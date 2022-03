Tenso cruce entre un legislador de Javier Milei y un dirigente piquetero: “¡A los fascistas como vos los vamos a aplastar!”

El legislador de La Libertad Avanza Ramiro Marra y el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni se cruzaron ayer en una fuerte discusión en televisión. El primero amenazó al otro con llevarlo a la Justicia por el acampe que realizan diferentes organizaciones desde ayer en el centro porteño, mientras que el piquetero le contestó: “¡A los fascistas como vos los vamos a aplastar!”.

Marra y Belliboni se cruzaron ayer desde dos móviles diferentes organizados por TN en el ciclo de Fabián Doman, por la tarde. Marra, que es parte del espacio político de Javier Milei, comenzó su discurso explicando que le había enviado una carta documento al piquetero por unas agresiones que recibió por parte de él y que haría una nueva denuncia por los cortes que está realizando.

“Aún no me contestó la carta documento por agresiones y amenazas a mi persona, así que lo que sigue es una denuncia penal. Y que sepa que no va a ser la única denuncia que le va a llegar, porque lo que está haciendo ahora es un hecho delictivo. El artículo 194 del Código Penal da de tres meses a dos años a quien corta la calle y él se está haciendo cargo. Cada vez que sale en cámara, nos da un testimonio de la forma de delincuencia que está haciendo”, aseguró Marra mirando a cámara desde la calle.

Fue entonces que Belliboni le dijo que solo vio la carta documento en Twitter, pero que no recibió ninguna a su domicilio. “Se sabe que no sabe ni escribir ni mandar una carta documento, hace 50 años que vivo en el mismo lugar, y cuando llegue la responderé”, comenzó el piquetero.

Luego, Belliboni redobló la apuesta: “Tené cuidado Marra con las amenazas que hacés. Te escuché decir muchas pavadas los últimos días, estás siendo un pequeño payasito de lo que fue la Liga Patriótica en la Argentina que golpeaba obreros por la calle. Vos con tu liga antipiquetera”.

“Vos utilizás la violencia, vos tirás piedras, convalidás a la gente que tira piedras. Y ahora va la denuncia penal porque ya viste la carta documento”, le contestó Marra.

“A los fascistas como Marra los vamos a aplastar, facho, sos un defensor de Videla”, le gritó el piquetero a lo que el legislador dijo: “Yo lo repudio a Videla” y la discusión fue terminada por el conductor ya que ambos estaban a los gritos.

Este cruce ocurre luego de que La Libertad Avanza propusiera la formación del “Movimiento Antipiquetero Argentino”, como una contrapartida a la Unidad Piquetera, que reúne a unas 35 organizaciones sociales de perfil opositor.

El Movimiento Antipiquetero Argentino es liderado por Marra y según argumentó desde Twitter, busca defender a “los ciudadanos cansados de los piquetes” y aseguró: “No les tenemos miedo. La calle no es de ellos”.

Además, Marra explicó a LA NACION que la base de la organización es un sitio web donde podrán registrarse quienes desean sumarse y el Movimiento se ocupará principalmente de informar cuándo y dónde se dan los piquetes para demostrar cómo los cortes complican el tránsito en la Ciudad. Además, harán un seguimiento de los piquetes, evaluarán los costos económicos que implican, e informarán quiénes “están detrás de los piquetes”.