Tensión y cruces en la conferencia de prensa entre los acreditados y el vocero de Milei

La conferencia de prensa semanal del vocero Adrián Ravier registró hoy momentos de tensión luego de que el propio funcionario cuestionara a los medios de comunicación.

Todo comenzó cuando Ravier buscó desmentir una declaración suya respecto del reclamo por la soberanía de las islas Malvinas. “Fíjense la mala fe de algunos medios, incluso de editar las palabras del Presidente, editando un video donde primero le ponen una pregunta que nunca existió, luego toman sus palabras de una entrevista que sí existió y se las ponen a una pregunta que no existió y a partir de ahí conjeturar cosas que el presidente nunca dijo”, argumentó sin demasiada claridad ni precisión sobre una supuesta publicación reciente.

Ravier siguió con su mensaje, sin dar detalles. “Esto es algo que tiene que terminar. Estamos generando nosotros, y ahora lo digo desde los que estamos un poco trabajando en los medios, estamos colaborando con la violencia que después se ve en la sociedad".

Y amplió: “Porque también poner titulares que después generan tanto rechazo de parte de personas alimenta un enojo que realmente se está alimentando desde los medios. Esto tiene que terminar”.

La reacción de Ravier desató un tenso intercambio con las acreditadas Tatiana Scorciapino, de Tiempo Argentino y C5N, y Silvia Mercado, por Radio con vos y miembro de Fopea.

Scorciapino le preguntó si él avalaba que Milei dijera que “no se odia lo suficiente a los periodistas” y si creía que esos dichos no generan violencia. Mercado, en tanto, opinó que es el propio presidente de la Nación quien “denosta al periodismo”.

Ravier, cuyas performances ya vienen generando dudas en el propio oficialismo, intentó primero eludir las respuestas y dijo: “No es una crítica al 100% del periodismo. El Presidente no ataca al periodismo de buena fe y en todo caso responde críticamente a aquellos que él interpreta de mala fe, que atacan al gobierno”.

“Nos viven agrediendo”, replicó Mercado, de larga trayectoria en el periodismo y la cobertura de LA Casa Rosada.

"Nos viven agrediendo"



Algunos periodistas acreditados en Casa Rosada le preguntaron a Adrián Ravier si avala los dichos de Javier Milei quien insiste en que “no los odiamos lo suficiente”.



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Mientras que Ravier buscó retomar el orden de la conferencia y seguir con las preguntas, el reclamo fue sostenido por los siguientes acreditados que tenían preguntas para hacer.

Previamente, Ravier también había eludido responder sobre las limitaciones que desde mayo pasado los acreditados viven de forma absolutamente inédita. Lo que incluye solo poder estar dentro de la sala de prensa, ser seguidos por personal de Casa Militar cuando se va al baño o cuando se baja al comedor. Sin poder realizar ningún tipo de circulación por fuera de eso, lo que no registra antecedentes en la historia del periodismo en Casa Rosada.

Pese al rol que ocupa, el economista y exdiputado, delegó toda la responsabilidad sobre eso en Fabián Fernández, titular del área de Comunicación y Prensa. También, pese a que fue el mismo Ravier quien recibió la carta con un reclamo sobre la situación que se vive desde mayo pasado de manos de los acreditados, en su primer mensaje como reemplazante de Manuel Adorni y prometió ocuparse, aún no lo hizo.

Más adelante en la ronda de preguntas, Ravier volvió a recibir una consulta por el tema de Alejandro Gomel, de Radio Splendid, quien consultó por si no consideraba que era generar violencia que el propio presidente declarara: “Periodistas de mierda, 95%”. “¿Ustedes avalan eso?”, le preguntó.

Ravier consideró que el presidente “era claramente crítico de una parte del periodismo y es una respuesta a la cantidad de operaciones mediáticas que recibe”. Incómodo, evitó responder.

"La respuesta del presidente es por la cantidad de operaciones mediáticas que recibe"



Adrián Ravier afirmó que Javier Milei "es crítico con buena parte del periodismo" y señaló: "Este Gobierno respeta la libertad de prensa". https://t.co/y4ulS6iWxM pic.twitter.com/VhbbNzAF2j — Corta (@somoscorta) July 21, 2026

Poco después de eso volvió a darse un reclamo por la situación de los acreditados y la imposibilidad de moverse en la Casa Rosada, como históricamente se hizo. Y volvió a delegar la responsabilidad en eso en la figura de Fernández, eludiendo toda intervención suya en el tema.