Teresa García denunció una persecución contra Cristina Kirchner: “Aparecían con tanques, armas, siguen siendo perversos”

LA PLATA.- La presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, calificó la condena judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como “una estrategia para debilitar a las instituciones de la democracia”. Fue más allá: habló de “un estado paralelo. Un sistema para estatal, que atenta contra las instituciones. Un sistema mafioso”.

“A veces aparecían con tanques, con armas, con persecuciones de otro tipo. Se han ido puliendo. Y han ido mejorando las formas, pero siguen siendo tan perversos en el fondo”, dijo García.

Rodeada de senadores y diputados del oficialismo, García se refirió a la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner de seis años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos como “absurdo, inconsistente”, y opinó que la vicepresidenta “es para la única persona que se dedicó a confrontar al poder”.

“No nos olvidemos como empezó el gobierno de Néstor: combatiendo a ese sistema paraestatal y mafioso, comparó”. Y dijo: “Lo que nos ha pasado no es una cuestión jurídica. Tampoco política, estrictamente. Lo que aparecen son intereses económicos. A veces aparecían con tanques, con armas, con persecuciones de otro tipo. Se han ido puliendo. Y han ido mejorando las formas pero siguen siendo tan perversos en el fondo”.

A su lado, la vicegobernadora Verónica Magario aseguró: “La persecución a los dirigentes populares es una cuestión histórica. Este nuevo formato donde un sector del Poder Judicial - los que se dedican a perseguir a los que tratamos de cambiar la vida de los argentinos- no es casualidad”.

“Es tiempo de que los argentinos demos vuelta esta historia. Vamos a defender a los dirigentes populares. Este fallo ha sido injusto. Es hora de aunarnos: el pueblo y dirigentes para decir basta al poder económico. Y dar paso a los derechos de nuestro pueblo”, agregó la exintendenta de La Matanza.

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, opinó: “Buscan disciplinar al peronismo. Atacan a Cristina porque no la pueden comprar, porque no se vende, porque no la pueden amenazar. Le pusieron un revolver en cadena nacional y se paro ante miles de personas. No hay manera de que el poder logre disciplinarla”.

En tanto el titular del bloque de Diputados del Frente de Todos, César Valicenti, dijo: “Hay factores de poder mafiosos en Argentina que condicionan a los sectores públicos. Intenta hacer disciplinar con el miedo, con una prisión preventiva. Esa es la democracia que hoy se vive en Argentina y en la provincia de Buenos Aires”.

