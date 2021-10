Mauricio Macri: “Estamos ante un Gobierno sin rumbo y sin plan”

El expresidente Mauricio Macri cargó con fuertes críticas contra la gestión de Alberto Fernández, al que acusó de liderar “un gobierno sin rumbo, sin plan” que ha tomado medidas irracionales e insensatas, y advirtió que tras la derrota del oficialismo en las primarias, “antes de que se ponga bien, el país va a estar peor”.

Ante este panorama y dando por hecho que el 14 de noviembre habrá un triunfo opositor, Macri llamó a Juntos por el Cambio a “mantener el equilibrio” y preservar la unidad más allá de lo que consideró las lógicas ambiciones personales de muchos de sus dirigentes .

“Hay que tener mucha madurez, porque la irracionalidad la van a profundizar y eso va a llevar a tener mucho equilibrio y a que nadie, por lógicas ambiciones personales, ponga en riesgo esta unidad y el compromiso que le vamos a dar al país a partir de 2023″, sentenció el expresidente durante una entrevista que le realizó el encargado de comunicación de Pro, Rosendo Grobocopatel, hijo del empresario Gustavo Grobocopatel, a través de la red social Twich.

Macri dijo que Alberto Fernández encabeza “un gobierno sin rumbo, sin plan, que va a cometer disparates” luego de que se confirme la derrota electoral en las elecciones del 14 de noviembre. Por esa razón, pidió “fijar reglas de juego para que esto se pueda ordenar”.

Mauricio Macri en Twich con Rosendo Grobocopatel Capturas

Macri cuestionó las medidas de control de precios lanzadas por el Gobierno como parte del plan de lucha contra la inflación. “Todas las cosas que han hecho, contrariando la ley de la gravedad, como perseguir y prepotear a los empresarios y supermercadistas, cuando la argentina está llena de pesos y por eso cada vez el peso vale menos”, se quejó.

“Esto va a tener consecuencias. El haber llenado de impuestos a la Argentina ha hecho que nadie quiera invertir y que eso tenga consecuencias sobre el empleo. Se supone que habían aprendido, pero vuelven a prohibir las exportaciones de carne. Todo empieza a deteriorarse, y esto es triste”, evaluó.

Para Macri, con la elección de noviembre “se termina una etapa de la insensatez, de la irracionalidad, del atajo ridículo que no lleva a ningún lugar, de la simplificación”. En ese sentido, aseguró que “gobernar y construir una sociedad es complejo”.

“El 14 de noviembre vamos a tener una buena elección y ahí comienza una nueva etapa en la Argentina”, aseguró, tras lo cual intentó ponerse por encima de las disputas personales al afirmar que intentará apoyar a los dirigentes de Juntos por el Cambio para “que todos los curas que quieran ser Papas puedan crecer”. “Creo que es el mejor aporte que puedo hacer, para el 2023 falta mucho”, agregó.

En un claro mensaje al interior de la coalición opositora, Macri dijo que “se necesita a todos” en la etapa que viene. “Muchos quieren conducir, pero necesitamos de todos ellos, por eso necesitamos fijar reglas para tener una competencia respetuosa” a nivel interno, agregó en lo que pareció un claro mensaje a contener a aquellos dirigentes que, como Facundo Manes, no comulgan con sus ideas.

La causa por espionaje

El expresidente también se refirió a su situación judicial en la causa por la que se lo investiga por supuestas tareas de inteligencia ilegal durante su Gobierno, que adjudicó al kirchnerismo como parte de una persecución política en su contra.

“No mandé a espiar a los familiares del ARA San Juan ni a nadie en mi gobierno, eso es un disparate más de un juez subrogante”, agregó, en referencia al juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava.

En ese sentido, dijo que el magistrado “quiere investigar hechos que no sucedieron en Dolores y de gente que no trabaja en Dolores. Le pedimos que no intervenga pero rechazó la recusación y decidió seguir adelante”.

“Este juez ha decidido todo en forma muy particular”, continuó Macri su embestida contra Bava. “Después decía que no sabía dónde yo vivía. Toda una cosa muy propia de un método y una forma de hacer política que tiene el kirchnerismo”, completó.

Por último, volvió a criticar en duros términos la política del Gobierno sobre la crisis con los sectores radicalizados de la comunidad mapuches, a los que acusó de “pseudoterroristas”.

“Lo que ha hecho el Gobierno nacional, de no estar presente, es terrible. Con Patricia (Bullrich, su ministra de Seguridad cuando fue presidente) lo mantuvimos bastante a raya y ahora hemos vuelto atrás, tolerando a estos pseudo terroristas que ponen en pánico a gente de bien, a familias. Es muy malo esto que está pasando”, concluyó Macri.