimos dos períodos, hubo renovación en algunos puestos. El más importante se produjo en la tesorería. Ignacio Javier Uzquiza, tesorero de la AAT desde 2022 y llamado a prestar declaración indagatoria (el próximo miércoles) por el juez federal Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y del organismo recaudador ARCA, como uno de los implicados en una causa de presunto lavado de dinero y que investiga a Ariel Vallejo, el financista de la AFA cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, ya no integra la comisión directiva.

Agustín Calleri, en el club Asociación de Deportes Racionales: renovó su mandato como presidente de la AAT hasta 2030 Soledad Aznarez

El mes pasado, cuando LA NACION publicó un informe sobre el caso de Uzquiza (antes, tesorero del club Banfield durante la presidencia de Eduardo Spinosa, situación que investiga la fiscal Incardona), Calleri había comunicado que tenía “plena confianza” en él y que, hasta entonces, no existía “ninguna situación” que modificara “el vínculo ni el rol” que Uzquiza venía “desempeñando dentro de la AAT”. Sin embargo, dejó de integrar el consejo directivo y el nuevo tesorero de la Asociación es Agustín Torcassi, licenciado en Economía y a cargo de la gerencia general del Banco Central.

En Racionales, tras las fotos del nuevo consejo directivo y durante una breve mesa de preguntas, LA NACION le preguntó a Calleri cuál era la razón de la ausencia de Uzquiza y, el cordobés, respondió: “Nosotros hemos renovado siempre, en todas las gestiones… hemos cambiado al tesorero y al protesorero. Fue una política nuestra. La situación de Uzquiza no es competencia nuestra: es Banfield. Nosotros no tenemos nada que ver con Banfield. Con nosotros siempre hizo las cosas bien, nunca tuvo problemas”.

Calleri lamentó que en el artículo publicado por LA NACION se hizo “entrever” que Sur Finanzas estaba dentro de la AAT, aunque esa afirmación es errónea y nunca se dio dicha información. “Y… más o menos, lo dejás entrever”, se quejó ante este periodista. Y aprovechó para despegarse de la Asociación del Fútbol Argentino: “Nunca tuvimos ni vamos a tener la relación con AFA. Nosotros nunca tuvimos nada que ver con AFA ni nada por el estilo. Sí hay un 11% de clubes de fútbol que tienen voto [ya que cuentan con cancha de tenis]”.

Agustín Torcassi, gerente general del Banco Central y, desde ahora, tesorero de la AAT bcra.gob.ar/gerencia-general/

En su comunicado del 20 de mayo pasado enviado a LA NACION, Calleri dijo sobre el (ahora) extesorero, que había tenido una “enorme dedicación por el desarrollo del tenis argentino”. ¿Cuáles fueron esos aportes?, se le preguntó al presidente de la AAT. Y dijo: “Y… el aporte que hizo trabajando, como todos los que están con nosotros, trabajando gratis, desde el presidente al vocal de la comisión fiscalizadora. Todos hacen un aporte para el tenis”.

Torcassi, el nuevo tesorero, es oriundo de Chacabuco, juega al tenis, es apasionado por el fútbol (hincha de Ferro), colaboró en la organización de torneos de tenis en su ciudad y, como economista, ingresó en el Banco Central en 2002. Quienes conocen su labor, destacan su capacidad de adaptación a los distintos gobiernos y que fue funcional a los diversos modelos económicos: comenzó con el macrismo, siguió con el albertismo/kirchnerismo y, ahora, con el gobierno de Javier Milei.

Otra novedad del flamante consejo directivo es el cargo de Martín Jaite, que figuraba como miembro de la comisión fiscalizadora [de hecho, a fines de abril firmó el documento dando conformidad al ejercicio económico presentado este martes], aunque se conoce que pertenece a la mesa chica de la entidad. Vale recordar que Jaite, que ahora será protesorero, también es el director del ATP de Buenos Aires.

Martín Jaite, extenista, director del ATP de Buenos Aires y, ahora, protesorero de la AAT Fabián Marelli

Quién no continuará en la comisión directiva será Florencia Labat, que era vicepresidenta tercera y una pieza muy importante en la planificación del tenis femenino. Un grupo de exjugadores de los 70 y 80, sabiendo que Labat tenía algunas diferencias con la actual comisión directiva, le propusieron armar una lista opositora con ella de presidenta, pero la idea no prosperó. A propósito de su salida, Calleri le dijo a LA NACION: “Planteó que estaba cansada, que quería tomarse un tiempo y yo respeto”. Calleri, también presidente de la Agencia Córdoba Deportes, comentó que les “plantearon” a varias mujeres si querían participar de la CD y que recibieron respuestas negativas (una de las mencionadas en su momento fue Mercedes Paz, excapitana de la BJK Cup).

Cesar Francis, un hombre del fútbol, reciente candidato a presidente de San Lorenzo (fue tercero en las elecciones), seguirá como secretario administrativo. Justo José de Urquiza Anchorena (presidente del Tenis Club Argentino) se suma como uno de los vocales titulares, cargo que continuará teniendo el exfinalista de Roland Garros, Guillermo Coria.

