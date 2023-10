escuchar

La legisladora porteña del Frente de Izquierda-Unidad, Alejandrina Barry, denunció recibir insultos por parte del legislador del Pro -y hombre de confianza de Patricia Bullrich-, Juan Pablo Arenaza, durante una sesión ordinaria durante la cual -entre otras cosas- se debatía una propuesta de declaración ante el conflicto en Medio Oriente. “Callate, idiota”, se lo puede escuchar decir a Arenaza mientras Barry despotrica contra la referente del Pro y Javier Milei, a quienes calificó de “defensores de genocidas”.

Al momento de tomar la palabra para expresarse en torno a la declaración, la integrante del FIT-U empezó por aclarar: “Me expreso en contra de una declaración sobre Israel porque es una verdadera muestra de doble discurso. Las 6.500 personas asesinadas en la Franja de Gaza no están, no existen. ¿No merecen siquiera ser nombrados? Israel y sus socios políticos siempre quieren instalar que criticar a Israel es sinónimo de antisemitismo. Una maniobra que utilizar para blindarse de cualquier crítica a esta masacre”.

Puesta su opinión sobre la mesa, Barry aprovechó el espacio para apuntar contra la exministra de Seguridad y el líder de La Libertad Avanza (LLA), a quienes acusó de “haber instalado” la idea de que la excandidata a presidenta por el FIT-U, Myriam Bregman, se negó a realizar un minuto de silencio por Israel durante el debate presidencial.

“Patricia Bullrich, que ahora es aliada de Milei, que tiene el mismo discurso de [Emilio Eduardo] Massera sobre la dictadura, de que ‘solo fueron excesos’...”, llegó a pronunciar antes de ser interrumpida por Arenaza. “Callate”, gritó el legislador del Pro desde su banco. “Yo no me callo nada”, le contestó Barry mientras el presidente de la Legislatura porteña (JxC), Emmanuel Ferrario, pedía silencio. “No me callo nada”, insistió la integrante del FIT-U al mismo tiempo que Ferrario buscaba retomar el control de la sesión.

“Patricia, aliada con Milei, los que reivindican la dictadura genocida en la Argentina…”, prosiguió Barry, que volvió a ser objeto de agravios: “Callate, idiota”. “Igual que Massera, con los mismos dichos que Massera, atacan al Frente… ¿Qué me dijo?”, retrocedió al percatarse del nuevo insulto hacia su persona. “No me callo nada. Si vos querés defender genocidas es tu problema”, dijo Barry, dando por concluida la discusión, mientras un compañero de banca calificaba el accionar de Arenaza como “una falta de respeto”.

“Patricia Bullrich, como les decía, Y Milei, que avalan la dictadura genocida, salieron a atacar al Frente de Izquierda, y en particular a mi compañera Myriam Bregman, con una fake news. La palabra de Bullrich muy creíble no es… Dijeron que nos opusimos a un minuto de silencio por las víctimas en Israel durante el debate presidencial. Mentira. Los mismos que comparten lista con antisemitas como [Alejandro] Fargosi, que tildó de judía de izquierda a Myriam, o Milei con [José] Bonacci, que se cree nazi”, arremetió.

Y cerró: “Como lo planteamos en el debate presidencial, nos duelen las muertes civiles. Pero no compartimos nosotros los métodos, el programa ni la estrategia teocrática de Hamas. Pero sabemos que este conflicto tiene como base la ocupación colonial del territorio palestino en base a masacres plantificadas. No solo nosotros decimos que es un régimen de apartheid, una limpieza étnica de décadas. Lo dicen Humans Right Watch y Amnistía Internacional. Lo que vemos hoy es un genocidio. El Estado de Israel bombardea escuelas, hospitales, mezquitas, barrios de Gaza enteros. Y ustedes, en silencio, con esta declaración lo avalan”.

Las imágenes del cruce, desde dentro de la Legislatura porteña

Finalizado su discurso, Barry compartió imágenes del momento en el que Arenaza la insultaba desde dentro del recinto.

“Acá el vocero de Buillrich @jparenaza, violento y gritándome “idiota” en plena sesión de la Legislatura cuando denuncié el brutal ataque que está sufriendo el pueblo palestino por parte de Israel y su nueva alianza con el negacionista Milei. Estos son los machitos de la derecha”, escribió en la red social X -antes Twitter-.

Acá el vocero Buillrich @jparenaza, violento y gritándome "idiota" en plena sesión de la Legislatura cuando denuncié el brutal ataque que está sufriendo el pueblo palestino por parte de Israel y su nueva alianza con el negacionista Milei. Estos son los machitos de la derecha. pic.twitter.com/ZiHJlwvy6W — Alejandrina Barry (@Barry__Ale) October 26, 2023

“Los diputados de JxC asimilando velozmente la alianza con los negacionistas Milei-Villarruel. Aquí insultando a la diputada @Barry__Ale del @Fte_Izquierda que nació en un centro clandestino de la dictadura genocida, cuando denunciaba el genocidio que se está cometiendo en Gaza”, completó la legisladora electa del FIT-U, Andrea D’Atri.

LA NACION