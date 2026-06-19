El Gobierno confirmó que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial

En medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, eje del escándalo que atraviesa al oficialismo, anunció que la Casa Rosada tendrá nuevo vocero: diputado nacional Adrián Ravier.

La comunicación del arribo de Ravier desde el Congreso llegó después de una reunión entre Adorni y Javier Milei en Olivos. Según pudo saber LA NACION, la definición de nombrar al pampeano en el cargo de vocero fue idea del Presidente.

Más allá de que el encargado de dar el aviso fue Adorni, Ravier tiene terminal directa en las oficinas del estratega Santiago Caputo, donde se celebró el nuevo fichaje para Balcarce 50.

Exdirecor de la academia de formación de la Fundación Faro, el think tank libertario en el que se saben recaudar fondos para la movida oficialista, Ravier -también titular de La Libertad Avanza en La Pampa- tiene la misma línea económica de Milei, a quien sigue desde antes de que fuera presidente.

“Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin”, escribió en su mensaje Adorni, posteo que luego fue compartido por el mandatario.

Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación.



Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

En el ala Martín Fierro de la Casa Rosada, por la que orbitan el estratega Caputo y sus equipos, estallaban de alegría este viernes. “Estamos felices”, se escuchó en ese sector, que venía revés tras revés por las avanzadas de la secretaria general, Karina Milei.

Esta incorporación le dará más poder al estratega Caputo para diseñar el mensaje oficialista. En sus oficinas se iban en elogios a Ravier y ya planificaban qué tesitura deberá tener la nueva comunicación gubernamental de la gestión Milei.

A diferencia de Adorni, el primer vocero que tuvo el Gobierno, Ravier tiene un perfil menos chocante. “No es altanero, no es soberbio”, se atrevieron a decir otros personajes del oficialismo que vienen fastidiados en las últimas semanas con el rol que tomó el jefe de Gabinete, que pese a sus problemas judiciales y políticos mantiene el rol amparado por el Presidente.

Diputado nacional y economista, Ravier escribió junto a Milei el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek. Dentro del espacio, es una voz autorizada para defender los postulados libertarios, sobre todo en materia económica.

Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1978 y es especializado en teoría monetaria, ciclos económicos, finanzas públicas e historia del pensamiento económico.

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