El consejo directivo: Torcassi (tesorero), Pérez (secretario del Interior), Francis (secretario administrativo), Zabaleta (vice 1°), Calleri (presidente), Lynch (vice 2°), Morea (vice 3°), Javier María Leal de Ibarra (secretario legal) y Jaite (protesorero) Soledad Aznarez

El 26 de septiembre de 2023, la AAT dijo que se trataba de un día de “resarcimiento histórico”, anunciando la construcción del centro nacional de tenis, una falencia histórica de las distintas gestiones. El proyecto se anunció en las instalaciones del Parque Manuel Belgrano, conocido como KDT. Sin embargo, a casi tres años del anuncio, no avanzó. Según Calleri, las trabas fueron “políticas”, por el cambio de gobierno, pero no económicas. La AAT ahora informó que se están “completando los últimos trámites regulatorios para la habilitación definitiva de la obra”.

Otro de los temas abordados por Calleri en su contacto con la prensa fueron los juniors y el desarrollo, donde se ven falencias. En 2025 no hubo equipos clasificados para los Mundiales de Sub 14 y 16; este año tampoco lograron un cupo los equipos masculinos y femeninos Sub 14; y en los Grand Slams tienen dificultades ante rivales de todo el mundo. Calleri –y también Eddie Fiumara, director deportivo de la AAT- coincidieron con que destacarse en juniors “no garantiza” ser bueno como profesional. Calleri relató: “Tenemos que ser protagonistas, no digo que no. Por supuesto que hay que apostar a los juniors y tenemos que seguir creciendo en torneos, que nos va a ayudar. Son camadas, proyectos, gestiones, que a todos países les pasa. Por supuesto que eso lo vemos y estamos trabajando para fortalecerlo. ¿Cómo se trabaja? Se va a sumar Javier Frana al equipo de desarrollo, acompañará a Franco Squillari. Tenemos que seguir trabajando. Hay buena materia prima. Hay que seguir haciendo campus, llegar más al interior. Por supuesto que hay que hacer autocrítica y decir de qué manera podemos trabajar la situación de los juniors”. La AAT apuesta con optimismo al nacimiento de un departamento técnico, anunciado en abril, que involucra a las áreas de Iniciación, Desarrollo y Capacitación, que tendrá, entre otros responsables, a Frana, Squillari y Paola Suárez, capitana en la BJK Cup.

Javier Frana charlando con Marco Trungelliti en la serie de febrero en Corea del Sur Prensa AAT

Por último, LA NACION le preguntó a Calleri sobre las masivas ausencias de jugadores en la serie de Copa Davis de febrero ante Corea del Sur en Busan (la Argentina perdió 3-2 y, en septiembre, de local, probablemente en el estadio Ruca Che de Neuquén, jugará ante Turquía, para sostener la categoría en la elite y ganarse un lugar en los Qualifiers 2027). ¿La AAT pudo haberse involucrado teniendo en cuenta que se corría el riesgo de perder deportivamente y un año en valiosos ingresos económicos? “No es que nos impactó. Sabíamos que no era fácil ir a jugar a Corea por el viaje, el cambio de horario, la gira sudamericana que estaba por empezar. Sabíamos que iba a haber una deserción lógica y entendible de los jugadores para priorizar los torneos en su casa. Pero no lo vivimos como un dramatismo exagerado. Se juega con lo que tenemos, pero como no dependemos, gracias a Dios, de la Copa Davis a nivel económico, ya está. Se perdió. Entendimos a los que dijeron que no. Fuimos a jugar con los que estuvieron y ya está. No hicimos un mundo con esa derrota. ¿Si van a tener prioridad en la próxima serie los de Corea? No sé, hay que preguntarle a Javier. Respeto al capitán y banco al equipo que forme. Mi papel es otro”.

El listado completo de la comisión directiva:

Presidente: Agustín Santiago Calleri

Vicepresidente I: Mariano Zabaleta

Vicepresidente II: Tomás Lynch

Vicepresidenta III: Marian Paula Morea

Secretario Administrativo: César Adrián Francis

Secretario del Interior: Juan Luis Pérez

Secretario Legal: Javier María Leal de Ibarra

Tesorero: Agustín Torcassi

Protesorero: Martín Horacio Jaite

Vocales titulares: Justo José de Urquiza Anchorena, Guillermo Coria, Alfredo René Horacio Pleguezuelos, Javier Soriano Colomer, Sergio Alejandro Echegaray, Adrián Adolfo Subinaga.

Vocales suplentes: Rubén Ariel Blanco, Gonzalo Gianera, Alfredo Carlos Minetti, Eduardo Augusto Arquez.

Miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora: Christian Ricardo Sterli, Diego Carlos Sola, Alejandro Fabián Strack.

Miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora: Víctor Hugo Cingolani.