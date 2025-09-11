El ex viceministro de Massa cruzó a Wado de Pedro por la inflación del kirchnerismo

El ex viceministro de Sergio Massa, Gabriel Rubinstein, cruzó este jueves al senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro por las estadísticas de inflación previas al gobierno de Mauricio Macri. De Pedro aseguró que antes de 2015 la inflación “era más baja que ahora” y “la calidad de vida era mejor”. Rubinstein sostuvo que, durante el kirchnerismo, el Indec “truchaba los datos” y que Néstor y Cristina Kirchner llevaron la inflación del 5% anual que “logró con Lavagna” a un 25% anual.

El senador nacional tuiteó ayer por la tarde luego de que el Indec publicara el nuevo dato de inflación de agosto, que fue de 1,9% mensual. El valor sorprendió a los mercados, que esperaban un número más alto.

“Si no te acordás, o sos muy joven y quizás no habías nacido, te quiero contar que hasta fines de 2015 existió una Argentina en la que la inflación era más baja que ahora, inaugurábamos escuelas, universidades, hospitales, fábricas y viviendas, con jubilaciones, salarios dignos y una mejor calidad de vida“, empezó de Pedro en X.

Si no te acordás, o sos muy joven y quizás no habías nacido, te quiero contar que hasta fines de 2015 existió una Argentina en la que la inflación era más baja que ahora, inaugurábamos escuelas, universidades, hospitales, fábricas y viviendas, con jubilaciones, salarios dignos y… pic.twitter.com/QMCsOieQdA — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) September 10, 2025

Luego, apuntó contra los actuales ministros de Desregulación y Transformación del Estado y de Seguridad, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich respectivamente. “Una oposición con personajes como Bullrich y Sturzenegger pedía que Cristina Kirchner dejara el gobierno porque la inflación era demasiado alta”, arremetió.

Para el senador, “queda poco de ese país”. “Porque con el verso de bajar la inflación, rompieron la industria, le vaciaron el bolsillo a la gente, endeudaron a varias generaciones de argentinos y nos volvieron rehenes del FMI. ¿Y la inflación? Bien, gracias", sostuvo.

Sin embargo, Rubinstein no concordó con esa visión del país previo a 2015 y le contestó este jueves a de Pedro. “No está bien lo que estás diciendo”, afirmó y, tras ello, listó una serie de puntos contra la publicación del senador.

Wado de Pedro saliendo de la casa de Cristina Kirchner en Solís y Humberto Primo Ricardo Pristupluk

“Existió el IPC Congreso porque el Indec truchaba los datos”, aseguró. Rubinstein hizo referencia a la manipulación de los datos del Indec que ocurrió entre 2006 y 2007, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Por dicho hecho es que, en agosto del año pasado, el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno fue condenado a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para cargos públicos por el Tribunal Oral Federal N°2.

El ex número dos de Massa también se refirió a las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, donde fue director del Banco Central entre 2002 y 2005, cuando Roberto Lavagna era ministro de Economía. “La inflación que habíamos logrado con Lavagna del 5% anual, fue llevada, primero por Néstor y luego por Cristina, al 25% anual”, criticó.

También mencionó a las reservas del Banco Central, “que habían llegado a US$45.000 millones” y “se perdieron para fin de mandato de Cristina”, lo que calificó como un “gravísimo error”. “Todo en el marco de un Resultado Fiscal Primario que paso de +3% PIB [Producto Interno Bruto] a -4% PIB (otro gravísimo error, causa principal de los puntos B y C [la suba de la inflación anual y la pérdida de reservas netas del BCRA])”, sumó.

No está bien lo que estás diciendo:

A) existió el IPC Congreso porque el INDEC truchaba los datos

B) la inflación que habíamos logrado con Lavagna fuera del 5% anual, fue llevada, primero x Néstor y luego por Cristina, al 25% anual.

C) las Reservas Netas del BCRA que habían… https://t.co/Wp9RxiAoVz — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) September 11, 2025

Defendió la gestión realizada durante sus años en dichas administraciones: “Si asumieran con humildad estos errores, y se propusieran volver a la macro 2002-2005, otro cantar sería el de Argentina”.

Para cerrar, remarcó la necesidad de tener una macroeconomía ordenada para el funcionamiento de la economía. “Podríamos ir de un Javier Milei a un Axel Kicillof y viceversa, con muchas peleas, pero con una Macro Ordenada: como Brasil, Chile, Uruguay, etc. etc”, concluyó.

El cruce entre las figuras de distintas etapas del kirchnerismo aparece tras el triunfo del espacio en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde tuvieron más de 13 puntos de ventaja en relación a La Libertad Avanza. Allí, el objetivo fue mostrar al partido unido, con referentes protagonistas de la interna mostrándose en una misma campaña, como Massa y Kicillof.