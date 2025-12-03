El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad confirmó el índice de actualización de las indemnizaciones por accidentes laborales

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad reafirmó que las indemnizaciones fijadas en los juicios por accidentes laborales deben actualizarse por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) en un caso sucedido antes de 2019.

De este modo, el máximo tribunal porteño reafirmó su competencia establecida por la Corte Suprema de Justicia en el caso Levinas, como el la máxima instancia de revisión de los casos de la justicia nacional, incluidos los laborales,

En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) falló que el Ripte es el índice aplicable en la actualización de intereses derivados de accidentes de trabajo.

El fallo recayó en el caso “Valdés, Carlos Alberto c/ Instituto de Salta Cia. De Seguros de Vida SA y Otro” (Expte 49351/2017).

El fallo lleva la firma de los jueces Inés Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. El juez Luis Lozano fijó su posición en un voto aparte, coincidente, y hubo una disidencia de la jueza Alicia Ruiz.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: Santiago Otamendi , Alicia E. C. Ruiz (Vicepresidenta), Inés M. Weinberg (Presidente) , Luis F. Lozano y Marcela De Langhe

De esta manera, el TSJ confirmó que el Ripte rige también para las causas anteriores a 2019, al revocar una sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928, que fija un método de actualización de condena y una tasa de interés pura.

La aplicación de este criterio tuvo su inicio en el caso Boulanger c/ Provincia ART Seguros, el 1° de octubre de este año, cuando el Tribunal Superior validó el uso del Ripte por reflejar de manera más adecuada la evolución salarial.

Así, resolvió aplicar lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019, que dispone la actualización de los créditos laborales mediante este cálculo.

Con la sentencia dictada ahora en la causa Valdés, el TSJ consolidó un cambio decisivo en la Ciudad al establecer el modo de calcular las actualizaciones por intereses derivados en accidentes laborales.

La resolución del máximo tribunal porteño va a contramano de lo que venía sosteniendo la Cámara Nacional del Trabajo, un fuero en el que tienen peso e influencia los sindicatos y el peronismo.

Con este fallo laboral, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad siguió despejando la incertidumbre y la dispersión de aplicación de intereses en los juicios por accidentes de trabajo que impera en la justicia laboral nacional.

La aplicación del Ripte implica que el ajuste que se hará en los juicios por accidentes de trabajo es inferior a los ajustes que venía aplicando la jurisprudencia de la Cámara del Trabajo.

Este criterio se replicará en más de 1000 causas similares que se encuentran en trámite ante el TSJ

En 2019, el gobierno nacional emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19, que modificó la Ley de Accidentes de Trabajo y estableció que las indemnizaciones por accidentes tendrían un interés equivalente a la variación del índice Ripte. Este índice mide la evolución de los salarios formales.

El DNU fue remitido al Congreso, que nunca lo rechazó, por lo cual se encuentra vigente.

Sin embargo, muchos jueces laborales se negaron a aplicar ese DNU. Como resultado de esta decisión, hay diversos criterios judiciales para fijar los intereses de las indemnizaciones por accidente.

Esto alarga los juicios y consagra notorias desigualdades entre los trabajadores beneficiarios, dependiendo de a qué juez o a qué sala le toque resolver su caso.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia dispuso que el Ripte se aplica a casos aún anteriores a 2019.

En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se acumulan más de 1000 casos laborales para resolver. El 70 por ciento son por juicios laborales y el resto, por indemnizaciones por despido.