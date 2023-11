escuchar

Tobías, de 13 años, uno de los niños que saludó a Javier Milei mientras se dirigía a Olivos, contó a LN+ cómo vivió su encuentro de este martes con el presidente electo. También habló del “difícil pedido” que le hizo a su padre después del balotaje y terminó por dejarle un mensaje al economista libertario.

En diálogo con Eduardo Feinmann, el adolescente habló en principio de su feliz coincidencia con Milei: “Yo sabía que iba a ir a la Quinta [de Olivos] pero no esperaba encontrármelo en la combi. Escuché que la gente empezaba a tocar bocina y un amigo me dijo ‘creo que está Javier Milei’.

“Yo como un loco fanático le empieza a gritar ‘Milei, Milei, Milei’. Pensaba ‘¿cómo digo todo lo que le quiero decir?’ Y, cuando bajó del auto, solo le pude decir ‘Milei, te amo. Gracias’, narró. “Éramos 12 personas en la combi. Todos lo querían saludar. Pero yo fui el que más le grité. Necesitaba conocerlo”, admitió Tobías.

Sobre el video que recorrió las redes sociales y los medios de comunicación dijo: “Un amigo grabó el momento en el que Milei pasó por al lado nuestro, que es el video que se viralizó. 10 minutos después, empezamos a ver cómo salía en todos lados. Lo vieron mis viejos. Y al llegar al colegio, me decían que era famoso”.

“Para mí fue el destino”, opinó el joven, que un día después de la victoria de Javier Milei sobre Sergio Massa le había hecho un “difícil pedido” a su padre Gabriel.

“Cuando empezaron a conocerse los resultados, yo lo estaba viendo por tele. Vi que Milei ganaba. Me puse super feliz. Y ya, como era tarde, me fui a dormir. El lunes a la noche, me acerqué a mi papá y le dije ‘sé que es muy difícil lo que te voy a pedir pero de alguna manera quiero conocer a Milei”, develó.

Respecto de cuándo comenzó su fanatismo por Milei, Tobías rememoró: “Yo en 2021, cuando tenía 11 años, comencé a verlo en Tik Tok, Instagram y YouTube. Empecé a ver entrevistas. Siempre me gustó. Y dije ‘ojalá este tipo pueda ser presidente’. Sentía que decía la verdad, que no mentía y eso me daba esperanza ”.

A continuación, lo caracterizó como “un político más que se quiere diferenciar del resto”. “Milei es alguien que se pone a la misma altura de la sociedad y piensa. Él plantea todo los problemas que el ciudadano sin tener esos problemas. Él vive bien. Pero se pone a la altura de la sociedad”, sostuvo.

Y concluyó la entrevista enviándole un mensaje al mandatario electo: “Puso una ilusión en mí y en un montón de chicos que es muy grande. Un político nunca va a generar tanto en la juventud. Lo admiro mucho. Le quiero agradecer mucho porque nos pueda hacer cambiar como país y tener un futuro en la Argentina”.

El encuentro entre Milei y un grupo de chicos momentos de su reunión con Alberto Fernández

Camino a la Quinta de Olivos, donde esta mañana se reunió con el presidente Alberto Fernández, el jefe de Estado electo, Javier Milei, protagonizó un particular episodio cuando se bajó del auto en el que viajaba para saludar a un grupo de niños.

La secuencia se produjo cuando el vehículo que trasladaba a Milei se detuvo al lado de una combi escolar. Entonces, el presidente electo saludó por la ventanilla a los alumnos que iban a bordo del segundo rodado, quienes le devolvieron el gesto con euforia. Ante dicha reacción, el economista no lo dudó: abrió la puerta y les extendió la mano a varios de los chicos que se estiraban para tocarlo desde la camioneta.

“¡Milei, una foto! ¡Una foto, por favor, Milei!”, le pidieron a los gritos varios de los niños en uno de los videos que fueron grabados por las cámaras de distintos canales de televisión y se viralizaron a través de las redes sociales. Aunque el líder de LLA no se sacó selfies, les dio la mano a todos los chicos que se asomaban por las ventanillas con una sonrisa en el rostro. Luego volvió a subirse al auto para retomar el viaje hacia Olivos.

