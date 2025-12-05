Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos: “Estoy aquí para apoyar a este gobierno”

“Estoy aquí para apoyar a este gobierno”, dijo ayer el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. Afirmó que el presidente Donald Trump le pidió que ayudara a su “amigo” Javier Milei y sostuvo que en 2025 se abrió “un nuevo capítulo” en la relación bilateral: “Más cercano, más dinámico y más ambicioso”.

Estas declaraciones de Lamelas fueron en el cóctel de fin de año organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), que convocó a su comunidad de negocios para dar la bienvenida al flamante embajador.

Del encuentro participaron altos funcionarios del Gobierno. Entre ellos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones, y los nuevos ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de Defensa, Carlos Presti.

Estuvieron, además, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan). Participaron, también, los diputados Cristian Ritondo y Martín Tetaz; la senadora Carolina Losada, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, autoridades judiciales y un nutrido grupo de empresarios.

El encuentro fue en La Mansión del hotel Four Seasons y contó con más de 250 asistentes.

Lamelas, que abrió el espacio para el brindis, insistió en marcar la cercanía entre los dos gobiernos, dijo que quiere “que el presidente Trump venga a la Argentina” y afirmó: “Este año ha sido intenso y transformador para nuestros dos países. Tenemos mucho que reconocer, mucho que construir y más trabajo por hacer”.

Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación, abrió el encuentro. “Argentina atraviesa un proceso de transformación profunda, con la oportunidad histórica de modernizar su economía y consolidar un entorno más competitivo y previsible. En este proceso, la relación bilateral con los Estados Unidos es un pilar fundamental”, dijo.

Llegado a Buenos Aires el primer día de noviembre, Lamelas fue recibido dos días después en el Palacio San Martín por el canciller Pablo Quirno, y tres días después de pisar suelo argentino, entregó en tiempo récord sus cartas credenciales al presidente Milei en la Casa Rosada.

Fue en el Salón Blanco, en el primer piso de Balcarce 50, en una ceremonia en la que estuvieron Quirno y Milei. Luego de la ceremonia formal, que incluyó a otros embajadores, hubo una reunión a solas en el despacho del Presidente. Ese encuentro con Lamelas representó un nuevo gesto hacia Washington del gobierno libertario, que considera a Estados Unidos y al gobierno republicano como su principal aliado geopolítico.

La llegada de Lamelas se da en el contexto de un vínculo bilateral estrecho entre los presidentes Trump y Milei. Pese a eso, el acuerdo comercial y de inversiones, anunciado por ambos países el 13 de noviembre pasado, todavía no tiene fecha para su firma efectiva. Ayer, en el cóctel de AmCham, Lamelas dejó el mensaje de que habrá definiciones “pronto”.