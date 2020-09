Tensión en Diputados. Alberto Fernández: "El Congreso no pudo sesionar"

El presidente de la Nación les dijo a los legisladores de Juntos por el Cambio que "vayan al Congreso y digan en el Congreso todo lo que quieran decir", pero les pidió que aclaren "de qué lado se han parado" Crédito: Youtube Casa Rosada

El presidente de la Nación visitó la fábrica Sinteplast de Ezeiza, por el Día de la Industria, y aprovechó su alocución para referirse a la tensa sesión de ayer en la Cámara de Diputados, en la que se desató una discusión por cómo se desarrollarán las sesiones: si de forma remota, como pretende el oficialismo, o de manera presencial, como requiere la oposición de Juntos por el Cambio, que incluso tiene la intención de judicializar esta última jornada legislativa y declararla como nula.

Fernández sostuvo que ayer el Congreso "no pudo sesionar", a pesar de que las leyes vinculadas al turismo y contra la pesca ilegal fueron aprobadas. Además, pidió no "ideologizar" la pandemia y añadió: "Si quieren ayudar, por favor ayuden". A su vez, instó a la oposición de Juntos por el Cambio a "que vayan al Congreso y digan en el Congreso todo lo que quieran decir", aunque remarcó: "Díganlo virtualmente, díganlo presencialmente si quieren hacerlo, pero digan también de qué lado se han parado".

Ya en el último tramo de su discurso por el Día de la Industria, el primer mandatario usó su tiempo para introducirse en el escándalo legislativo y refirió: "Si la pandemia ha visto un sector lastimado es el del turismo, la hotelería, la gastronomía. Han sufrido como nadie en la pandemia. Ayer había que tratar una ley de turismo para poder ayudar a los que están padeciendo por la pandemia y no pudimos hacerlo. Marco esto para que entendamos, de una vez por todas, que a la pandemia no debemos ideologizarla y que, finalmente, ayer lo único que lograron es que los que peor la pasan, que son aquellos que viven del turismo, hoy estén un poco peor porque el Congreso no pudo sesionar".

El Presidente refirió que la actitud de los legisladores opositores "no es en favor de la gente" y va "en contra de la prosperidad, del progreso y de la solución que están esperando los dueños de hoteles, los que trabajan en el turismo que mueven en la Argentina mucho dinero, que tiene que ver con el consumo y con el desarrollo".

A pesar de ello, Fernández sostuvo que cree "firmemente en el diálogo" y en "la búsqueda de consensos" y aseguró que nadie "lo va a sacar de esa senda". Sin embargo, remarcó: "Nadie me va a hacer callar lo que veo. Si quieren ayudar, por favor, ayuden. La Argentina es un país que vive en democracia y necesita de las instituciones en funcionamiento".

En cuanto a ello, hizo un llamado a los diputados de Juntos por el Cambio: "Lo que les pido es que vayan al Congreso y digan en el Congreso todo lo que quieran decir. Digan que se oponen a la ley de turismo si quieren, digan que no quieren que apoyemos a los que están padeciendo por la pandemia porque han explotado un negocio, que es el negocio de turismo. Díganlo en los recintos, díganlo virtualmente o díganlo presencialmente si quieren hacerlo, pero digan también de qué lado se han parado, porque de este modo se paran en el lugar donde la Argentina se frena y lo que nosotros queremos es que la Argentina no se frene".

El Presidente insistió en que su gobierno busca que el país "avance con todos los cuidados que la pandemia exige, porque estamos muy lejos de haber superado el problema" y destacó: "No nos van a confundir, no nos van a hacer ceder, vamos a seguir haciendo el esfuerzo".

El proyecto de ley de presupuesto "se conocerá a mediados de septiembre"

A su vez, Fernández comentó, con una clara alusión a la anterior administración del expresidente Mauricio Macri: "Nosotros no anunciamos presupuestos que cambiamos una semana más tarde, ni nos ponemos metas de inflación que no duran más de unos quince días, nosotros trabajamos seriamente. Teníamos que saldar el problema de la deuda porque no teníamos un horizonte de proyección que nos permitiera ver adónde íbamos, sabiendo que teníamos que pagar en cinco años 48.000 millones de dólares. Derrumbamos ese muro".

Sobre la presentación del presupuesto para el año entrante, informó que el proyecto se conocerá a mediados de septiembre. "Ahí van a tener claramente la mirada que tiene el Gobierno de lo que creemos que se puede hacer, de cuáles son los límites fiscales que nos estamos poniendo para que el deterioro fiscal que hoy tenemos, poco a poco vaya cediendo, y van a conocer también ahí cuál es la política monetaria y cambiaria de la Argentina", refirió el Presidente sobre ese asunto y añadió: "Sepan que todo eso no es producto de la improvisación, es producto de un enorme trabajo hecho en el peor escenario, que es el escenario que nos tocó en suerte".

"Otra vez la vamos a sacar con las mismas lógicas"

Fernández también rememoró el momento en que fue jefe de Gabinete del expresidente Néstor Kirchner y refirió que, en aquel entonces, supieron "encontrar la salida del laberinto". Así, volvió a la actualidad y remarcó: "No teman, sabemos lo que estamos haciendo, conocemos el camino que hay que tomar, conocemos donde está la salida, solo confíen en que sabemos cómo salir".

Incluso, indicó: "Como una vez pudimos sacar a la Argentina del laberinto, otra vez la vamos a sacar con las mismas lógicas: promoviendo la producción y el trabajo; las exportaciones, para que entren divisas genuinas a la Argentina; ayudando a los que invierten, a los que trabajan; nunca olvidando a los que peor están. Primero los últimos, porque ninguna sociedad crece postrando en la pobreza a millones de hermanos".

Por último, reflexionó: "A esta altura de mi vida no sé cuántos laberintos más tendré que transitar, pero espero que sea el último y que el día que salgamos recordemos todo este tiempo como una metáfora negra de nuestras vidas".