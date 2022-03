Los libertarios de Javier Milei lanzan el “Movimiento Antipiquetero Argentino”

Así como existe la Unidad Piquetera, que reúne a unas 35 organizaciones sociales de perfil opositor, el partido comandado por Javier Milei impulsa el “Movimiento Antipiquetero Argentino”. Quien lidera esta nueva agrupación es el legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra. “Ya está en proceso de formación la creación del Movimiento Antipiquetero Argentino. Dentro de poco más novedades. No les tenemos miedo. La calle no es de ellos”, adelantó hace unos días en su cuenta de Twitter. Según confirmó a LA NACION la iniciativa se lanzará esta semana “en nombre de los ciudadanos cansados de los piquetes” y buscará demostrar cómo los cortes diarios afectan a la sociedad.

El lanzamiento digital será a través de redes sociales y la base de la organización será un sitio web donde podrán registrarse quienes desean sumarse. Pese a que los primeros adherentes serán militantes de La Libertad Avanza, Marra confía en que la iniciativa contará con el apoyo de más ciudadanos, ya que es un tema “que afecta a todos”. Sin embargo, aclaró que entre quienes celebraron su idea por ahora no hay dirigentes políticos de otros sectores. Postuló que “a la casta no le conviene”, para afirmar: “Los piquetes son parte de nuestra realidad, ya los naturalizamos y no lo quieren cambiar”.

Según explicó a LA NACION el youtuber financiero, el Movimiento Antipiquetero Argentino se ocupará principalmente de informar para demostrar cómo los cortes que complican el tránsito en la Ciudad “terminan afectando a la sociedad en general”. Para eso, harán un seguimiento de los piquetes: además de avisar aquellos programados, evaluarán los costos económicos que implican para “demostrar los daños que hacen”, informarán qué organizaciones están involucradas y quienes “están detrás de los piquetes”. También acompañarán las demandas de quienes los sufren.

“Controlarlos es responsabilidad del Estado”, afirmó Marra ante los primeros cuestionamientos que recibió sobre que implicará este movimiento. El legislador remarcó que la organización “no fomenta la violencia” y repitió que buscarán “defender los intereses de la gente”.

Eduardo Belliboni, dirigente social del Polo Obrero, repudió la conformación del este movimiento “contra los trabajadores, de incitación al odio y a la violencia contra las familias pobres” y lo calificó como “fascista”. En diálogo con LA NACION, agregó: “Desde el punto de vista práctico es funcional al ajuste porque los que no quieren que salgamos a protestar están a favor del ajuste. La propuesta de Marra es totalmente funcional al gobierno de los Fernández y a la casta política que ellos dicen criticar, porque ellos no quieren que se proteste”.

Hace tiempo que Marra hizo propia esta causa y suele quejarse a través de sus redes de los cortes diarios en la Ciudad. De hecho, el primer proyecto de ley que presentó en su rol de legislador porteño busca prohibir los piquetes en la vía pública. “Quedan prohibidas las interrupciones al derecho a la libre circulación y el funcionamiento normal de los servicios públicos por parte de dos o más individuos que se manifiesten vulnerando las disposiciones vigentes, durante los días hábiles”, plantea el primer artículo.

El proyecto, que todavía no fue tratado en la legislatura porteña, le exige además al gobierno porteño que designe un “espacio particular en el cual las personas puedan manifestarse sin perjudicar a terceros”, el cual debe ser solicitado con antelación y que se ocupe de sancionar a aquellos que no cumplan con lo acordado o que decidan participar en piquetes en la vía pública.

Sin embargo, Belliboni remarcó que este proyecto es “directamente funcional” porque sería ilegal protestar en la vía pública y al trasladar los piquetes a otros espacios “no molestarían al poder político”. No es la primera vez que Marra y el dirigente del Polo Obrero se enfrentan, protagonizaron un cruce televisivo que terminó en amenazas, por el cual el legislador le envió una carta documento a Belliboni y, según dijo a este medio, también está preparando una denuncia penal.