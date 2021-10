“Terapia desde los 50″ y sin amigos kirchneristas: las intimidades de la entrevista a Mauricio Macri

El expresidente Mauricio Macri participó de una entrevista distendida con el encargado de comunicación de Pro, Rosendo Grobocopatel, hijo del empresario Gustavo Grobocopatel, a través de la red social Twitch, donde brindó firmes declaraciones políticas, pero también compartió algunos detalles de su vida privada.

Macri contó que hace terapia desde los 50 años, dijo que no tiene amigos kirchneristas, aunque sí peronistas y “contreras”, y le dio al joven que lo entrevistó algunos consejos sobre cómo hablar con alguien que piensa distinto.

A través de una serie de imágenes de archivo, algo insólitas o particulares, el joven streamer le consultó sobre una puntual en la que se lo podía ver al exmandatario cantando en el programa de Marcelo Tinelli Showmatch. “Tendría que haber sido cantante, definitivamente era lo mío”, bromeó. “Todo esto arranca porque yo le quería hacer un regalo a un amigo que cumplía 50. Yo creo mucho en la amistad, entonces se me ocurrió eso, hacer el ridículo. Fui a una profesora de canto y lo mejor fue que me enganché, fue como una terapia para mí”, recordó.

“Siempre bailar fue una forma de comunicarme”, dijo en otro momento, cuando el joven le mostró en pantalla una foto suya en el escenario del bunker, tras el triunfo de Cambiemos en 2015. El expresidente bailó en varias oportunidades mientras fue presidente, en algunas ocasiones fue muy criticado.

En un ping-pong de preguntas y respuestas, el exmandatario compartió sus gustos, de lo más diversos y respondió a una serie de inquietudes del hijo del empresario. La primera fue: “¿Qué tema suena en un casamiento y no te podés quedar sentado sin bailar?”. “Algún tema de Queen y de Black Eyed Peas”, respondió Macri. En esa línea, le consultó si le gustaba el karaoke. “Mal”, dijo el expresidente. Y agregó: “Necesito estar solo para cantar”.

Sobre el principal rasgo de su carácter destacó su sentido del humor y se definió como alguien no rencoroso. “Trabajo muchísimo para no serlo”, agregó. En otro orden de cosas contó que la aplicación que más usa en su teléfono son las de “las noticias”. También, reconoció que le gusta manejar, aunque no muy convencido, pero destacó que fue algo que recuperó después de sus cuatro años de gobierno, donde estaba “siempre rodeado de gente que te hacía todo”.

En otro momento, el joven streamer le pidió un consejo. “¿Cómo debatís con alguien que piensa distinto que vos?”, le preguntó. Sobre esto, Macri sostuvo que lo primero que se debe hacer es escuchar, y enfatizó: “Mucho”. Luego, consideró que se debe encontrar un lugar desde el cual uno pueda empezar a construir. Y agregó: “Hay que bajar los prejuicios, uno choca por eso. Hay que tratar de estar abierto. Por suerte, siempre he sido bastante abierto, por una cuestión familiar”.

A lo largo de la entrevista, cargó con fuertes críticas contra la gestión de Alberto Fernández, al que acusó de liderar “un gobierno sin rumbo, sin plan” que ha tomado medidas irracionales e insensatas, y advirtió que tras la derrota del oficialismo en las primarias, “antes de que se ponga bien, el país va a estar peor”.

Ante este panorama y dando por hecho que el 14 de noviembre habrá un triunfo opositor, Macri llamó a Juntos por el Cambio a “mantener el equilibrio” y preservar la unidad más allá de lo que consideró las lógicas ambiciones personales de muchos de sus dirigentes.