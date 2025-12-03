El Banco Central amplió la investigación contra las empresas vinculadas a Sur Finanzas y un club se “rebeló”

El nombre de Ariel Vallejo se escuchó hace unos meses en una reunión del gabinete nacional. Era parte de un reducido grupo de financistas que estaban en la mira de los organismos de control por sus operaciones sospechosas. “Son los reyes del blue”, soltó uno de los presentes. De repente, tiene al menos cuatro causas judiciales en curso y una investigación muy avanzada del Banco Central que puso en la mira un entramado de sociedades que se entrelazaban.

La entidad monetaria sumó a ese paquete a Neocam SAS, una casa de cambio donde aparecen la secretaria y una exempleada de Sur Finanzas. “Se habría constatado la presentación tardía en forma reiterada del Régimen Informativo sobre tenencias en moneda extranjera de casas y agencias de cambio por lo que, prima facie, se habría transgredido lo dispuesto en la Comunicación A 7590. Circular CONAU 1-1544. Anexo”, dice una resolución firmada por Juan Curutchet, a cargo de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias

El Central abrió un sumario contra Neocam y citó a Maite Sofía Lorenzo (27), quien según documentos comerciales se desempeñaba como empleada de Sur Finanzas y otras dos empresas donde Vallejo ocupó cargos: Valle Business y Roma Inversiones.

Esa joven aportó en 2022 su datos personales y su firma para adquirir las acciones de Neocam.

Documentos a los que accedió LA NACION revelan que la operación se concretó el 22 de septiembre de ese año. “El precio de venta de la totalidad de las acciones se establece de común acuerdo en la suma de pesos cinco millones este acto en dinero efectivo y de contado, sirviendo el presente de suficiente recibo y carta de pago en legal forma”, dice ese acuerdo.

La empleada de Sur Finanzas fue designada en ese mismo acto como administradora titular de la sociedad y como suplente apareció la secretaria de Vallejo, Daniela Eliana Sánchez (31). “Daniel maneja muchas cosas de Ariel y hasta tiene su propia secretaria”, contó un exempleado que conoce los manejos internos de la financiera.

El documento que revela la compra de las acciones de Neocam.

Según documentos comerciales, Daniela Sánchez fugura actualmente como empleada de Sur Finanzas PSP, la firma apuntada por las transferencias de la Andis y por al DGI. LA NACION consultó a fuentes vinculadas a Neocam, pero no respondieron.

Maite Sofía Lorenzo, la otra “dueña” de Neocam, ya aparecía mencionada en la causa que investiga el fiscal Emilio Guerberoff. En ese expediente, el más avanzado, se comprobó que Vallejo tiene una cédula azul para manejar una camioneta Jeep Renegade, inscripta por ella.

La llegada de Maite Sofía Lorenzo a Neocam, en el segundo semestre de 2022, coincide con un despegue de los montos de dinero que movilizó esa casa de cambio. Según un informe del BCRA, en la primera mitad de ese año la empresa no tuvo ventas y sólo compró divisas por $88.263. En los seis meses siguientes, las compras totalizaron $1900 millones y las ventas, unos $2000 millones.

Informe de entidades no financieras del Banco Central

La explosión en las operaciones de esta casa de cambio quedó atrás al semestre siguiente. En la primera mitad de 2023 el total de sus operaciones no superó los $40 millones y en la segunda, alcanzó los $86 millones, lejos de los números que supo tener.

LA NACION había revelado que Vallejo ya tiene un sumario abierto en el Central por “Centro de Inversiones Concordia SRL”, la agencia denunciada por la Procelac. Es parte de una investigación amplia de la entidad monetaria sobre varias casas de cambio que operaron en pleno cepo cambiario.

Vallejos y Tapia en el predio de la AFA

En el plano judicial, Vallejo recibió una avalancha de denuncias en distintas jurisdicciones. En realidad tiene dos causas nuevas en los tribunales de Lomas de Zamora, un expediente en Penal Económico, una causa de 2021 donde se investiga la operatoria de las casas de cambio, y otro expediente en Comodoro Py.

El escándalo adoptó otra dimensión desde el allanamiento por la causa Andis y el pasillo frustrado de Estudiantes a Rosario Central. Vallejo se convirtió en el eje de una disputa política entre las autoridades de la AFA y el Gobierno.

El reclamo de Platense

El mundo del fútbol está en vilo desde que el empresario entregó su teléfono a la Justicia. ¿Por qué? La marca “Sur Finanzas” apareció en una decena de camisetas de Primera y del Ascenso. Antes del escándalo, uno de esos clubes ya había decidido desmarcarse: Platense, el último campeón, inició una demanda comercial contra Sur Finanzas por incumplimiento contractual. La cifra reclamada: $33 millones más intereses.

Documento judicial de la demanda que Platense le inició a Sur Finanzas

La relación entre Platense y la financiera pasó de mejor a peor. El último campeón fue uno de los primeros en tener vínculo con Sur Finanzas, pero en el momento deportivo más importante, cuando salió campeón, otra empresa ocupó el lugar de esponsoreo en la camiseta que tenía la firma de Vallejo.

Ese día, el empresario le entregó un cheque de $10 millones al capitán del “Calamar”. Detrás de esa escena, el club recién comenzaba una demanda contra Sur Finanzas.

Ariel Vallejo entregó a Ignacio Vazquez, jugador de Platense, un premio a mejor jugador del semestre

La foto de aquella noche es paradigmática: Vallejo posó con Ignacio Vázquez, quien recibió el premio con el logo de Sur Finanzas. Un mes y medio antes, Platense ya había asistido a una mediación con la financiera para llegar a un acuerdo prejudicial. La empresa ni se presentó.

LA NACION contactó a las autoridades de Platense, pero no recibió respuestas. Es uno de los clubes donde Sur Finanzas dio sus primeros pasos. En diciembre de 2022 suscribió dos contratos de esponsoreo. Uno por $120 millones y otro por $37 millones más IVA.

El primero estipulaba que Sur Finanzas debía aparecer en el pecho de la camiseta, tener un espacio en el salón de conferencias de prensa, ser anunciada por altoparlantes del estadio y disponer de seis plateas por partido. El segundo contrato incluía un espacio en la estructura de hierro de la sede del club, en Vicente López, al costado de la General Paz.

Sur Finanzas debía pagar en cuotas mensuales. Los pagos se hacían en una cuenta del banco Credicoop, pero antes de terminar el primer semestre de 2023 empezaron los problemas. “A partir de mayo de 2023 la demandada (en referencia a Sur Finanzas) comenzó a incumplir con sus obligaciones”, planteó Platense ante la Justicia comercial.

De esta manera, el último campeón se convirtió en el primer club que se animó a ir en contra de la “billetera del fútbol”.